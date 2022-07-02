Артиллеристы показали, как из М-777 уничтожили российский склад в Запорожье
Украинские артиллеристы ликвидировали российский состав с помощью американской гаубицы М-777
Об этом сообщили в Telegram 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.
Сообщается, что с помощью американской гаубицы М-777 военные уничтожили русский склад в Запорожье.
Артиллеристы заставляют оккупантов "добровольно уволить вражеский состав, в пользу ВСУ", ты самим проявишь очередной "жест доброй воли", отмечается в сообщении.
- Напомним , что 19 июня 2022 года на Бахмутском направлении Донетчины воины 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола уничтожала российских захватчиков из американских гаубиц М-777.
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