Артиллеристы 45-й бригады показали видео уничтожение вражеской техники
Украинские артиллеристы из 45-й бригады опубликовали видео, как уничтожили технику и живую силу оккупантов в Запорожье
Соответствующее видео можно посмотреть на странице в соцсети 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины.
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На кадрах видно, как точными ударами артиллеристы атаковали поочередно несколько мест скопления военной техники и живой силы рашистов.
"На одном из хуторов Гуляйпольщины, орки организовали массированный двой. Очень суетились - видимо искали диджея и музыкальные инструменты. С помощью пушкарей 45 ОАБР и взаимодействием с аэроразведкой 15 ГУ ДВКР и Азовой им организована адская вечеринка", - говорится в сообщении.
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