"Людина нібито не літає… А крила має. А крила має!". Лине Костенко - 91!

19 марта, 2021, 07:00

Татьяна Зинченко

Выбрать лучшее из лучшего непросто, но все же предлагаем вниманию читателей те стихи поэтессы, которые наиболее на слуху и на устах. Как у нас, так и за пределами нашей страны

Она без устали повторяла про человеческие крылья. И даже скептики, которые не верят в чудеса и не уверены в невероятности человеческой силы, читая ее поэзию, чувствовали полет - мысли, мечты, воображения, чувствовали силу. Лина Костенко на собственном примере показала, что человеку все под силу. Она показала пример бескорыстной и высокой, до небес, любви: к земле, к Родине, к человеку.

Ни премии, ни награды, ни другие блага не интересовали ее на длинном жизненном пути. Хотя путь ее был иногда очень опасным: шестидесятница, одна из основных фигур в "черных" компартийных списках, защитница Вячеслава Черновола, человек, которого советская цензура запрещала печатать. Она - наша совесть, совесть нашей нации, потому что не молчала в сложные для Украины времена, не пряталась ни за чьи-то спины и ничего и никого не боялась. Отказалась от звания Героя Украины - "политической бижутерии не ношу».

Хотя Лина Костенко, несмотря на свою миссию и имя, мало говорит о себе лично и совсем не афиширует свои дела, мы знаем о ней много, потому что интересуемся. О ней невозможно не интересоваться, и, наверное, нет ни одной украинца, кто бы не знал ее имя и хотя бы нескольких ее произведений. Большинство, конечно, может наизусть декламировать "Вечірнє сонце, дякую за день", "Страшні слова, коли вони мовчать", Життя іде, і все без коректур", "А буває - ідеш по світу" или декламировать "Марусю Чурай".

Призвание писателя - писать

Я не забуду впечатлений от своего первого открытия духовного и художественного мира этого человека - с тех пор, как моя учительница дала прочитать ее сборник "Неповторність". Это было что-то вроде перезагрузки - не столько от возбужденного тематики, а от художественного мастерства, силы слова, красоты слов, которые с ее легкой творческой руки просто взлетали над нами, подносили и окрыляли.

Затем Лина Васильевна к нам на лекции приходила, в университет Шевченко - такая строгая, казалось, неприступна. Сжатые губы - слишком, до мимических складок. Не верилось, что в ней живет лирические душа. А когда начинала говорить - о поэзии, все, что ее побуждает писать, ее лицо открывалось - я еще не видела, чтобы так у кого открывалось лицо: прояснялось, цвело, пело, глаза горели.

А мы, филологи, которые, кажется, за словом в карман не должны лезть, вечером после пар собирались и читали ее стихи: кто-то читал - другие слушали, а когда чтение завершалось, никто не говорил ни слова. У нас не находилось слов, чтобы прокомментировать услышанное. Потому что это было невероятно, господствовали только эмоции, образы, картины.

Я скорше дуба вріжу, ніж мене поставлять на коліна

Первый сборник у Лины Костенко - "Проміння землі" - еще школьные стихи, но глубокие, волнующие. Затем "Вітрила" в 1958 году, "Путешествия сердца" (1961 г.). Это был поэтический прорыв, любовь с первого взгляда Украинская к талантливой поэтессы. Но следующий сборник - "Зоряний інтеграл" - в 1962 году был запрещен цензурой, и с тех пор имя Лины Костенко исчезло на 15 лет. Затем шестидесятники, диссидентство. В "ящик" писались "Берестечко", бессмертна "Маруся Чурай", которая была удостоена Шевченковской премии.

В 2010-м, после долгого молчания, писательница презентовала своим читателям и поклонникам прозаическую книгу "Записки украинского самашедшего" - книгу, которая сразу стала бестселлером.

"Моя любове! Я перед тобой!". Лина Костенко и любовь

Поэзия Лины Костенко о любви поражает в самое сердце и очень волнует. Причем таких стихов у нее очень много, они фактически в каждом сборнике. И что интересно: она пишет очень интимные исповеди, очень волнующие, буквально такие, что отражаются не в голове, не в сознании, а в той части, которую мы называем душой. Но в них - ни одного намека на автобиографичность, на личное, на конкретного счастливого избранника. Такое впечатление, что она обобщает весь опыт человечества своими лирическими строками.

Мужчины ей посвящали целые оды! Она смущала, вдохновляла и окрыляла! Читала, что даже Василий Симоненко был влюблен в талантливую красавицу Лину. А Дмитрий Павлычко с присущим ему лиризмом рассказывал, что долго сохранял (возможно, и сохраняет) коробочку спичек, чтобы прикурить ей сигарету. "Она была экстравагантной ..." - вспоминал как-то...

О мужчинах Лины Костенко мы знаем мало по той же причине - она этого не афишировала.

Посещая литературную сиудию журнала "Днепр", еще во время учебы в пединституте, Лина познакомилась с Николаем Руденко. Двое красивых умных людей - Лина и Николай. Она на десять лет моложе - похожа на школьницу, он - известный в то время общественный деятель, писатель, философ, красавец .. Взгляды Лины Костенко и Николая Руденко вели "настольный теннис разговоров" на "Вы", от чего "вогнем мовчання зайнялося" , виртуозно воспроизведены в поэзии "Пинг понг". Лаконичной психологической новеллой, в которой легко угадывается прототип - Николай Руденко - есть поэзия "У Храмах Кабінетної Нудьги".

