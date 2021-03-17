Виталий Портников: Путин решил, что ему можно все
Между тем, именно события в Сирии убедили Владимира Путина в возможности начать войну против Украины. Российский президент убедился, что Запад не готов к серьезному – и уж тем более к силовому – противостоянию с его режимом. В Сирии и Путин, и его союзник Асад пересекали все возможные "красные линии" - причем "красные линии", которые очерчивал, например, сам тогдашний президент Соединенных Штатов. И все равно Барак Обама не реагировал адекватно и предпочитал договариваться с российским правителем.
Вот тогда Путин и решил, что теперь ему можно все – от вторжения в Украину до вмешательства в американские выборы. И теперь цивилизованному миру придется приложить огромные усилия, чтобы разубедить российского президента и заставить его остановиться в своих агрессивных действиях и намерениях.
Усилия гораздо большие, чем если бы 10 лет назад Запад не побоялся бы бросить вызов Москве и Тегерану, помог бы сирийской оппозиции, добился бы краха режима Асада и отправил бы кровавого правителя Сирии в Гаагу – если бы Асад уцелел, конечно или не сбежал бы в Ростов.
Жертв и потерь было бы гораздо, гораздо меньше. Мы просто бы жили в другом мире.
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
-