Ассамблея Всемирного Совета церквей не проголосовала за лишение РПЦ членства, - священник ПЦУ
На Ассамблее Всемирного Совета Церквей, которая сейчас проходит в Германии, несмотря на просьбы трех Церквей и нескольких частных лиц, руководство совета церквей не лишило Русскую православную церковь членства
Об этом сообщил священник ВТО Андрей Дудченко в фейсбуке.
"Несмотря на просьбы трех церквей и нескольких частных лиц, руководство ВСЦ не лишило РПЦ членства. Объявление этого решения зал приветствовал аплодисментами", - пишет Дудченко.
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