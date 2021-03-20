22 марта, 2021, 09:04

Николай Княжицкий

Бывший исполняющий обязанности президента Украины (2014), экс-ссекретарь СНБОУ Александр Турчинов - в программе "Вечер с Николаем Княжицким"

Александр Валентинович, я вспоминаю времена, когда власти в Украине фактически не стало, когда Янукович сбежал... Ві размішляли в тот момент - что делать? Какие-то опасения, страх... Что вы чувствовали, когда увидели пустые кабинеты Офиса президента, Верховной Рады, МВД, вообще всех?

Действительно, вы знаете, после 20 февраля (2014 года, - ред.) в Украине практически не было власти. Старая власть сбежала в Россию, а новую еще не создали. Причем, не только ведь Янукович сбежал к своим хозяевам - вместе с ним бежали все руководители силовых министерств и ведомств, большинство министров из Кабинета министров во главе с Азаровым, многие руководители региональных администраций. Фактически была разрушена не только силовая составляющая, а вся система исполнительной власти. Это была огромная опасность. И, безусловно, именно этой опасностью воспользовался Путин, когда начал военную агрессию против нас, именно официально 20 февраля, когда, вы помните, на Майдане была кровь, когда на наших глазах погибали герои Небесной сотни. Безусловно, тогда было не до полуострова, никто не мог подумать, что начинается война. Но, действительно, ситуация была крайне опасна.

То есть, война началась 20 февраля.

Да, 20 февраля. Это не секрет и русские этого не скрывают: это официальное начало войны. Хотя, мы ведь с вами понимаем, что реальная война против Украины, пожалуй, не прекращалась после обретения нами независимости. И, к сожалению, российская агрессия шла по нарастающей. Крым, и не только Крым, но и Восток, и фактически вся Украина готовилась под полный контроль Российской Федерации. Это идея фикс Путина: восстановить советскую империю, как ее называли "империю зла". И этот его имперский реваншизм - это его главная идея фикс. Это, собственно, и есть стратегическая парадигма агрессивной, опасной деятельности РФ. Ну и, безусловно, они к этому серьезно готовились. Давайте вспомним 1994 год. Подписание Будапештского меморандума. Сознательный отказ Украины от стратегического ядерного оружия. Вопрос: а кому отошло это оружие? Российской Федерации.

Ну, они же вроде ее уничтожали.

Знаете, что интересно? Надо знать современную украинскую историю. Потому что иначе выводов не сделаешь, иначе будешь все время на эти грабли наступать. В 1993-1994 году, именно в этот период, российский парламент принимает решение, что акты о передаче Крыма Украине являются недействительными. Второе решение российского парламента: признать Севастополь федеральным городом Российской Федерации. Это практически накануне подписания Будапештского меморандума. То есть, они демонстрируют свои территориальные претензии, они принимают решения, и ответ Украины - мы отказываемся от ядерного оружия и передаем его оптом Российской Федерации, которая не скрывает своей позиции в отношении Украины. Далее - раздел Черноморского флота, хотя, согласно Беловежским соглашениям, как вы помните, было принято решение, что все войска и оружие, которые находятся на территории страны, принадлежат стране. Черноморский флот находился на территории Украины, но под давлением России они начали его раздел. В результате Украина получила 20% Черноморского флота, который должен полностью ей принадлежать. Более того, они пошли на создание военной базы, мощнейшей военной базы на территории полуострова. И это произошло в 1997 году: с 1993 года они начали переговоры и в 1997 году принимается решение о полном разделе Черноморского флота и создании военных баз. В 1999 году украинский парламент ратифицирует это решение. Такая последовательность действий.

И знаете, когда говорят о причинах тех страшных потерь, которые понесла Украина, нельзя забывать о том, как разоружали Украину. Как системно, год за годом, мы лишились не только ядерного оружия, но и, имея мощный военный потенциал, фактически полностью его потеряли. Когда министры обороны, начальники Генштаба, распродавали военное имущество, распродавали достаточно эффективное оружие. Когда танки продавали по стоимости легковых автомобилей. Снимали с боевого дежурства зенитные комплексы, даже такие как С-300 и Бук-М1, и продавали их в сто раз дешевле стоимости на рынке. В 2013 году проходят традиционные для России учения "Запад-2013". У них всегда или "Запад", или "Восток", или "Центр", такая ротация учений происходит. И именно в сентябре (2013 года - ред.) проходят учения обшщей армии РФ и Беларуси. И фабула этих учений даже не скрывалась: в одной "соседней стране" происходит государственный переворот и вооруженные Западом незаконные военные формирования (потом нас назовут хунтой) захватили власть и конституционно законная власть обращается к России с просьбой ввести войска и восстановить конституционный порядок. Именно это было задачей проведения этих учений.

