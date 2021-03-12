Виталий Портников: Популизм – союзник пандемии

12 марта, 2021, 12:43

Портников Виталий

Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи ушел в отставку, чтобы предотвратить развал правящей в стране правительственной коалиции

Отставка Крайчи стала для главы правительства Игоря Матовича "меньшим злом" по сравнению с возможной отставкой с поста премьер-министра и даже новыми выборами в стране. А причиной кризиса оказались поставки в Словакию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Матович решил пойти по пути премьер-министра соседней Венгрии, давнего приятеля Владимира Путина Виктора Орбана. Более того, поставка первой партии российской вакцины была превращена премьером-популистом в самое настоящее политическое шоу: Матович и Крайчи прибыли в аэропорт Кошице, чтобы встретить груз из Москвы.

Однако Словакия – не Венгрия и не Сербия. Решение главы правительства организовать поставки российской вакцины еще до того, как препарат получил одобрение в ЕС и без согласования с партнерами по коалиции, вызвал самый настоящий политический кризис. Сам Матович усугубил ситуацию своей неуместной шуткой о том, что пообещал России в обмен на поставки вакцины украинское Закарпатье. Премьер-министру пришлось потом публично извиняться за этот странный юмор, однако осадок остался – и в Киеве, и в Ужгороде, и у партнеров Игоря Матовича в правительстве страны. А самое главное – эта шутка прекрасно продемонстрировала, что премьер-министр отдает себе отчет в том, какую политическую нагрузку несут поставки российской вакцины. Нет, это не просто лекарство, чтобы там Матович потом не говорил.

И эта история с поставкой и отставкой еще раз напомнила нам, что популизм – союзник пандемии. В Украине популистская администрация Владимира Зеленского просто провалила вакцинацию и поставила под вопрос экономическое выживание страны в постковидную эпоху. В Словакии премьер-популист и его союзник, теперь уже бывший министр здравоохранения, решили прибегнуть к российской помощи, чтобы закамуфлировать проблемы с вакцинацией. Все логично. Там, где граждане голосуют за популистов, они отгребают по полной.