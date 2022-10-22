Артиллерия ВСУ поразила пункт управления оккупантов, а ПВО сбила российский вертолет

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

С начала суток, 22 октября, авиация Сил обороны нанесла десять ударов. Есть успешные удары по 9 районам сосредоточения вооружения и военной техники, а также позициям ЗРК оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и склад боеприпасов врага.

Подразделения ПВО сбили один вражеский вертолет.

Враг совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Бачевск, Стариково, Гудово, Атинское, Басовка и Юнаковка Сумской области;

– из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Бачевск, Стариково, Гудово, Атинское, Басовка и Юнаковка Сумской области; на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Малая Волча, Красное Первое, Берестово и Каменка Харьковской области;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Малая Волча, Красное Первое, Берестово и Каменка Харьковской области; на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Спорное, Зеленополье, Клещиевка и Майорск;

– из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Спорное, Зеленополье, Клещиевка и Майорск; на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского; на Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Времовка Донецкой области, Дорожнянка, Степногорск и Орехов Запорожской области и Добрая Надия на Днепропетровщине. Также нанес ракетный удар по городу Никополь;

противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Времовка Донецкой области, Дорожнянка, Степногорск и Орехов Запорожской области и Добрая Надия на Днепропетровщине. Также нанес ракетный удар по городу Никополь; На Южнобужском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру. Огневое поражение претерпели районы более 20 населенных пунктов рядом с линией столкновения.

В течение субботы, 22 октября 2022 года, российские войска покинули села Чаривное и Чкалово , что на пути от освобожденного Давидова Брода к временно оккупированному Бериславу.

Украинские защитники уничтожили 200 оккупантов на фронте в Запорожской области.

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