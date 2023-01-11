Артиллерия, бронетехника, РСЗО и дроны: Украина нуждается в оружии для обороны и освобождения территории, - Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что поставка оружия и бронетехники Украине позволит минимизировать потери среди украинских граждан, сократить продолжительность войны и ускорить ее завершение справедливым способом
Об этом он сказал в интервью итальянской газете La Repubblica, перевод которого приводит прессслужба ОПУ.
"Сейчас имеем чрезвычайно тяжелые бои на Донецком направлении - в Бахмуте, Соледаре и Авдеевке. У России нет жалости к своим людям, отправляя их сотнями в бой, именно поэтому Украине нужно больше артиллерии и бронетехники", - подчеркнул представители ОПУ.
Украина нуждается в оружии не для затягивания конфликта, а для обороны и освобождения своей территории, чтобы война закончилась справедливым способом, отметил Подоляк.
"Россия должна проиграть. Только это станет гарантией для мира и Европы и вернет отношения между государствами в пределы международного права. Это оружие служит именно для того, чтобы локализовать конфликт только на оккупированных украинских территориях, это способ его затормозить, не давая конфликта распространяться", – говорит он.
Советник руководителя ОП отмечает, что Украина ожидает от Италии получить оружие, системы ПРО или ПВО для защиты гражданского населения и критической инфраструктуры от крылатых ракет и ударных беспилотников.
"Нам также нужна поставка оружия для эффективного контрнаступления и освобождения оккупированных территорий. У нас есть точный перечень этого оружия с желаемыми названиями и количеством. Нам нужны системы и ракеты для РСЗО с дальностью 200 километров, чтобы уничтожить тыловую инфраструктуру российской армии, склады из России хранилища горючего. Это значительно снизит боеспособность россиян. Также нужны тяжелые танки и бронетранспортеры для быстрого наступления. И 155-миллиметровая ствольная артиллерия, дроны", - утверждает Подоляк.
В то же время, он призвал правительство Италии ускорить принятие решения о предоставлении оружия, ведь это касается жизней мирных жителей и военнослужащих: "У нас есть все необходимые гарантии. Но количество и вид вооружения зависят от трех факторов. Нужно ли его производить, или оно уже есть на складе". Также нужны договоренности и для трансфера, и для логистики доставки оружия. И, в-третьих, нам нужна готовность защищать демократию, свободу и европейские ценности через передачу оружия Украине".
- 7 ноября 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide. Пентагон подтвердил, что Украина получила две системы противовоздушной обороны NASAMS, а украинские военные проходили обучение по использованию этого оружия.
- 1 декабря Пентагон заказал для Украины еще шесть батарей ПВО NASAMS на $1,2 млрд.
- 4 января 2023 стало известно, что Франция передаст Украине колесные танки AMX-10RC и бронетранспортеры АCMAT Bastion. Это во время телефонного разговора Зеленскому пообещал президент Франции Эмманюэль Макрон.
- А 10 января, что Канада приобретет комплекс противовоздушной обороны NASAMS в США и передаст на нужды Украины.
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