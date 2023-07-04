Об этом сообщила Ирина Геращенко из Ванкувера, где сейчас проходит сессия ПА ОБСЕ, передает пресс-служба ЕС.

"ЭРР поблагодарила президента ПА ОБСЕ Маргарет Седерфельт, которая уже завтра покидает этот пост, за лидерство и усилия для реформирования организации", - написала Геращенко.

"Между тем поздравляем коллегу Артура Герасимова, которого единогласно переизбрали вице-президентом второго комитета Ассамблеи и членом Бюро организации", – пишет сопредседатель "Европейской солидарности".

"Сделаем все, чтобы россиян не просто ограничили в правах, а лишили участия во всех международных организациях", – подчеркивает Ирина Геращенко.