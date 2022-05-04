Артиллеристы группировки войск "Юг" показали, как уничтожают врага
Артиллеристы "Юга" уничтожили колонну войск оккупантов, которые пытались незаметно продвинуться по украинской территории
Видео группировка войск "Юг" Вооруженных Сил Украины публикует на своей официальной странице в Facebook.
"Артиллеристы группировки войск "Юг" не позволят врагу незаметно передвигаться по украинской территории и наносить удары по местному населению", - добавляют военные.
Видео можно просмотреть по ссылке .
- По состоянию на 4 мая россияне потеряли в Украине около 24,5 тыс. военных, 2610 бронемашин, 1077 танков, 491 систему артиллерии и 303 беспилотника.
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