Ассист Малиновского не спас "Аталанту" от поражения в матче с "Лечче"
В 14-м туре чемпионата Италии по футболу "Лечче" дома обыграл "Аталанту"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Лечче" над "Аталантой" со счетом 2:1. В ворота "Аталанты" забили Федерико Баскиротто и Федерико Ди Франческо.
Единственный мяч "Аталанта" забила на 40-й минуте. Дуван Сапата получил мяч после филигранной передачи Руслана Малиновского и точно пробил по воротам соперника.
Для украинца это первый ассист в этом сезоне. Также на своем счету забит мяч в 13 матчах. В общей сложности провел на поле 505 минут.
Чемпионат Италии
9 ноября
14-й тур
"Лечче" – "Аталанта" 2:1
Голы: Баскиротто, 27, Ди Франческо, 29 - Сапата, 40
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