Артиллерия ВСУ ударила по переправе оккупантов возле Новой Каховки

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в нашей зоне ответственности стабильно напряженная, но контролируемая. Противник продолжает попытки срыва активных действий наших войск, удержания временно захваченных территорий. Враг обстреливает наши позиции вдоль линии столкновения, принимает меры по перегруппировке войск, ведет воздушную разведку", - пишут в пресс-службе. на юге".

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнение огневых задач. В ночь с 15 на 16 сентября ударили по трем районам сосредоточения войск и техники в Бериславе, Дарьевке и Старой Збуриевке.

Пострадала понтонная переправа россиян в районе Козацкого и Новой Каховки.

Результаты поражений еще разведываются.

В ночь с 15 на 16 сентября россияне запрещенными кассетными снарядами дважды обстреляли прифронтовую Березнеговатскую громаду Николаевской области.

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