Артиллерия РФ на Запорожье стреляет в 20 раз больше, чем ВСУ, - военкор Еспресо
Интенсивность вражеских обстрелов артиллерией на некоторых участках Запорожской области превышает ВСУ в 20 раз. Украинские воины говорят, что контрнаступление идет очень тяжело
Об этом сообщил корреспондент телеканала "Еспресо" Артем Лагутенко, находящийся сейчас в Запорожье.
"К сожалению, информация не очень утешительная. Бойцы жалуются на полное доминирование россиян в воздухе, что усложняет наше контрнаступление. Также бойцы опровергают информацию о якобы артиллерийском истощении врага", - сообщил Лагутенко.
Корреспондент отметил, что враг начал модернизировать свои беспилотники, в частности "ланцеты". Россияне ежесуточно в прифронтовые регионы Запорожской области сбрасывают от 5 до 10 управляемых авиационных бомб.
"Это очень страшное оружие, от этих бомб ничто не сможет спасти, от них невозможно укрыться. Поэтому очень важно, чтобы Украина получила долгожданные F16", - подчеркнул Артем Лагутенко.
Военные говорят, что каждые 10, 100 метров приходится очень тяжело одолевать, поэтому возлагают большие надежды на Abrams.
Также корреспондент телеканала "Еспресо" побывал в прифронтовом городе Орехов. По его словам, город почти полностью уничтожен. Там нет воды, света и газоснабжения. Из-за постоянных обстрелов авиационными бомбами все это восстановить невозможно.
"По состоянию на сегодняшний день в городе проживает почти 1000 гражданских. Когда наступят холода, будет очень серьезная проблема. Вероятно, нужно уже сейчас думать об эвакуации этих людей", - резюмировал Лагутенко.
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