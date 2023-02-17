Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Le Monde и Bellingcat. Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения сеть супермаркетов "Ашан" в РФ поставляла ряд товаров для российских военнослужащих на фронте. Это происходило под видом "гуманитарной помощи". Эта "гумпомощь" состояла из остаточных товаров на складах компании и тех, что собрали волонтеры. А иногда поставки организовывались при содействии местных властей.

"Согласно международному праву, гуманитарной помощью во время международных конфликтов считается только помощь мирному населению. Поддержка одной из воюющих сторон может подвести "Ашан" под санкции и привести к уходу компании с российского рынка (который для "Ашана", имеющего в России 230 магазинов, составляет 10% от оборота, то есть около €3,2 млрд в год)", - говорится в тексте расследования.

Примечательно, что, в частности, компания способствовала мобилизации своих рабочих: собирались данные о сотрудниках и передавались военкоматам. А после объявления мобилизации "Ашан" помогал выполнять "норму" по количеству призывников: мужчинам вручали повестки и предлагали уволиться.

На эту информацию уже отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что обсудит деятельность "Ашана" в России со своим французским коллегой.

"В прошлом году я призвал мир бойкотировать Auchan за то, что он не вышел из России и прекратил финансирование военных преступлений. Однако реальность оказывается гораздо хуже: "Ашан" превратился в полноценное оружие российской агрессии. Я намерен обсудить это с французским коллегой", - написал он в твиттере.

Сеть Ашан в Украине выступила с требованием пояснений от французского офиса:

"Мы шокированы информацией, которая была опубликована в журналистском расследовании о помощи армии страны-агрессорки. Мы срочно обратились в офис во Франции. Они эту информацию опровергают. Мы ожидаем официальную коммуникацию", - говорится в обращении.