Артиллеристы показали, как из М-777 уничтожили российский склад в Запорожье

Об этом сообщили в Telegram 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Сообщается, что с помощью американской гаубицы М-777 военные уничтожили русский склад в Запорожье.

Артиллеристы заставляют оккупантов "добровольно уволить вражеский состав, в пользу ВСУ", ты самим проявишь очередной "жест доброй воли", отмечается в сообщении.

Напомним , что 19 июня 2022 года на Бахмутском направлении Донетчины воины 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола уничтожала российских захватчиков из американских гаубиц М-777.

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