Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска в телеграмме .

"Точным и филигранным огнем артиллерии 81-й отдельной артиллерийской бригады ДШВ ВС Украины уничтожена одна единица реактивной системы залпового огня 220 мм БМ-27 "Ураган" и БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина) российских оккупантов"

23 июня десантники из 80-й бригады сбили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52, а также подвели два вражеских БТРа и БМД.

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