Между двух огней. Как Дубинский и Разумков прощаются со "Слугой народа"

16 марта, 2021, 15:33

Кто был лучший друг, тот сейчас упорно катит бочку. Если бы год назад кто-то сказал, что Саша Дубинский станет чем-то похожим на фурункул во фракции "Слуг народа", - никто бы не поверил

Лучший спикер, модник, ролевая модель успеха для многочисленной медийной обслуги разного рода и без пяти минут кандидат в мэры Киева.

Но карета превращается в тыкву, а за фею-крестную Дубинского Игоря Коломойского крепко взялись ФБР и госсекретарь Энтони Блинкен. И теперь Золушка Дубинский пишет гневные письма в адрес гаранта: "Ваше президентское величество, Зеленский Владимир Александрович, поздравляю Вас с фактическим установлением в Украине монархического строя!"

Почему так случилось? Ведь Сашу долго берегли, и если бы не январский пинок в виде санкций США и ликвидированного YouTube-канала, сидел бы бородатый нардеп в провластной фракции очень долго. А еще бы щедро вливал в головы незрелого электората про "соросят" и внешние воздействия США, из-за которых у нас заплеваны лифты и дураки в парламенте.

Дело в том, что заявление Блинкена о том, что семья Коломойского может надолго забыть о пляжах Майами, насторожила его группу в рядах "Слуги народа". Более внятно прозвучала статья в Washington Post, где черным по белому написано, почему Джо Байден не позвонит Зеленскому. Очень четко написали, почему номер знают, а не звонят. Потому что, как отмечают, Зеленский должен выполнить урок. Он должен реально порвать с Коломойским и поддержать уголовное обвинение. Если нет, то Зеленский может пообщаться с американским президентом только в номере "Вечернего квартала". Если Джо Байдена будет играть Женя Кошевой.

Еще один звоночек для Дубинского, Коломойского и Зеленского - это то, что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова наконец подписала несколько подозрений бывшим топ-менеджерам "Приватбанка". А еще стали известны подробности в деталях, как Коломойский и Ко выводили денежки прямо в ночь перед стартом национализации.

Все это вместе дает очень нерадостные перспективы для Зеленского. Ведь это еще Коломойский свой главный ресурс 1+1 для атаки не включил, а просто позволил облаять Шестого своему верному оскорбленному Артемону - Саше Дубинскому.

И вот в дебютной атаке на Зеленского Саша-"любит скорость" спрашивает, действительно ли президент лично дал распоряжение "зачистить Киевскую областную организацию " Слуги народа ". А поскольку ответа в течение суток не получил, то решил включить г**номет.

Конечно, чувства бородатого фаворита бородатого олигарха можно понять. С чисто формальной точки зрения снять Сашу с руководителя организации действительно не могли. До съезда и изменений в Уставе партии. Там был созданный и контролируемый им центр. Могли бы на самом деле еще в субботу снять. Но что-то помешало - страх, сомнения или тень Коломойского. Но потом западные партнеры четко как часы напомнили. И очень быстро и с руководителя организации сняли, и из партии выперли. И многим полегчало.

А еще партийные руководители СН другим амбициозным искателям самостоятельной звездной политической карьеры продемонстрировали: не высовывайся.

Но дело в том, что желающих покинуть "Титаник" на персональном катере становится все больше. Подсанкционный нардеп Саша Дубинский потерпел полное фиаско в первую очередь из-за своего очень разговорчивого рта. И вот теперь Киевским областным центром рулит Андрей Мотовиловец. "Соросенок", выходец из ProZorro.Продажи, получивший лояльность ОПУ после своих поездок за масками и антисептиками прошлой весной в Китай.

Поэтому через год, когда клоуны-репрезентанты отдельных олигархов решили, что они "хозяева мира" и могут творить все что угодно в парламенте, - их поперли за борт. А подыгрывание Трампу против Байдена только увеличило скорость их ликвидации с политической карты. Теперь Саша может наслаждаться скоростью того, как его политическую комету несут в крематорий.

Однако есть среди СН и более умеренные и дальновидные отщепенцы. Взять хотя бы нынешнего главу Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, который уже около восьми месяцев ведет свою политическую игру. Это прозрачные, как детская слеза, планы спикера стать лицом политсилы, которая подхватит две категории избирателей - часть разочарованных в "Слуге народа" и часть аудитории, на которую работали каналы Медведчука. После их запрета ОПЗЖ точно сдуется, и зрителям тех помоек точно потребуется некий молоденький хозяйственник с человеческим лицом. Чтобы не спугнуть потенциальный бесхозный электорат ОПЗЖ, Разумков воздержался от санкций в отношении каналов Медведчука и его жены. Спикер все чаще появляется в прайм-часы каналов Мураева и Ахметова. Говорят, в последние несколько месяцев на бывшего выходца из молодежки Партии регионов положил глаз теневой деятель Сергей Левочкин. Ведь многомиллионной аудитории ИНТЕРа должен понравиться симпатичный экс-регионал Разумков, до последнего сознательно говорившего публично по-русски и осторожно балансирующего между двумя полюсами "какойразницы".

С такими хорошими спонсорами, их телеканалами, а также рейтингом доверия выше, чем у президента, Разумков имеет все шансы украсить собой парламент следующего созыва. Запрос на некую Партию регионов с молодыми лицами без Медведчука, но с вышками Бойко будет актуальным еще лет десять - пока телевизор выбирает.

Кусачий Саша Дубинский, обиженный Коломойский и самостоятельный игрок Разумков - это свидетельство того, что плохие времена у Зеленского только начинаются. Если раньше харизма и деньги были у его партии, сейчас пирог будут делить на других. И лучшие вишенки достанутся не Владимиру Зеленскому. Особенно с арсеналом консультантов типа Юлии Мендель.