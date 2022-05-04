Артиллеристы группировки войск "Юг" показали, как уничтожают врага

Видео группировка войск "Юг" Вооруженных Сил Украины публикует на своей официальной странице в Facebook.

"Артиллеристы группировки войск "Юг" не позволят врагу незаметно передвигаться по украинской территории и наносить удары по местному населению", - добавляют военные.

Видео можно просмотреть по ссылке .

По состоянию на 4 мая россияне потеряли в Украине около 24,5 тыс. военных, 2610 бронемашин, 1077 танков, 491 систему артиллерии и 303 беспилотника.