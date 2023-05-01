Артиллерия, авиация, БПЛА: российские террористы ударили 47 раз по гражданской инфраструктуре Запорожья
В Запорожской области вследствие вражеских обстрелов фиксируются новые разрушения жилых домов, коммунальных сетей, пострадавших нет
Об этом сообщил глава Запорожской облгосадминистрации Юрий Малашко в телеграме.
"Враг свирепствует и уничтожает все живое в населенных пунктах вблизи линии фронта. Под удары попали Гуляйполе, Орехов, Каменское и еще с десяток сел. По гражданской инфраструктуре террористы 47 раз ударили из артиллерии, нанесли три авиаудара, трижды атаковали БПЛА", – отметил глава Запорожской областной государственной администрации.
Юрий Малашко добавил, что продолжают фиксироваться новые разрушения жилых домов, коммунальных сетей. К счастью, люди не пострадали.
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