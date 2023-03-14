"Ашан" опроверг открытие новых магазинов в РФ и назвал свою деятельность миссией

Об этом говорится в заявлении компании.

"После публикации Reuters ложной информации, которая сейчас была подхвачена несколькими европейскими СМИ, Auchan категорически отрицает открытие нового магазина в России", – говорится в сообщении.

Компания подчеркнула, что не открывает новые магазины и не создает новых торговых точек в России. Также, по словам французского ритейлера, у "Ашана" никогда не было планов удвоить количество магазинов в РФ.

"Эта "информация" не упоминается нигде в сообщениях или стратегических планах Auchan Russia или Auchan Retail. Это подделка", - отметили в компании.

Как следует из заявления, 9 марта, перед тем, как появилось сообщение от Reuters, французский ритейлер "Ашан" объявил о ребрендинге одного из своих магазинов в Москве под торговой маркой "Мой Ашан", который открылся в 2016 году. Поэтому могло возникнуть впечатление, что компания хочет расшириться.

В заявлении напомнили, что "Ашан" прекратил все инвестиции в свою российскую дочернюю компанию, и подчеркнули, что четко соблюдают условия действующих эмбарго и санкции и действуют в рамках законодательства. Однако необходимость ребрендинга в условиях прекращения инвестиций в компании не объяснили.

"Таким образом, Auchan Retail остается верен своему обязательству оставаться открытым в Украине и России, чтобы позволить гражданскому населению этих стран и далее иметь доступ к качественным пищевым продуктам по самой справедливой цене. Эта миссия продолжается", - подытожили в заявлении.