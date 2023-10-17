Артобъекты из частей оружия и техники: в Киеве откроют благотворительную выставку
С 20 октября в Киеве можно будет увидеть артобъекты, сделанные из фрагментов оружия и техники. Это первая выставка таких работ, которые показывают, как искусство помогает перестроить нарратив войны и возобновить жизнь
Об этом информируют организаторы.
На выставке будет показано более 20 артобъектов. Среди них есть украшения из латунных гильз, найденных волонтерами возле Изюма, от скульптора и ювелира Владимира Балибердина, чьи работы есть в Музее исторических драгоценностей Национального исторического музея Украины.
Также на выставке будет стол из обломков вертолета "Аллигатор", который наши военные сбили возле Изюма.
Еще одна работа – скульптура Мадонны из обломков ракеты Х-31, которая упала в Киеве в мае 2022 года. И многие другие интересные экспонаты.
"Проект призван напомнить, что искусство может изменять мир, может превращать орудия убийства в символы возрождения. Украина никогда не будет такой, как раньше, но даже из обломков украинцы способны творить прекрасное. Придет время и мы победим, придет время и Украина трансформируется и станет еще лучше, чем была. И именно искусство должно отражать эту трансформацию, демонстрировать миру новую Украину и формировать новый имидж страны", – пишет пресс-служба.
Фото: War Artists Union
Выставку артобъектов откроют в фойе бизнес-центра City Zen Park 20 октября в 18:00. Вход свободный.
На презентации будет благотворительный аукцион, где можно купить несколько трофеев. Деньги от аукциона пойдут на помощь воинам в зонах боевых действий.
Продолжительность выставки со вторника по субботу с 11:00 до 19:00, а менеджер по продажам будет присутствовать с 16:00 до 19:00.
Справка. War Artists Union – проект для объединения художников из разных уголков Украины, которые создают уникальные артобъекты для интерьера. Он демонстрирует, как искусство превращает инструменты убийства в символы возрождения.
- 11 октября в столице Литвы Вильнюсе открылась фотовыставка "Варшава - Мариуполь: города руин, города борьбы, города надежды", на которой представлены фотографии из польской столицы во время Второй мировой войны и украинского Мариуполя после вторжения россиян.
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