То есть, уже в сентябре 2013-го они готовились к вторжению в Украину и, фактически, не очень это скрывали. Это официальные источники: сначала приходят российские телеканалы, а за ними - российские танки. И именно это было отработано в Крыму при полной поддержке власти, которая - от Киева до Крыма, от Киева до Донецка, Одессы, других регионов - фактически способствовала распространению украинофобских идей и идеалов "русского мира". Это была реальная опасность. И, безусловно, одна из серьезнейших проблем, когда мы говорим об оккупации Крыма и ОРДЛО, это население этих регионов, которое было отравлено российской пропагандой, которому рассказывали ужасы о Майдане, которое считало, что в Киеве к власти пришла хунта и сейчас всех русскоязычных будет бросать за решетку или убивать. То есть, такие неадекватные фейки навязывались и люди начинали это воспринимать, этому верить, потому что другой информации не было. И именно вертикаль Януковича, именно они душили. Да что мне рассказывать, вы лучше меня это знаете. Вы тогда руководили одним из оппозиционных каналов, которых тогда осталось два-два с половиной в стране (в 2013 году создан телеканал "Еспресо", - ред.), и их постоянно ограничивали, постоянно притесняли. Фактически, тогда украинского телевидения, украинского радио в стране уже почти не оставалось - были отдельные оппозиционные команды, которые держались из последних сил.

Я вспоминаю то время. Всегда вопрос: кто сдал Крым? А у меня всегда возникает вопрос: а были хоть какие-то силы его удержать? Потому что я провожу экономическую параллель: помню, Яценюк сказал, что когда он пришел, то в нашем казначействе было 20 тысяч гривен или что-то такое, какие-то копейки, денег не было. Если армия деморализована, распродана, не имеет никаких целей... Я помню, извините, когда мы были на Майдане, люди из "Беркута", приезжавшие из Днипра, не говоря уже о Крыме или Одессе, такое впечатление, что с ними политинформацию проводили: это были русские солдаты, а не какие-то украинские бойцы внутренних дел. Видимо, то же самое происходило в значительной части армии. Были ли вообще тогда в Украине силы что-то защищать?

Знаете, вообще тезис "сдали Крым" - это стереотип, который навязывается именно российской пропагандой. Они везде - и с трибуны ООН, и со своих телеканалов - везде рассказывают, что не было никакой оккупации. Сам Крым пришел в объятия матушки России и все было вежливо и красиво. На самом деле была жестокая оккупационная стратегия, реализованная Путиным. Это была военная оккупация. Я об этом могу часами подробно рассказывать. Кто рассказывает о "сдали Крым"? Прежде всего те, кто разоружали нашу армию.

Так не только. И Зеленский об этом рассказывает.

Я до этого еще дойду. Рассказывают те, кто разоружал нашу армию, кто распродавал военное имущество. Те, кто должен отвечать за то состояние армии, в котором она находилась в начале 2014 года. А по официальному отчету украинского Генштаба (заметьте, это не моя оценка, это официальные данные) по итогам 2013 года, который подавался Януковичу, конечно приукрашенным, у нас боеспособными были только до 20% воинских подразделений. Это приукрашенная цифра. Они трижды меняли оценки для того, чтоб хоть как-то скрыть то, что у нас фактически ни одного подразделения не было боеспособного. И когда мы с этим столкнулись - это была катастрофа.

