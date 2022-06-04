Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Движение сопротивления Сил специальных операций определило и передало координаты цели артиллеристам 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые уничтожили вражескую цель и тем самым ликвидировали коммуникационный узел противника.

Как пишет сообщество Inform Napalm, уничтоженной машиной связи может быть либо Р-439-ОД, либо входящий в состав телекоммуникационного комплекса "Редут-2УС" П-260-О. Точная идентификация машины затруднена из-за того, что она покрыта маскировочной сеткой. Но на одной из машин виден корпус антенного блока Р-444-Д.

Военный портал Defense Express сообщает, что машина обеспечивает организацию главного канала передачи данных. Уничтожение машин связи является очень важным фактором, потому что именно они являются "нервной системой" любой армии. Отсутствие стабильной связи приводит к дезорганизации противника, поэтому о таких машинах необходимо сообщать ВСУ при первой же возможности.

С 24 февраля по 4 июня оккупанты потеряли 31 050 военных, 1 376 танков, 680 систем артиллерии и 540 беспилотников.

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