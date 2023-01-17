Артур Герасимов: "дело ботоферм" тихо умерло, поэтому власти готовят новую атаку на оппозицию

"Вы помните, как в августе 2022 года я был оболган, облит грязью в отношении каких-то так называемых ботоферм. Тогда это произошло со ссылкой на Службу безопасности Украины. Я решил посетить и спросить, как идет расследование? Нашли ли эти так называемые ботофермы, и если нашли, то кому они принадлежат", – сообщил Герасимов во время включения в эфире телеканала "Прямой".

"Каково же было мое удивление, когда от руководителя Главного следственного управления Службы безопасности Украины Андрея Швеца я услышал, что Главное следственное управление не имеет к этому никакого отношения и такого расследования не ведет. Это похоже на информационную спецоперацию, которая была осуществлена против оппозиции", – убежден Герасимов.

"Сейчас идет война, и у нас один враг – это Кремль и Российская Федерация, которая убивает украинцев, пытается захватить нашу землю. И мы должны все держать единство для того, чтобы дать отпор этому врагу. Оппозиция это единство держит. Но, к сожалению , со стороны властей атаки на оппозицию проходят постоянно", – констатирует народный депутат.

Герасимов, в частности, напомнил о том, что президент Зеленский отменил присвоение ему дипломатического ранга. "Точку в этом поставил Верховный Суд, который сказал, что все было сделано правильно", – констатирует Артур Герасимов.

"Далее эти "ботофермы". Но все было сделано настолько грубо, фальшивка настолько грубо была слеплена, что она рассыпалась еще быстрее", - отмечает сопредседатель "ЕС".

Он отметил, что история с декларированием завершится так же нечем: "мне не в чем оправдываться, и больше года назад я все подробно объяснил НАПК, и НАБУ об этом прекрасно известно".

"Сегодня в деятельности правоохранительных органов мы видим вместо реальной борьбы с коррупцией бурную имитацию деятельности. Скажите пожалуйста, вы видели подозрения ключевым фигурантам хищения миллиардов гривен из ПриватБанка? А видели ли вы подозрения ключевым фигурантам за хищение гуманитарки в Запорожье? И в это время ключевые фигуранты по сообщению журналистов спокойно отдыхают на курортах. А видели ли вы подозрения в Днепре, когда фитнес-тренер на строительстве дорог осваивает миллиарды гривен? Это в то время, когда страна воюет и люди последнюю гривню отдают на украинскую армию", – возмутился Герасимов.

"Я хочу обратиться в правоохранительные органы: сегодня нужно сражаться с врагом и сражаться с реальной коррупцией", – резюмирует Герасимов.

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