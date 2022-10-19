Артиллерия ВСУ ударила по 3 пунктам управления россиян. Под обстрел также попали мост и понтонная переправа

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения", - пишут в Генштабе.

Украинская авиация в течение текущих суток, 19 октября, нанесла десять ударов по оккупантам. Подтверждено поражение 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 позиций ЗРК противника.

Подразделения ПВО сбили 4 крылатые ракеты, один вертолет Ка-52 и тринадцать БПЛА "Shahed-136".

Артиллерия поразила 3 пункта управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Пострадали также станция РЭБ, 1 мост и 1 понтонная переправа.

В среду, 19 октября, российский агрессор нанес 4 ракетных и 11 авиационных ударов по территории Украины. Также задействовали 9 дронов-камикадзе "Shahed-136", вылетевших из Беларуси.

Оккупационные власти Запорожской области провели "перепись" населения , которое осталось на временно оккупированных территориях.

Завербованные российские военные из мест лишения свободы после получения оружия покидают свои подразделения и пытаются вернуться на территорию России.

Российские оккупанты принудительно привлекают мирное население к фортификационным работам в Херсоне.

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