Я должен был рассказывать людям, что армия готова защитить, потому что в Украине начиналась паника. Представьте, если бы я вышел в первые дни начала военной агрессии России и сказал: "Друзья, у нас нет армии, некому нас защитить, потому спасайтесь кто как может". Люди начали бы из окон прыгать. То есть, наоборот, надо было людям дать хоть какой-то оптимизм. И я, беря на себя ответственность, принимая на себя всю грязь, которая лилась, всю истерию, говорил: "Друзья, у нас есть армия, мы ее сейчас восстановим". Накануне агрессии в Крыму расформировали армейские корпуса, передали сухопутную составляющую морякам, под руководство ВМС, которые не способны были ею управлять. У нас Замана (Владимир Замана, генерал-полковник, с 18 февраля 2012 по 19 февраля 2014 года начальник Генштаба, главнокомандующий ВСУ, С19 февраля 2014 года - заместитель секретаря СНБО, с 22 февраля 2014 года - уполномоченный ВРУ по контролю деятельности Минобороны, - ред.), по которому сейчас идет уголовное производство, много ходит по телеканалам и рассказывает, как надо было защищать Крым. В сентябре (2013 года, - ред.) в России проходят учения по захвату Украины, а Генштаб принимает решение о ликвидации всей системы военного управления и переходе на новую. А план перехода - на начало 2014 года. То есть, фактически была сознательна сломана система управления войсками, система логистического обеспечения войск. Это не может быть случайным стечением обстоятельств. Старая система была разрушена, а новая работать не начала. Это один интересный момент.

Второй момент - это еще Гриценко начал, который поставил рекорды по распродаже военного имущества - полностью, системно ликвидировали систему мобилизационной подготовки. Особая катастрофа была при президенте Януковиче. Наши военкоматы - сначала на 500, затем на 3,5 тысячи сократили численность. Дошло до того, что в военкоматах оставалось по три человека, которые просто арендовали какую-то одну комнату, потому что даже помещения начали распродавать. Уничтожили все информационные базы, по которым можно было призывать наших военнослужащих. И когда я давал команду подготовить мобилизацию, мне ответили, что этого нельзя сделать, потому что сначала надо восстановить систему военкоматов, восстановить мобилизационную систему. Не было реестров, не было баз данных. Когда начался захват Крыма, я 28 февраля проводил СНБО. Кроме решений о приведении войск в полную боевую готовность, о системе противодействия этой агрессии, было принято обращение к нашим партнерам, в соответствии с Будапештским меморандумом, о помощи. Украина отдала оружие в обмен на гарантию нашей безопасности и неприкосновенности наших границ.

Вы, наверное, верили тогда, что да, все здесь уничтожено Януковичем, все под Россией, но народ восстал, Запад нас оценил, увидел, мы подписали меморандум, и сейчас нам помогут, сейчас Россию остановят, поставят на место... А потом ничего не произошло.

Знаете, такая иллюзия была. Даже первое решение СНБО - именно обратиться к нашим партнерам относительно выполнения обязанностей по Будапештскому меморандуму. И для меня это был шок, когда я начал переговоры с нашими стратегическими партнерами, нашими союзниками, и мне сказали:

- No, здесь есть проблемы, мы не готовы вступать в военный конфликт с Россией.

- А как же меморандум ?!

- Ну, это политическая декларация.

- Так оружие ведь ядерное было реальное, это был третий в мире по мощи ядерный потенциал.

- Ну, мы вам поможем на дипломатическом уровне.

И знаете, этот шок ... Я просил: "Ну, ОК, не можете помочь войсками, не будете вступать в войну с Россией, так окажите нам военно-техническую помощь, у меня не во что одеть солдат, нет ни одного бронежилета, который бы защитил жизнь солдата, шлема ни одного нет кевларового..." Ответ опять: "Нет. мы не можем раздражать Путина. Потому что когда начинается военная помощь это принудит Путина к более активной агрессии против Украины. Поэтому мы будем сдерживать его на дипломатическом фронте, в перспективе санкции будем вводить. И это формат нашей помощи".

И это было для меня переосмысления ситуации: что XXI век - это век, где каждый должен рассчитывать только на собственные силы, и других вариантов нет. И нам, в тех страшных условиях, когда у нас фактически не было вооруженных сил, а те, кто считался солдатами и офицерами, были деморализованы... Пример: в первые дни захвата Автономии 70% численности наших Вооруженных сил, солдат и офицеров, перешли на сторону агрессора. 70 процентов!

А все рассказывают: им не дали команду, вот если бы им дали команду из Киева...

Я о "команде" еще много могу рассказать интересного. Но здесь другая проблема. В других силовых структурах было еще хуже. 90% работников СБУ и Управления госохраны перешли на сторону агрессора. А рекорд поставили сотрудники МВД, там 99,9%, то есть на пальцах одной руки можно посчитать тех, кто из крымской милиции остался достойным офицером и вышел из оккупированного Крыма. Это был отдельный вид испытания - когда началась эта измена и массовый переход на сторону агрессора. Но и это не было главной проблемой.

