"Ашан. Украина" заявил, что французские владельцы больше не будут финансировать свой бизнес в РФ. "Ашан.Россия" это опровергает
Французская сеть супермаркетов и гипермаркетов "Ашан" сворачивает инвестиции и прекращает поставки в РФ
Об этом сообщает Ашан.Украина.
"С первых дней войны компания Ашан Украина осудила вооруженную агрессию россии. Под давлением обращений тысяч сотрудников, десятков писем – головной офис принял решение: свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ", - говорится в сообщении.
Сеть супермаркетов также объяснила, какие фактические последствия это будет иметь для их бизнеса в России:
- не будут открываться новые магазины;
- не будут ремонтироваться существующие магазины;
- не будет осуществляться поддержка ІТ-технологий и проектов;
- не будет обновляться ключевое программное обеспечение, например кассовое, логистическое, коммерческое и т.п.;
- Не будут поставляться импортные товары в РФ – а это 90% ассортимента одежды, обуви, товаров для дома, текстиля.
Украина сообщает, что магазины этой сети уже сейчас убыточны в РФ.
"Вышеуказанные санкции приведут к катастрофическому падению товарооборота и уплате налогов и высокой вероятности банкротства", - говорится в прессрелизе.
Однако впоследствии, пропагандистское СМИ россиян РБК сообщило, что российский "Ашан" опроверг сообщение о своем выходе из России.
"Это не соответствует действительности и является очередной попыткой дестабилизировать ситуацию. АШАН Ритейл Россия продолжает работу в обычном режиме и не планирует сворачивать или сокращать активность", - сообщили в компании.
- Отметим, что 26 марта генеральный директор "Ашана" Ив Клод сообщил , что компания не уйдет с российского рынка. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать французскую сеть супермаркетов "Ашан" и другие торговые сети, продолжающие деятельность в РФ
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