Артур Герасимов: "дело ботоферм" тихо умерло, поэтому власти готовят новую атаку на оппозицию
Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов сообщил журналистам, что Главное следственное управление СБУ не ведет расследование по так называемым ботофермам, которое громко анонсировалось в августе прошлого года. Герасимов прибыл в СБУ, чтобы выяснить, что же происходит с этим "делом"
"Вы помните, как в августе 2022 года я был оболган, облит грязью в отношении каких-то так называемых ботоферм. Тогда это произошло со ссылкой на Службу безопасности Украины. Я решил посетить и спросить, как идет расследование? Нашли ли эти так называемые ботофермы, и если нашли, то кому они принадлежат", – сообщил Герасимов во время включения в эфире телеканала "Прямой".
"Каково же было мое удивление, когда от руководителя Главного следственного управления Службы безопасности Украины Андрея Швеца я услышал, что Главное следственное управление не имеет к этому никакого отношения и такого расследования не ведет. Это похоже на информационную спецоперацию, которая была осуществлена против оппозиции", – убежден Герасимов.
"Сейчас идет война, и у нас один враг – это Кремль и Российская Федерация, которая убивает украинцев, пытается захватить нашу землю. И мы должны все держать единство для того, чтобы дать отпор этому врагу. Оппозиция это единство держит. Но, к сожалению , со стороны властей атаки на оппозицию проходят постоянно", – констатирует народный депутат.
Герасимов, в частности, напомнил о том, что президент Зеленский отменил присвоение ему дипломатического ранга. "Точку в этом поставил Верховный Суд, который сказал, что все было сделано правильно", – констатирует Артур Герасимов.
"Далее эти "ботофермы". Но все было сделано настолько грубо, фальшивка настолько грубо была слеплена, что она рассыпалась еще быстрее", - отмечает сопредседатель "ЕС".
Он отметил, что история с декларированием завершится так же нечем: "мне не в чем оправдываться, и больше года назад я все подробно объяснил НАПК, и НАБУ об этом прекрасно известно".
"Сегодня в деятельности правоохранительных органов мы видим вместо реальной борьбы с коррупцией бурную имитацию деятельности. Скажите пожалуйста, вы видели подозрения ключевым фигурантам хищения миллиардов гривен из ПриватБанка? А видели ли вы подозрения ключевым фигурантам за хищение гуманитарки в Запорожье? И в это время ключевые фигуранты по сообщению журналистов спокойно отдыхают на курортах. А видели ли вы подозрения в Днепре, когда фитнес-тренер на строительстве дорог осваивает миллиарды гривен? Это в то время, когда страна воюет и люди последнюю гривню отдают на украинскую армию", – возмутился Герасимов.
"Я хочу обратиться в правоохранительные органы: сегодня нужно сражаться с врагом и сражаться с реальной коррупцией", – резюмирует Герасимов.
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