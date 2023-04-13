Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"Оккупанты скрыли эти арсеналы во время их бегства от контрнаступления Сил обороны в прошлом году", - комментируют находку правоохранители.

В заброшенном здании вблизи военного объекта обнаружили:

21 артиллерийский снаряд калибра 30 мм;

боевые гранаты;

800 патронов к стрелковому оружию.

Также в нежилом помещении рядом с зернохранилищем нашли еще один замаскированный вражеский тайник. Где были патроны калибра 7,62 мм, два выстрела в реактивные противотанковые гранатометы и пороховый заряд к ним.

Все обнаруженные боеприпасы были отправлены подразделениям Вооруженных Сил Украины.