Об этом сообщил глава Запорожской облгосадминистрации Юрий Малашко в телеграме.

"Враг свирепствует и уничтожает все живое в населенных пунктах вблизи линии фронта. Под удары попали Гуляйполе, Орехов, Каменское и еще с десяток сел. По гражданской инфраструктуре террористы 47 раз ударили из артиллерии, нанесли три авиаудара, трижды атаковали БПЛА", – отметил глава Запорожской областной государственной администрации.

Юрий Малашко добавил, что продолжают фиксироваться новые разрушения жилых домов, коммунальных сетей. К счастью, люди не пострадали.