"Будь щедрою, хай плаче твоє листя, роздай плоди і знову зацвітай"

Мария Беднарчук, филолог, хранительница украинского слова, видит в образе Лины Костенко украинку, которая своим ярким талантом, своей гармоничной красотой и силой объединяет вокруг себя всех нас, украинок, в этом же круге гармоничности. Она рассказывает о воодушевление, которое дает поэтесса, не менее талантливым людям, как-то, например, Виктория Лукьянец.

"Каждый свой день я начинаю поэзией Лины Костенко, - искренне призналась Виктория Лукьянец

Ее творчество вдохновляет меня, помогает по-новому, по-философски переосмыслить смысл жизни. Вот прочитала сегодня утром эти строки:

"Будь щедрою, хай плаче твоє листя, роздай плоди і знову зацвітай" - и сразу день наполнился смыслом "...

"Две выдающиеся личности, два ярких украинских таланта - Лина Костенко, выдающаяся современная поэтесса, и Виктория Лукьянец, оперная дива, пением которой восхищается мир. Семья Лины Васильевны, по словам Оксаны Пахлевской (професора Римского университета, культуролога, писательницы и просто любящей дочери), очарована голосом украинской певицы.

Судьба подарила мне встречу с ними в 2012 г.., когда украинцы Рима проводили "Дни украинской культуры", посвященные Соломии Крушельницкой ", - вспоминает Мария Беднарчук.

"Творчество Лины Костенко - это история современной украинской поэзии, это целая эпоха в украинской литературе. Каждое слово меткое, взвешенное, продуманное. Украинский язык нужно изучать, опираясь на произведения Т. Шевченко, Леси Украинки, В. Стуса, Лины Костенко. Цитаты из ее произведений давно уже превратились в крылатые выражения.

Я люблю все, что написала и пишет Поэтесса, но тут мне пришел в голову стихотворение "Біль єдиної зброї", эпиграфом к которому послужили слова Леси Украинки:

"Слово, моя ти єдиная зброє,

Ми не повинні загинуть обоє", - цитирует из любимого Мария Беднарчук, которая живет в Риме, но хранит родной язык, культуру, традиции и обычаи.

И продолжает цитировать поэзию Лины Костенко, которая не оставит равнодушным никого.

Півні кричать у мегафони мальв -

аж деренчить полив’яний світанок…

Мій рідний краю,

зроду ти не мав

нейтральних барв, тих прісних пуританок.

Червоне й чорне кредо рукава.

Пшеничний принцип сонячного степу.

Такі густі смарагдові слова

жили в тобі і вибухали з тебе.

Слова росли із ґрунту, мов жита.

Добірним зерном колосилась мова.

Вона як хліб. Вона мені свята.

І кров’ю предків тяжко пурпурова.

А хтось по ній прокопував рови.

Топтав, ганьбив нам поле найдорожче.

І сниться сон: пасуться корови -

сім тучних, але більше тощих.

Скубуть озиме, нищать ярину,

ще й гидять, гудять, ратицями крешуть.

Трагічна мово! Вже тобі труну

не тільки вороги, а й діти власні тешуть.

Безсмертна мово! Ти смієшься гірко.

Ти ж в тій труні й не вмістишся, до речі.

Вони ж дурні, вони ж знімали мірку

з твоїх принижень - не з твоєї величі!

Твій дух не став приниженим і плюсклим,

хоч слала доля чорні килими

то од Вілюйська до Холуйська,

то з Києва до Колими.

***********

Як ти зжилася з тугою чаїною!

Як часто лицемірив твій Парнас!..

Шматок землі,

ти звешся Україною.

Ти був до нас. Ти будеш після нас.

Мій предковічний,

мій умитий росами,

космічний,

вічний,

зоряний, барвінковий…

Коли ти навіть звався - Малоросія,

твоя поетеса була Українкою!

Красоту Украины после Тараса Шевченко так никто не воспел, как Лина Костенко в этих коротких строчках:

УСЕ МОЄ, ВСЕ ЗВЕТЬСЯ УКРАЇНА

Буває, часом сліпну від краси.

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,—

оці степи, це небо, ці ліси,

усе так гарно, чисто, незрадливо,

усе як є — дорога, явори,

усе моє, все зветься — Україна.

Така краса, висока і нетлінна,

що хоч спинись і з Богом говори.

Еспресо-TV присоединяется к поэтическому наследию Лины Костенко, предлагая и свой выбор и творческое воплощение.

Соотечественники талантливой поэтессы, совести нации Лины Костенко передают ей слова благодарности и уважения.

Людмила Хмелевская

Не представляю украинскую литературу без этого имени. Это как дышать полной грудью. Она влила в веди наших душ целебные силы. Может, поэтому еще и творим добро, ибо Лина Костенко - совесть общества.

Низко склоняю голову перед женщиной, которая никогда не уступила в своих убеждениях, перед женщиной, которая, несмотря на все остается чрезвычайно привлекательной, матерью и бабушкой, которая сумела перенести в душе дочери и внучки вечные ценности, перед большой украинской, украинским Орфеем, поднявшим слово родное до уровня космоса. Чураивне 21 века, многая лета.

Виктория Адаменко

Ее поэзия - это украинский юг, где набираются сил наши души, где отогреваются сердца.

Стоит только помнить, что есть такой целебный источник.

Еспресо-TV присоединяется к поздравлениям прекрасной Лины Костенко! Любим Вас, читаем, благодарны за Ваше присутствие в нашем настоящем. Вдохновение, многая лета, дорогая Поэтесса!