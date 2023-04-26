Артиллерия, РСЗО, дроны и авиация: РФ за ночь нанесла 67 ударов по Запорожской области
Российские оккупанты в ночь на 26 апреля 67 раз обстреляли Запорожскую область и повредили 37 объектов
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в телеграмме .
"Враг совершил 67 ударов по 19 мирным общинам: 53 артобстрела, шесть атак из РСЗО, семь - с применением БПЛА и один авиаудар", - подчеркнул он.
В результате вражеских атак люди не пострадали, однако зафиксировали 37 новых разрушений.
- 24 апреля россияне 111 раз ударили по Запорожской области, попав в 11 объектов.
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