27 февраля началась открытая фаза захвата. С 20 до 27-го они просто накапливали силы, перебрасывали войска в АРК, причем это были огромные силы: дивизии, бригады, полки, перебрасывали и морским, и воздушным путем... А у нас там небольшая группа офицеров, которые не предали, которые находятся в окружении.

И вот 27 февраля, когда захватили парламент, мы увидели реальную ситуацию. Почему 27-го мы узнали об агрессии в Крыму, хотя она в активной фазе была уже с 20-го? Мы с вами в начале говорили, что Янукович и все руководители силовых структур скрылись. Разведки нет, Службы безопасности нет, милиции нет... Вспомните, милиция тогда даже в Киеве боялась выходить на улицу, потому что их били и разоружали после тех кровавых событий, которые были на Майдане. И в этих условиях надо действовать, надо что-то делать. И представьте себе настроение тех, кто остался в окружении без реального оружия и реальной помощи. Вклад тех, кто тогда смог выстоять в окружении, недооценен. Благодаря им мы тогда фактически спасли Украину. Они были в полном окружении, без связи, потому что связь перерезали буквально в первые часы военной операции.

Но, при всех этих проблемах, это была не главная угроза. На заседании СНБО докладывает министр обороны и говорит, что Крым - это не главная угроза. На границе с Украиной, на севере и на востоке, формируется группировка (войск России, - ред.) в количестве около 200 тысяч, и судя по тому, как они выстраивают свои военные порядки, они готовятся к вторжению. А у нас, по словам министра, на всю Украину мы можем собрать и укомплектовать из разных частей всего несколько батальонно-тактических групп. Это около 5 тысяч человек.

Со всей Украины.

Со всей Украины. И война в Крыму, и армада на северной границе... И 1 марта парламент РФ дает Путину согласие на вторжение в Украину. А у меня фактически весь Юг и Восток - и это как раз гибридная технология, системная война, которая была - горит. Сепаратистские мятежи, "русская весна" от Харькова до Одессы, захват администраций... Силовики не только противодействуют, но дакже способствуют. И надо подавить эти мятежи.

И надо построить армию. понимая, что помощи не будет, что мы рассчитываем только на себя. Надо восстановить полностью разрушенный оборонно-промышленный комплекс, потому что мы можем оружие производить только сами, а чтобы вооружить армию надо начать производить оружие. И надо время. Министр говорит, что у нас в армии 18-летние мальчики, которые служат только один год, ни разу не стреляли, не готовы к войне, не смогут воевать. Надо проводить обучение, надо их вооружить. В конце концов надо их накормить, а у нас даже полевые кухни распродали. И логистика разрушена. У нас, даже когда на Востоке уже была война, бойцы жили на сухпайках. Только благодаря волонтерам, которые им горячую еду подвозили, они хоть как-то могли существовать. И в этих условиях надо защищать страну, надо восстанавливать наш военный потенциал. И в этих условиях было решение перебрасывать остатки наших войск, что там еще могло стрелять, не в Крым, а на Восток и Север, чтоб закрыть хоть самые опасные направления вторжения - Киевское, Харьковское, Донецкое. Это было трудное решение, но другого решения (а доехать из Черниговской области в Киев - это несколько часов) не было. Именно этого нельзя было допустить, и именно поэтому все силы бросили на Север и Восток.

А вот рассказывают, что якобы готовилась какая-то операция, чтоб десантников забросить в Крым. Сейчас много такой информации.

Знаете, сейчас много фейков. С одной стороны много есть "специалистов", которые ни разу на фронте не были, вот именно они рассказывают, как надо воевать, как надо было наступать. Но есть и некоторые из тех, что работали в Генштабе, и они героически рассказывают об операциях, которые надо было проводить. Я больше ценю тех, кто продемонстрировал свой героизм не во время интервью или газетных и интернет-публикаций, а на фронте. Эти рассказы о десантной операции в северный Крым - фейк, а если корректнее сказать, то миф. Эта операция как раз и демонстрирует состояние ВСУ того времени. Действительно, несмотря на то, что все силы мы бросили на Восток и Север, я требовал от Генштаба чем-то помочь тем остаткам наших военных подразделений, которые находились в окружении в Крыму.

