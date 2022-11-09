Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Лечче" над "Аталантой" со счетом 2:1. В ворота "Аталанты" забили Федерико Баскиротто и Федерико Ди Франческо.

Единственный мяч "Аталанта" забила на 40-й минуте. Дуван Сапата получил мяч после филигранной передачи Руслана Малиновского и точно пробил по воротам соперника.

Для украинца это первый ассист в этом сезоне. Также на своем счету забит мяч в 13 матчах. В общей сложности провел на поле 505 минут.

Чемпионат Италии

9 ноября

14-й тур

"Лечче" – "Аталанта" 2:1

Голы: Баскиротто, 27, Ди Франческо, 29 - Сапата, 40

В октябре хавбек "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский считал, что Александр Петраков должен научиться разговаривать с журналистами.

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