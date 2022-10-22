Артиллерия ВСУ уничтожила 3 российских склада с боеприпасами в Бериславском районе
В Херсонской области украинская артиллерия уничтожила 3 склада оккупантов, которые были расположены в Бериславском районе
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Ракетно-артиллерийские подразделения за сутки, 21 октября, выполнили 220 огневых задач. Известно о 17 убитых рашистах. Уничтожены РСЗО "Град", танк, миномет, 3 единицы автобронетехники и 3 склада боеприпасов в Бериславском районе.
Также повреждены 6 бронированных автомобилей и 2 миномета. Окончательные потери РФ на южном фронте еще разведываются.
- 22 октября в оперативном командовании "Юг" отметили, что ВСУ продолжают освобождать украинские земли от российской оккупации.
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