И действительно сформировали формат, когда мы сможем бросить десант и либо закрепиться на севере Крыма, либо взять под контроль один из аэродромов, чтобы создать воздушный коридор и потом попробовать по возможности наращивать там силы. Таковы были планы. В первых числах марта (2014 года, - ред.) ближе всего к Крыму была 79-я, если не ошибаюсь, бригада. Именно ей поручили сформировать группу, которая будет прорываться через Перешеек в Крым. Они смогли завести, чтоб поехали, аж шесть бронетранспортеров. Сели на эти шесть бронетранспортеров и поехали в направлении Перешейка. А на Перешейке уже стоял крымский и севастопольский "Беркут", которые первыми предали. Они стали первой линией обороны Перешейка, а за ними уже стояли регулярные части Российской Федерации. И вот эта мощная группа из шести бронетранспортеров продвигалась в Крым, но до границы с Крымом смогли доехать только два бронетранспортера, поскольку четыре сломались по дороге. Безусловно, командиры не приняли решение атаковать российские войска на двух бронетранспортерах.

Тогда быстро отрабатывается формат, давайте может самолетами перебросим наших десантников. У нас могли выполнять такие задачи два самолета Ил, которые могли перевезти где 550 человек. Но проблема в том, что уже 27-28 февраля все крымские аэродромы были захвачены. Поступила информация, что мы можем провести операцию на Джанкойский аэродром, который, может быть, еще не захвачен. Для того, чтобы проверить реальную ситуацию, десантники послали старшего офицера - в то время майора, который потом очень хорошо себя показал во время войны и сейчас уже стал генералом. Тот под видом таксиста проехал в Крым и провел разведку ситуации. Это было очень хорошо, потому что, во-первых, он увидел, что происходит на Перешейке и какая там концентрация российских войск. И уже надо было думать, как мы будем защищать Херсонскую и Николаевскую области, если пойдет наступление, потому что у нас там никакой защиты не было. Ну и главное, выяснилось, что Джанкойский аэродром полностью окружен российскими войсками, а командир военной комендатуры аэродрома перешел на сторону русских и полностью передал под них инфраструктуру. То есть, это была готовая ловушка, в которой мы могли бы потерять всех живых десантников, которые еще у нас были, вместе с самолетами. Безусловно, Генштаб отказался от планов высадки десантников на верную смерть или плен. А ведь рассказ есть, что самолеты с десантниками над Крымом развернули, потому что кто-то дал команду возвращаться. Все это - пустая болтовня людей, которые, к сожалению, не имеют ответственности перед собственной страной. Но. Ситуация опасна, концентрация российских войск уже у Перешейка. Поэтому приняли решение, чтобы защитить от вторжения юг Украины, перебросить этих десантников на ближайший к Крыму аэродром. Они заняли оборону перед Крымом. Это было сделано очень своевременно, потому что российские вертолеты уже отрабатывали ситуацию со своим десантом. Их интересовал захват центров энергетического и водоснабжения в Крым. Переброска наших десантников позволила защитить от восторга эту горловину где входит на полуостров Крымский канал и расположены важные энергетические узлы. Такова была ситуация.

А как удалось оставить эффективными этих десантников? Как они остались такими эффективными в развалившейся системе Януковича?

Давайте так говорить. Боестолкновения тогда не было. Я, как мужчина, понимаю командиров, которые говорят: вот, если б мне бы сказали, я бы... Но реалии были совсем другие. Даже когда мы провели мобилизацию, даже когда мы хоть как-то вооружили наших военных, отремонтировали технику, которая уже могла хоть 100 километров проехать и не остановиться. Это уже началась война на Донбассе. Тогда бойцов 25-й десантной бригады окружили невооруженные местные жители, и они отдали свое оружие. То есть, это не Крым, там где стояли лучшие российские войска, куда перебрасывали исключительно гвардейские десантно-штурмовые, десантные, морской пехоты соединения, спецназ. Это разоружение было демонстрацией нашей боеспособности на то время. Меня тогда это так накрыло, что я даже подписал указ о расформировании этой бригады. Потом ко мне пришли ветераны-десантники и сказали: "Ну, так случилось. Ребята еще не готовы воевать, но они будут учиться. Дайте шанс, они кровью смоют этот позор". И я отменил этот указ. И правильно сделал, потому что сейчас 25-я бригада - одна из лучших. Но им надо было научиться, надо было пройти через этот позор, пройти этот путь, чтобы научиться воевать и уже гонять этих русских и других военных преступников.

