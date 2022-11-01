Артиллерия и ракетчики ВСУ выполнили около 180 огневых задач, авиация атаковала скопление врага в районе Снигиревки, - ОК "Юг"
В Николаевской области украинская авиация атаковала скопление личного состава кафиров на опорном пункте противника в районе Снигиревки
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"В течение боевого дня враг наносил удары по территориальным общинам в Баштанском и Николаевском районах Николаевской области, обстреливал недавно освобожденные населенные пункты Бериславского района Херсонщины вдоль линии разграничения войск. Враг активно проводит воздушную разведку, в том числе использует и беспилотники ударного типа". "Но в ходе выполнения разведзадания, такие вражеские дроны, как "Ланцет", еще и сбрасывают на объект поражения взрывчатку. Именно так атакован врагом сегодня Николаевский район. Человеческих потерь нет", - говорится в сообщении.
Также в командовании отмечают, что по освобожденным в прошлом месяце населенным пунктам северной Херсонщины враг гнал из тяжелой артиллерии и реактивной системы залпового огня "Град". Повреждены несколько зданий и автомобилей. Обошлось без человеческих потерь.
К вечеру силами противовоздушной обороны в небе над Бериславским районом Херсонщины уничтожены 2 вражеских ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор".
Авиацией ВСУ было точно атаковано скопление личного состава кафиров на опорном пункте противника в районе Снигиревки Николаевской области.
Артиллеристы и ракетчики Сил обороны в течение дня наносили удары по позициям врага и районам сосредоточения вражеских сил. Выполнено около 180 огневых задач.
"Враждебное войско уменьшилось на 21 рашиста. Демилитаризирован один военный автомобиль и миномет. Остальные потери врага доразведываются", - сообщает командование.
В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится 1 носитель высокоточных крылатых ракет, снаряженный восемью "Калибрами".
Общая численность корабельной группировки врага в Черном море составляет 7 кораблей и катеров, продолжающих маневрирование вдоль южного побережья Крыма.
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