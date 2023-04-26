Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в телеграмме .

"Враг совершил 67 ударов по 19 мирным общинам: 53 артобстрела, шесть атак из РСЗО, семь - с применением БПЛА и один авиаудар", - подчеркнул он.

В результате вражеских атак люди не пострадали, однако зафиксировали 37 новых разрушений.