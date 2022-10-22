Артиллерия ВСУ поразила пункт управления оккупантов, а ПВО сбила российский вертолет
В субботу, 22 октября, украинская артиллерия ударила по пункту управления россиян на оккупированной территории, а ПВО сбила российский вертолет
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
С начала суток, 22 октября, авиация Сил обороны нанесла десять ударов. Есть успешные удары по 9 районам сосредоточения вооружения и военной техники, а также позициям ЗРК оккупантов.
Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и склад боеприпасов врага.
Подразделения ПВО сбили один вражеский вертолет.
Враг совершал обстрелы:
- на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Бачевск, Стариково, Гудово, Атинское, Басовка и Юнаковка Сумской области;
- на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Малая Волча, Красное Первое, Берестово и Каменка Харьковской области;
- на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Спорное, Зеленополье, Клещиевка и Майорск;
- на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Времовка Донецкой области, Дорожнянка, Степногорск и Орехов Запорожской области и Добрая Надия на Днепропетровщине. Также нанес ракетный удар по городу Никополь;
- На Южнобужском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру. Огневое поражение претерпели районы более 20 населенных пунктов рядом с линией столкновения.
- В течение субботы, 22 октября 2022 года, российские войска покинули села Чаривное и Чкалово , что на пути от освобожденного Давидова Брода к временно оккупированному Бериславу.
- Украинские защитники уничтожили 200 оккупантов на фронте в Запорожской области.
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