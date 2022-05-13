Об этом сообщает CNN, цитируя слова высокопоставленного чиновника по обороне США.

Особенно показателен, по мнению представителя Пентагона, тот случай, когда Россия пыталась перебросить свои силы через реку Донец, чтобы укрепить свои позиции на севере Донбасса и потерпела сокрушительный разгром.

Еще он отметил, что между Изюмом и Славянском идет много боев, но россиянам там не удалось достичь особого прогресса.

Однако, по словам чиновника, российские войска добились определенных успехов к западу от Попасной.

Особо представитель Пентагона подчеркнул, что "подавляющее большинство" из 89 артиллерийских систем гаубиц M777, которые США передали Украине, уже "в деле" и находятся в "передовом развертывании".

"Отзывы, которые мы получаем от артиллеристов из Украины, по поводу полезности M777 очень положительные", – сказал чиновник.

И добавляет, что уже 370 украинских военных прошли учения по использованию гаубиц.

Еще около 20 украинцев находятся в разгаре обучения оператора беспилотной авиационной системы Puma, а также завершено обучение на Phoenix Ghost.

Отметим, что сегодня Генштаб ВСУ также отметил , что оккупанты прикрывают отход войск на Харьковщине и пытаются не впустить украинских воинов в тыл под Изюмом.

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