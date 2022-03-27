"Ашан" не уйдет с российского рынка", - генеральный директор

Об этом заявил генеральный директор "Ашана" Ив Клод, - информирует Еспресо.TV .



"Главное для нас – это сохранить наших сотрудников и обеспечить нашу основную миссию – кормить население этих двух стран ( Украины и России, – ред. ). У нас никогда не было другой цели. Я готов предположить общественное мнение, которое с нами не соглашается. Нас легко критиковать, но мы здесь, мы видим себя и действуем в пользу мирного населения», – сказал Клод.

Напомним, Кулеба призвал бойкотировать сеть супермаркетов "Ашан", которая "спонсирует российские зверства в Украине".

Хакеры Anonymous взломали сайты Ашана, Leroy Merlin и Decathlon.