Артиллерия и танки: оккупанты в ОРДЛО разместили 165 единиц военной техники за пределами хранения
На временно оккупированных территориях Донбасса и Луганщины наблюдатели ОБСЕ обнаружили 165 единиц военной техники за пределами отведенных мест хранения
Об этом заявила пресс-служба ООС.
"Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных фактах нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки дополнительно обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 165 единиц военной техники вооруженных формирований РФ и 22 единицы в соответствии с отчетом ОБСЕ за 22 января 2022 года, размещенного с нарушением Минских договоренностей", - говорится в сообщении.
В зоне действий "2 армейского корпуса" российские наемники разместили 165 единиц военной техники и вооружения, из которых с нарушением линии отвода в районах: Обозное (18 км от линии столкновения) - минометы (три единицы), Шимшиновка (27 км от линии столкновения) ) - противотанковая пушка (одна единица), Миусинск (62 км от линии столкновения) - реактивные системы залпового огня (две единицы), Садовый (57 км от линии столкновения) - реактивные системы залпового огня (восемь единиц).
Также с нарушением пределов хранения расположены техника и вооружение в районах: Шимшиневка (27 км от линии столкновения) - танки неустановленного типа (17 единиц), танки Т-72 (семь единиц), Хрустальный (54 км от линии столкновения) - "Гиацинт- Б", 152 мм (восемь единиц), "Мста-Б", 152 мм (десять единиц), Миусинск (62 км от линии столкновения) - танки (14 единиц), "Гвоздика", 122 мм (четыре единицы), Д -30А 122 мм (3 единицы), Садовый (57 км от линии столкновения) - танки (пять единиц), Веселая Гора (16 км от линии столкновения) - ЗУ-23 (одна единица), Миусинск (62 км от линии) столкновения) - ЗРК (2 единицы), ББМ (42 единицы), Шимшиновка (27 км от линии столкновения) - ББМ (38 единиц).
Также войска РФ препятствовали работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в ОРДЛО.
БПЛА ОБСЕ малого радиуса действия испытывали влияние помех сигнала GPS во время шести полетов: по два раза каждый над районами возле Металлиста в районе Луганска, а также по разу каждый над районами Розовки и Паньковки.
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