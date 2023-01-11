Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Артиллерия, бронетехника, РСЗО и дроны: Украина нуждается в оружии для обороны и освобождения территории, - Подоляк

Артиллерия, бронетехника, РСЗО и дроны: Украина нуждается в оружии для обороны и освобождения территории, - Подоляк

11 января, 2023 среда
06:28
Общество

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что поставка оружия и бронетехники Украине позволит минимизировать потери среди украинских граждан, сократить продолжительность войны и ускорить ее завершение справедливым способом

Об этом он сказал в интервью итальянской газете La Repubblica, перевод которого приводит прессслужба ОПУ.

"Сейчас имеем чрезвычайно тяжелые бои на Донецком направлении - в Бахмуте, Соледаре и Авдеевке. У России нет жалости к своим людям, отправляя их сотнями в бой, именно поэтому Украине нужно больше артиллерии и бронетехники", - подчеркнул представители ОПУ.

Украина нуждается в оружии не для затягивания конфликта, а для обороны и освобождения своей территории, чтобы война закончилась справедливым способом, отметил Подоляк.

"Россия должна проиграть. Только это станет гарантией для мира и Европы и вернет отношения между государствами в пределы международного права. Это оружие служит именно для того, чтобы локализовать конфликт только на оккупированных украинских территориях, это способ его затормозить, не давая конфликта распространяться", – говорит он.

Советник руководителя ОП отмечает, что Украина ожидает от Италии получить оружие, системы ПРО или ПВО для защиты гражданского населения и критической инфраструктуры от крылатых ракет и ударных беспилотников.

"Нам также нужна поставка оружия для эффективного контрнаступления и освобождения оккупированных территорий. У нас есть точный перечень этого оружия с желаемыми названиями и количеством. Нам нужны системы и ракеты для РСЗО с дальностью 200 километров, чтобы уничтожить тыловую инфраструктуру российской армии, склады из России хранилища горючего. Это значительно снизит боеспособность россиян. Также нужны тяжелые танки и бронетранспортеры для быстрого наступления. И 155-миллиметровая ствольная артиллерия, дроны", - утверждает Подоляк.

В то же время, он призвал правительство Италии ускорить принятие решения о предоставлении оружия, ведь это касается жизней мирных жителей и военнослужащих: "У нас есть все необходимые гарантии. Но количество и вид вооружения зависят от трех факторов. Нужно ли его производить, или оно уже есть на складе". Также нужны договоренности и для трансфера, и для логистики доставки оружия. И, в-третьих, нам нужна готовность защищать демократию, свободу и европейские ценности через передачу оружия Украине".

