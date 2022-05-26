Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что за резолюцию проголосовали 88 стран, 12 против, 53 воздержались.

По информации BBC, в резолюции содержится призыв к России прекратить обстрелы больниц и медицинских учреждений.

Ежегодная Ассамблея, являющаяся основным руководящим органом ВОЗ и впервые собравшаяся с начала пандемии COVID-19, проходит в Женеве с 22 по 28 мая. Основное внимание на ней уделено Украине, пандемии коронавируса и другим вызовам.

Отметим, что 10 мая Европейский комитет ВОЗ принял резолюцию от 35 стран-участниц с предложением закрыть офис в Москве и прекратить сотрудничество с РФ.

17 мая стало известно, что Россия готовится уйти из ВОЗ. МИД РФ направил в Госдуму список соглашений с международными организациями для их денонсации – в том числе ВОЗ и ВТО.

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