Артиллеристы 81-й десантно-штурмовой бригады уничтожили российские "ураган" и бронемашину
Украинские десантники уничтожили из артиллерии российские "ураган" и бронированную ремонтно-эвакуационную машину
Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска в телеграмме .
"Точным и филигранным огнем артиллерии 81-й отдельной артиллерийской бригады ДШВ ВС Украины уничтожена одна единица реактивной системы залпового огня 220 мм БМ-27 "Ураган" и БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина) российских оккупантов"
- 23 июня десантники из 80-й бригады сбили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52, а также подвели два вражеских БТРа и БМД.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное