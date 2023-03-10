"Ашан" планирует открыть в РФ новый магазин и удвоить свое присутствие на российском рынке

Об этом информирует Reuters .

Отмечают, что в новом магазине "Ашан" в России будут продаваться около 900 наименований. 90% процентов из них – пищевые продукты под собственным брендом "Ашану".

Издание пишет, что решение компании сохранить свое присутствие в России побудило Украину призвать к бойкоту сети. В то же время "Ашан" заявил, что его основной миссией в РФ является обеспечение населения качественными продуктами по доступным ценам.