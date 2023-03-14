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"Ашан" опроверг открытие новых магазинов в РФ и назвал свою деятельность миссией

14 мартa, 2023 вторник
13:52
Новости

Французский ритейлер "Ашан" отрицает, что планирует расширять свою сеть в России, и назвал свою деятельность миссией

Об этом говорится в заявлении компании.

"После публикации Reuters ложной информации, которая сейчас была подхвачена несколькими европейскими СМИ, Auchan категорически отрицает открытие нового магазина в России", – говорится в сообщении.

Компания подчеркнула, что не открывает новые магазины и не создает новых торговых точек в России. Также, по словам французского ритейлера, у "Ашана" никогда не было планов удвоить количество магазинов в РФ.

"Эта "информация" не упоминается нигде в сообщениях или стратегических планах Auchan Russia или Auchan Retail. Это подделка", - отметили в компании.

Как следует из заявления, 9 марта, перед тем, как появилось сообщение от Reuters, французский ритейлер "Ашан" объявил о ребрендинге одного из своих магазинов в Москве под торговой маркой "Мой Ашан", который открылся в 2016 году. Поэтому могло возникнуть впечатление, что компания хочет расшириться.

В заявлении напомнили, что "Ашан" прекратил все инвестиции в свою российскую дочернюю компанию, и подчеркнули, что четко соблюдают условия действующих эмбарго и санкции и действуют в рамках законодательства. Однако необходимость ребрендинга в условиях прекращения инвестиций в компании не объяснили.

"Таким образом, Auchan Retail остается верен своему обязательству оставаться открытым в Украине и России, чтобы позволить гражданскому населению этих стран и далее иметь доступ к качественным пищевым продуктам по самой справедливой цене. Эта миссия продолжается", - подытожили в заявлении.

  • 18 февраля совместное расследование The Insider, Le Monde и Bellingcat установило , что с начала полномасштабного вторжения российский филиал французского Auchan поставлял товары военным РФ на захваченных территориях Украины под видом гуманитарной помощи гражданскому населению. Речь идет о товарах как из ашановских складов, так и собранных на территории магазинов сети в разных регионах России. Также установлено, что российский Auchan помогал военкоматам набирать мобилизованных среди своих сотрудников.
  • На эту информацию уже отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что обсудит деятельность Auchan в России со своим французским коллегой.
  • Сеть Auchan в Украине выступила с требованием пояснений от французского офиса. Впоследствии центральный офис Auchan опроверг обвинения в помощи армии РФ и содействии мобилизации.
  • 23 февраля Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло французскую корпорацию Auchan в перечень международных спонсоров войны России в Украине.
  • Впоследствии стало известно, что компания знала о поставках ее товаров военным РФ и пыталась скрыть это, оформляя заказы на 10 частных компаний в Санкт-Петербурге.
  • 10 марта Reuters опубликовало материал, в котором говорилось, что французская компания Auchan, несмотря на полномасштабное вторжение в Украину, планирует открыть в России еще один магазин и удвоить свое присутствие на российском рынке.
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