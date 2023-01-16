Артур Герасимов: реальная борьба с коррупцией в Украине подменяется дешевым пиаром

Так он прокомментировал распространенную в СМИ информацию о декларировании имущества.

"К сожалению, вынужден констатировать попытку подменить реальную борьбу с коррупцией дешевым пиаром и имитацией активной деятельности со стороны НАБУ. Настолько уверен в своей правоте, что не сомневаюсь в том, что выиграю это из яйца выеденное дело в Высшем антикоррупционном суде. Во-первых, "инкриминируемая" мне квартира была куплена в 2013 году, то есть ДО начала моей политической деятельности, ДО начала выборов и ДО того, как я был избран народным депутатом, причем на тот момент я занимался бизнесом и квартира была куплена на задекларированные от бизнеса доходы, легальность и достаточность которых ни у кого не вызывает вопросов или сомнений", – отметил Герасимов.

"Второе. Тогда же, в 2013 году, ДО начала политической деятельности, передал ее в дар родителям и они ею пользовались. Кстати, передача собственности в Испании, в отличие от Украины, не требует изменения данных в реестре. НАБУ знает, что занимается самовольной трактовкой испанского законодательства. Настаиваю, что я не должен вносить эту квартиру в декларацию", – констатирует народный депутат.

"В-третьих, есть прецеденты, когда НАПК принимало уточнения и закрывало дела. В частности, речь идет о неточностях в декларациях Главы государства, которые Владимир Александрович обнаружил и сообщил НАПК. НАПК в свою очередь такими объяснениями удовлетворилось", - напомнил Герасимов.

"Закон, как известно, один для всех, и надеюсь, что и в этом деле не может быть двойных стандартов. Поэтому абсолютно готов идти в суд с чистой совестью и безупречной правовой позицией. А НАБУ, к созданию которого причастен как народный депутат, желаю успехов в борьбе с коррупцией. И напоминаю, подозрения до сих пор не вручены: Коломойскому И., Тимошенко К., Резниченко В., и другим", – резюмирует Артур Герасимов.

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