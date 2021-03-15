Виталий Портников: Немецкие "зеленые" теперь – народная партия

15 марта, 2021, 11:12

Портников Виталий

Результаты земельных выборов в Германии, которые состоялись в это воскресенье, позволили наблюдателям заявить о появлении новой «народной» партии – немецких "зеленых"

Логика немецкой политической жизни послевоенных десятилетий позволяла отнести к таким "народным" - то есть пользующимся общенациональной поддержкой партиям – Христианско-демократический союз и социал-демократов. Остальные партии играли в немецкой политической жизни скорее вспомогательную роль. Значение имело только то, какая из "народных партий" побеждает на земельных и национальных выборах и какого коалиционного партнера она сможет себе выбрать для формирования правительства.

Но теперь уже второй раз на земельных выборах в Баден-Вюртемберге побеждает партия "зеленых", в то время как ХДС и социал-демократы ухудшают свои результаты. И именно эта партия выбирает себе коалиционных партнеров. После предыдущих выборов "зеленые" договорились с христианскими демократами – и это был первый случай в немецкой политической жизни, когда партия Ангелы Меркель вошла в качестве младшего партнера в правительство, которое возглавил "зеленый" премьер-министр Винфрид Кречманн. Сейчас же у«зеленых» есть все возможности выбирать нового коалиционного партнера. И это могут быть уже не христианские демократы, а социал-демократы и свободные демократы. Пока что бывший и будущий премьер Кречманн – один из самых популярных политиков не только в Баден-Вюртемберге, но и во всей Германии – говорит о намерении создать стабильное правительство, но не уточняет, с кем из коалиционных партнеров собирается договариваться его партия.

На федеральном уровне это означает, что "зеленые" имеют очень большие шансы войти в правительство после осенних выборов в бундестаг. Скорее всего – в качестве коалиционного партнера христианских демократов, а не социал-демократов. И это будет уже не просто "младший партнер", представляющий интересы небольшой группы избирателей, а полноценная "народная партия", с которой придется считаться по всему спектру вопросов.

На практике это может означать серьезную корректировку правительственного курса. Например, именно немецкие социал-демократы – актуальные партнеры ХДС в правительстве – самые настоящие лоббисты завершения строительства "Северного потока-2". В то время как «зеленые» – противники этого проекта как по экологическим, так и по политическим соображениям.

А это означает, что в случае смены коалиционного партнера отношение немецкого правительства к сомнительному путинскому проекту, который угрожает энергетической безопасности Европы и национальным интересам Украины, может измениться на прямо противоположное. Причем это прекрасно понимают и в Москве.

Поэтому будут очень спешить с окончанием строительства "Северного потока", мобилизовать для этого все возможности на Западе – Кремлю нужно успеть до "зеленых".