  • 7 ноября 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide. Пентагон подтвердил, что Украина получила две системы противовоздушной обороны NASAMS, а украинские военные проходили обучение по использованию этого оружия.
  • 1 декабря Пентагон заказал для Украины еще шесть батарей ПВО NASAMS на $1,2 млрд.
  • 4 января 2023 стало известно, что Франция передаст Украине колесные танки AMX-10RC и бронетранспортеры АCMAT Bastion. Это во время телефонного разговора Зеленскому пообещал президент Франции Эмманюэль Макрон.
  • А 10 января, что Канада приобретет комплекс противовоздушной обороны NASAMS в США и передаст на нужды Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
ЕС
Италия
оружие
Европа
война с Россией
Военные новости
оружие для Украины
Читайте также:
Leopard 2
10 января, 2023 вторник
"Их много на складах по всей Европе": Франция и Польша убеждают Германию передать Украине танки Leopard, - Politico
Майк Тайсон
8 января, 2023 воскресенье
Майк Тайсон спрогнозировал, кто станет новым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе
Деонтей Вайлдер та Роберт Геленіус (праворуч)
10 января, 2023 вторник
Уайлдер проведет бой против боксера, отобравшего титулы у Джошуа
Киев
-6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.04
    Покупка 40.04
    Продажа 40.75
  • EUR
    Покупка 41.77
    Продажа 42.86
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
11 января
08:04
OPINION
ОРБАНизация и неидеальность демократии
07:50
РФ хакерскими атаками пыталась сорвать онлайн-аукцион Бенкси по сбору средств для Украины
07:36
Рада вскоре лишит мандатов 4 депутатов от запрещенных партий, - Арахамия
07:07
ВСУ отразили атаки РФ в 3 областях, а оккупанты лишили доступа к ЗАЭС 1500 работников, - Генштаб
07:06
Правительство Франции планирует поднять пенсионный возраст на два года, общество готовится к протестам
05:57
Франция передала конструкции для восстановления трех мостов на Черниговщине
05:40
Звезда "Динамо" Цыганков нашел амбициозный вариант для продолжения карьеры в клубе ЛЧ
05:35
ISW: Возможный захват Соледара войсками РФ не означал бы немедленное окружение Бахмута
05:08
Россия намерена устроить теракт в Луганской области, чтобы обвинить в этом ВСУ
04:27
Обновлено
Украинцы Крутых и Цуренко вышли в финал квалификации Australian Open
03:31
На оккупированных территориях россияне угрожают конфисковать имущество предпринимателей, не перешедших на рубли
02:02
"Динамо" объявило о возвращении Шовковского
01:06
Россия нанесла 33 удара по Сумщине. Повреждена ферма
00:48
Мудрик будет зарабатывать в "Арсенале" более 5 млн евро в год, - инсайдер
00:37
РФ атаковала Харьковщину, в облцентре прогремели взрывы
00:29
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 10 января
00:27
"Нас никогда не сломать": тяжелораненый под Соледаром украинский актер и военный Дмитрий Линартович обратился к украинцам
00:14
В России при загадочных обстоятельствах погиб полковник МВД
2023, вторник
10 января
23:48
Косметологи назвали самую популярную операцию эстетической пластической хирургии
23:28
Двое польских волонтеров получили ранения под Бахмутом
23:16
Германия выделит €20 млн на оплату услуг Starlink для Украины
22:57
В Германии полиция разогнала климатических активистов, которые с баррикадами протестуют против открытия угольной шахты
22:49
Падение цен на газ и открытие границ Китая: эксперты улучшили прогнозы роста экономики ЕС
22:18
"Пришло время для новых мощных решений": Зеленский рассказал о подготовке поставок тяжелой техники от партнеров
21:55
Канада купит в США комплекс ПВО NASAMS для Украины
21:50
Зеленский лишил Медведчука, Деркача, Козака и Кузьмина гражданства Украины
21:46
Льготы для оккупантов, "ЛДНР" в документах: НБУ призвал международные банки уйти из РФ и не поддерживать военные преступления
21:27
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Великобритания может разорвать "заколдованный круг" поставок танков Украине, пока Германия и США еще не определились. Колонка Сергея Згурца.
21:18
Пакистан в обмен на помощь Запада передаст Украине партию снарядов и взрывчатки, - СМИ
21:07
"Евросолидарность" регистрирует постановление об увольнении всех членов ОПЗЖ с руководящих должностей в парламенте, – Ирина Геращенко
21:00
Обзор
Большая часть Соледара, предположительно, в руках россиян, НАТО и ЕС усилят поддержку Украины, Пентагон начинает обучение бойцов ВСУ. Мировые СМИ об Украине 10 января
20:49
НКРЭКУ проверит 7 облэнерго, не соблюдающих графики отключения света
20:29
Шмыгаль выразил надежду на создание в 2023 году Социального кодекса Украины
20:12
Эксклюзив
Россияне превратили Северодонецк в средневековый город, - глава ВГА Стрюк
20:07
OPINION
Cекс в политике четко регламентирован
20:02
"Украина должна заговорить на украинском ради будущего": Лариса Ницой объяснила влияние языка на экономику
19:54
Правительственную программу компенсации за трудоустройство переселенцев продлили на 2023 год
19:39
Украинские военные будут овладевать системой Patriot на базе Fort Sill, обучение стартует на следующей неделе, - CNN
19:29
"Климатические террористы" признали неприемлемым словом года в Германии
19:14
Единые новости
Единый телемарафон уже не необходим с точки зрения нацбезопасности, его нужно прекращать, - медиаэксперт Лигачева
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV