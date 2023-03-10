"Ашан" планирует открыть в РФ новый магазин и удвоить свое присутствие на российском рынке
Французская компания Auchan, несмотря на полномасштабное вторжение в Украину, планирует открыть в России еще один магазин и удвоить свое присутствие на российском рынке
Об этом информирует Reuters .
Отмечают, что в новом магазине "Ашан" в России будут продаваться около 900 наименований. 90% процентов из них – пищевые продукты под собственным брендом "Ашану".
Издание пишет, что решение компании сохранить свое присутствие в России побудило Украину призвать к бойкоту сети. В то же время "Ашан" заявил, что его основной миссией в РФ является обеспечение населения качественными продуктами по доступным ценам.
- 18 февраля совместное расследование The Insider, Le Monde и Bellingcat установило, что с начала полномасштабного вторжения российский филиал французского Auchan снабжал товары военным РФ на захваченных территориях Украины под видом "гуманитарной помощи" гражданскому населению. Речь идет о товарах как из "ашановских" складов, так и собранных на территории магазинов сети в разных регионах России. Также установлено, что российский Auchan помогал военкоматам набирать мобилизованных среди своих сотрудников.
- На эту информацию уже отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что обсудит деятельность Auchan в России со своим французским коллегой.
- Сеть Auchan в Украине выступила с требованием пояснений от французского офиса. Впоследствии центральный офис Auchan опроверг обвинения в помощи армии РФ и содействии мобилизации.
- 23 февраля Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло французскую корпорацию Auchan в перечень международных спонсоров войны России в Украине.
- Впоследствии стало известно, что компания знала о поставках его товаров военным РФ и пыталась скрыть это, оформляя заказы на 10 частных компаний в Санкт-Петербурге.
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