Когда произошел этот перелом? Когда вы почувствовали, что у нас есть армия? Может еще не достаточно сильная, но это армия.

Ну, уже в мае (2014 года, - ред.) мы начали наступательные операции. Сформировали линию фронта, отсекли всех, кто у нас в тылу пытался поднять мятежи (а они уже доходили до Харьковской области), зачистили всех мятежников. В мае мы уже покончили со всеми сепаратистскими мятежами от Одессы до Харькова. Где-то это прошло спокойно, где-то, вы знаете, были трагические события в Одессе. И уже в мае мы начали наступать. Уже прошли первые операции, в которых мы разбили российских наемников.

Очень хорошо помню, как мы отбивали Донецкий аэропорт, когда россияне бросили туда бригаду кадровых военных из Чеченской республики. Они тогда захватили терминал. Имея опыт Крыма, я знаю, что когда они захватывают аэродромы возникает колоссальная опасность, потому что они начинают использовать против нас авиацию. И представьте себе, если бы они захватили и начали использовать Луганский и Донецкий аэродромы. У нас бы "шахтеры" уже летали б на МиГах и на Су и рассказывали, что они их откопали в шахтах, и уже могли бы наносить удары по всей территории Украины. Поэтому первое, что я сделал, когда началась война, приказал взять под контроль все аэродромы - от Мариуполя до Краматорска, Донецка и Луганска. И тут поступает информация, что они мощными силами отбивают и уже захватили терминал ДАПа. Я дал команду нанести воздушный удар по этому терминалу. Проходит время, а о выполнении приказа не докладывают. Почему? Ответ: вы понимаете, этот терминал принадлежит Ахметову, и он может счет выставить за то, что мы разрушим. Я редко использую ненормативную лексику, но здесь уж не удержался. Сказал, что если приказ не выполнят в течение ближайшего времени, то будет другой формат отношений. Тогда нанесли удар по терминалу. Россияне этого не ожидали, а наши добили террористов. Там погибло очень много и русских, и чеченцев. Это была очень удачная операция. Враг начал отступать, а другие российские подразделения подумали, что это украинские войска идут в наступление и начали по ним стрелять. Это была одна из первых удачных операций. Потом было освобождение Красного лимана и начался путь к освобождению Донбасса. Вы знаете, что две трети Донбасса были освобождены. Только когда они бросили мощную российскую группировку кадровых войск, которая превысила по численности и мощности украинские подразделения, они смогли остановить наше наступление. Была Иловайская трагедия. Это уже после того, как мы освободили значительную часть - от Славянска до Мариуполя.

К большому сожалению, эта война продолжается. И эти разговоры о "мире в глазах Путина"... Его глаза залиты кровью. Кровью украинских патриотов. За эту кровь российское политическое руководство и лично Путин будут отвечать.

Крым. Какая перспектива решения?

Безусловно, здесь несколько составляющих. Я оптимист в этом вопросе. Конечно, не могу сказать, что это будет в ближайшее время. Разные "крымские платформы" - это все пустые разговоры. Путь только один. Это мощные Украинские вооруженные силы, вооруженные самым современным оружием. Это мощная украинская экономика, которая обеспечивает все наши оборонительные расходы. Я помню конец 1980-х годов, начало 1990-х. Тогда считали, что Советский Союз - навсегда, был, есть и будет. И буквально в течение нескольких месяцев эта страшная и кровавая империя была разрушена до основания. Даже Запад этого не ожидал. Поэтому, когда Россия говорит, что они наследники СССР, я соглашаюсь: да, наследники. Я уверен, что они унаследуют эту разрушительную систему. Потому что тоталитарная власть всегда обречена на саморазрушение. И, безусловно, когда с одной стороны - наше давление, наша привлекательная Украина, мощные экономические и политические санкции, сильная армия, которая сможет отразить любую провокацию, ну и с другой - Россия, этот колосс на глиняных ногах, которая начнет сыпаться, тогда у нас будут вопросы не только по Крыму. Я так думаю.