Об этом сообщил священник ВТО Андрей Дудченко в фейсбуке.

"Несмотря на просьбы трех церквей и нескольких частных лиц, руководство ВСЦ не лишило РПЦ членства. Объявление этого решения зал приветствовал аплодисментами", - пишет Дудченко.

Президент Германии Штайнмайер заявил в выступлении на Ассамблее Всемирного совета церквей, что руководство РПЦ присоединилось к преступлениям войны против Украины.

30 августа правительство Украины предложило персональные санкции против патриарха Кирилла и еще семи представителей РПЦ.

Православная церковь Украины призвала архиепископа Константинополя рассмотреть и осудить деятельность московского патриарха, проповедующего расистское учение о "русском мире".

Православная церковь Украины впервые приняла участие в собрании Всемирного совета церквей, которое состоялось в Карлсруэ.

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