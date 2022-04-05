"Ашан. Украина" заявил, что французские владельцы больше не будут финансировать свой бизнес в РФ. "Ашан.Россия" это опровергает

Об этом сообщает Ашан.Украина.

"С первых дней войны компания Ашан Украина осудила вооруженную агрессию россии. Под давлением обращений тысяч сотрудников, десятков писем – головной офис принял решение: свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ", - говорится в сообщении.

Сеть супермаркетов также объяснила, какие фактические последствия это будет иметь для их бизнеса в России:

- не будут открываться новые магазины;

- не будут ремонтироваться существующие магазины;

- не будет осуществляться поддержка ІТ-технологий и проектов;

- не будет обновляться ключевое программное обеспечение, например кассовое, логистическое, коммерческое и т.п.;

- Не будут поставляться импортные товары в РФ – а это 90% ассортимента одежды, обуви, товаров для дома, текстиля.

Украина сообщает, что магазины этой сети уже сейчас убыточны в РФ.

"Вышеуказанные санкции приведут к катастрофическому падению товарооборота и уплате налогов и высокой вероятности банкротства", - говорится в прессрелизе.



Однако впоследствии, пропагандистское СМИ россиян РБК сообщило, что российский "Ашан" опроверг сообщение о своем выходе из России.



"Это не соответствует действительности и является очередной попыткой дестабилизировать ситуацию. АШАН Ритейл Россия продолжает работу в обычном режиме и не планирует сворачивать или сокращать активность", - сообщили в компании.

Отметим, что 26 марта генеральный директор "Ашана" Ив Клод сообщил , что компания не уйдет с российского рынка. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать французскую сеть супермаркетов "Ашан" и другие торговые сети, продолжающие деятельность в РФ

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