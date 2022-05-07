Артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование: Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине
В рамках нового пакета военной помощи США отправят в Украину дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое необходимое оборудование.
Об этом сообщают в Белом доме.
"Соединенные Штаты предоставили Украине максимально быстро исторический объем помощи в сфере безопасности. Мы отправляем вооружение и технику, санкционированные Конгрессом, непосредственно на передовую свободы в Украине. Поддержка США, вместе с вкладом наших союзников и партнеров, была решающей помощью Украине для победы в битве под Киевом и в препятствии военным целям Путина", – отметил президент США.
Однако, по словам Байдена, на сегодняшний день его администрация почти исчерпала то финансирование, которое можно использовать для помощи Украине, поэтому он призвал Конгресс как можно быстрее предоставить новое финансирование, чтобы "укрепить Украину на поле боя и за столом переговоров".
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Президент США Джо Байден подпишет 9 мая законопроект о введении ленд-лиза для Украины.
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