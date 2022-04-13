Артиллерия, бронетранспортеры и вертолеты: США выделят Украине дополнительные $800 млн на оружие

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

"Я только что разговаривал с президентом Зеленским и поделился с ним, что моя администрация санкционирует дополнительные 800 миллионов долларов США на оружие, боеприпасы и другую помощь в сфере безопасности Украины. Украинские военные используют оружие, которое мы оказываем, с сокрушительным действием. Поскольку Россия готовится усилить атаку на Донбассе, Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять Украине возможности для защиты", – сказал президент Байден.

Он также подчеркнул, что новый пакет помощи будет содержать многие высокоэффективные системы вооружения, которые уже предоставили, и новые возможности, приспособленные к более широкому наступлению, которое Россия начнет на востоке Украины.

"Артиллерийские системы, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры. Я также одобрил передачу дополнительных вертолетов. Кроме того мы продолжаем способствовать передаче значительных возможностей от наших союзников и партнеров по всему миру", - добавил Байден.

Президент США подчеркнул, что постоянная поставка оружия, которое Соединенные Штаты и их союзники и партнеры предоставили Украине, стало решающим для поддержания ее борьбы против российского вторжения.

"Путин провалил свою начальную войну, направленную на завоевание и контроль над Украиной. Мы не можем сейчас отдыхать. Как я заверил президента Зеленского, американский народ и дальше будет стоять с храбрым украинским народом в его борьбе за свободу", - подытожил Байден.

Отметим, что Евросоюз утвердил третий транш военной помощи Украине: 500 млн евро пойдут на поставку вооружения Украине, горючего и средств индивидуальной защиты для военных

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