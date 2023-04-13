Артснаряды, гранаты, патроны к стрелковому оружию: на Черниговщине обнаружили два тайника с боеприпасами армии РФ
СБУ обнаружила в приграничной территории Черниговской области два ящика с российскими боеприпасами, в частности, артснаряды, гранаты и патроны к стрелковому оружию
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"Оккупанты скрыли эти арсеналы во время их бегства от контрнаступления Сил обороны в прошлом году", - комментируют находку правоохранители.
В заброшенном здании вблизи военного объекта обнаружили:
- 21 артиллерийский снаряд калибра 30 мм;
- боевые гранаты;
- 800 патронов к стрелковому оружию.
Также в нежилом помещении рядом с зернохранилищем нашли еще один замаскированный вражеский тайник. Где были патроны калибра 7,62 мм, два выстрела в реактивные противотанковые гранатометы и пороховый заряд к ним.
Все обнаруженные боеприпасы были отправлены подразделениям Вооруженных Сил Украины.
- На Черниговщине обнаружили два тайника. В тайниках было более 2 тыс. патронов, тротил, электродетонаторы, ручная граната РГД-5, шашки и сигнальные ракеты.
- 12 апреля, в деоккупированной Макеевке Луганской области украинские правоохранители обнаружили хранение оружия и боеприпасов.
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