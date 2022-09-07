Артиллерийский дивизион РФ, воевавший на Херсонщине, потерял до 60% личного состава и техники
На Херсонском направлении фронта ВСУ сократили российский артиллерийский дивизион до 60%
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В Херсонской области, близ Голой Пристани, потери противника составили около 70 человек, более половины из них - убитыми. Вблизи населенного пункта Таврийск уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Акация", еще две - повреждены, потери живой силы уточняются.
Один из действующих на Херсонском направлении артиллерийских дивизионов россиян потерял до 60% личного состава и техники и считается небоеспособным. Из-за усложнения логистики в подразделениях врага нехватка топлива и боеприпасов.
Ракетные войска и артиллерия ВСУ продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения, огневого поражения живой силы и боевой техники противника.
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