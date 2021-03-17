Золотой век людей и зверей

17 марта, 2021, 11:50

Мудрые люди говорят, что одна из опасностей - жить ностальгией по прошлому. Нехорошо воспринимать определенное время как "золотой век", который был хорошим, самым лучшим из возможных или по крайней мере в сто раз лучше, чем сейчас, и никогда не вернется. Хорошо быть здесь и сейчас, уже - это заземляет, не дает витать в облаках и накапливать иллюзии относительно мира и относительно себя самого

Я разделяю это мнение. Но есть по крайней мере несколько сфер, в которых мне хочется перенестись мыслями в прошлое - и в те времена, которые помню, и в те, что были задолго до меня, и увидеть тогдашний мир сполна. Хотела бы увидеть, скажем, каким был Киев в начале ХХ века; пройтись по его улицам, послушать, как общались тогдашние горожане - все те степенные дамы и господа, которых можно увидеть на фотографиях более столетней давности; убедиться, действительно ли люди тогда были вежливы друг к другу и действительно ли в городе тогда было невозможно услышать брань. Было бы хорошо встретить своих предков, живших здесь, но которых не знаю даже с фото, а затем могу лишь представить. На снимках, дошедших до нас из тех времен, почти никто не улыбается, а мне хотелось бы увидеть людей, которые жили за столетие до нас, во всей полноте жизни: радостными, счастливыми, взволнованными и улыбающимися.

Хотела бы увидеть прекрасный левый берег Днепра еще вовсе не застроенным - это бескрайний простор, обрамленный лесом, а правый берег - свободным от нынешней хаотичной застройки и полным свободы; город, который знаю с акварелей Тараса Шевченко. Хотела бы пройтись Подолом между тех домов, которые не сохранились до наших дней, или тех, что сегодня пустуют, скорее или медленнее разрушаются, никому не нужны (или, опять-таки, нужны застройщикам под снос). Хотела бы увидеть Киев как город церквей, каким он был прежде. Зайти в величественные храмы, которые взорвали большевики, а также в церкви, сожжены во время войны. А еще - побродить по лесам, которых вокруг Киева очень много, и убедиться, что их никто не вырезает и не вывозит фурами древесину в неизвестном направлении, что среди лесов за ночь не вырастают высоченные пятиметровые заборы, за которыми начинается очередное незаконное строительство, и - самое главное - что в лесах свободно живут разнообразные звери: косули, олени, лоси, зайцы, рыси, лисы, волки, белки и не только они - и здесь им хорошо, здесь их безопасный дом. Мне невероятно не хватает этого знания, иногда - до невозможности.

В моем детстве что-то из этого всего отчасти еще не было. На окраине Киева в лесу еще можно было увидеть лосей и, обнаружив следы диких кабанов, обойти их любимые территории. В лесу были специальные кормушки для косуль, куда лесники зимой накладывали сено. Было значительно больше разнообразных птиц, не было разъезженных джипами широких дорог, были просто тропинки - и так было хорошо. Мы тоже, в конце концов, были выносливы и здоровые, полагаясь в прогулках только на собственные ноги - как и множество других людей, которые отправлялись в лес. А теперь в лесу недалеко от моего дома на окраине Киева давно нет ни кабанов, ни лосей. За прошедшие десять лет я только раз видела здесь зайца, на одно лето в озере поселились бобры, но потом исчезли, и слышала, что где-то есть лисы, - вот и все, если речь идет о более или менее крупных зверей.

Когда-то в Карпатах моя подруга-биолог объясняла мне влияние вторжения техники в экосистему, в которой ее раньше никогда не было, на очень простом примере. "Когда в горах проезжает трактор, звери отступают на более двух километрах от места, где он проехал". Очевидно, что чем больше становится техники в наших природных средах, тем дальше приходится отходить зверям, чтобы чувствовать себя в относительной безопасности. И невероятно больно осознавать, что в Украине таких мест относительной безопасности для зверей становится с каждым годом все меньше.

Помню, когда восемь лет назад я гостила у друзей в польском городе Бельско-Бяла, была поражена, что окраина города имеет статус природного заповедника. И что здесь можно увидеть, скажем, оленей, живущих неподалеку от человеческих жилищ, граничащих с лесом. И что им не страшно жить так близко от людей, а наоборот, хорошо и спокойно. Вспоминаю, что именно в Польше я видела в дикой природе серну и никогда не видела ее в Украине... Заглядываю в Википедию и обнаруживаю, что во всей Украине насчитывается 53 национальных парка и 19 (всего 19!) Природных заповедников, тогда как в значительно меньшей Польши есть 23 национальных парка и 1498 (да, здесь нет ошибки: почти полторы тысячи) природных заповедников!

Иногда в Фейсбуке вижу видео с дикими кабанами, которые разгуливают по окрестностям, скажем, Вроцлава или Варшавы ... Меня это поражает. Особенно на контрасте того, как в Украине весной начинается одно и то же: сжигание травы на лугах, когда погибают те немногочисленные малые звери и птицы, которые все еще не осознали опасности жизни рядом с человеком. И на контрасте того, когда в крупных украинских городах какие-то звироненависникы травят кошек и собак, - и их никто не ищет, и, соответственно, их поступки остаются безнаказанными. Только Фейсбуком гуляют фото со снегом красного цвета и предупреждением к владельцам зверюшек, что это яд. И никто не устанавливает штрафов ни за выжигание травы и уничтожения экосистемы, ни за сознательное истребление собак или кошек. Наши звери не приходят к человеческих жилищ, а если в город случайно забредет лось, его в конце собьет на трассе какое авто - и помчится себе дальше в своих «неотложным делам».

Поэтому мне порой очень хочется перенестись во время, когда и на наших землях звери чувствовали себя дома, защищены - настолько, как может чувствовать себя в безопасности зверь. И чем ближе ко времени, когда начнет гореть трава, тем это ощущение сильнее. И чем больше зверьки страдают от дел рук человека, тем мне становится невыносимее.