Виталий Портников: Путин решил, что ему можно все

17 марта, 2021, 13:36

Портников Виталий

10 лет назад украинцы не были особо озабочены конфликтом в Сирии. Восстание сирийского народа против авторитарного режима Башара Асада и российская помощь своему союзнику воспринимались как новости из отдаленной части мира, которые вряд ли имеют непосредственное отношение к будущему нашей страны

Между тем, именно события в Сирии убедили Владимира Путина в возможности начать войну против Украины. Российский президент убедился, что Запад не готов к серьезному – и уж тем более к силовому – противостоянию с его режимом. В Сирии и Путин, и его союзник Асад пересекали все возможные "красные линии" - причем "красные линии", которые очерчивал, например, сам тогдашний президент Соединенных Штатов. И все равно Барак Обама не реагировал адекватно и предпочитал договариваться с российским правителем.

Вот тогда Путин и решил, что теперь ему можно все – от вторжения в Украину до вмешательства в американские выборы. И теперь цивилизованному миру придется приложить огромные усилия, чтобы разубедить российского президента и заставить его остановиться в своих агрессивных действиях и намерениях.

Усилия гораздо большие, чем если бы 10 лет назад Запад не побоялся бы бросить вызов Москве и Тегерану, помог бы сирийской оппозиции, добился бы краха режима Асада и отправил бы кровавого правителя Сирии в Гаагу – если бы Асад уцелел, конечно или не сбежал бы в Ростов.

Жертв и потерь было бы гораздо, гораздо меньше. Мы просто бы жили в другом мире.