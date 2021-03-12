 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Популизм – союзник пандемии

Виталий Портников: Популизм – союзник пандемии


фото: gettyimages
Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи ушел в отставку, чтобы предотвратить развал правящей в стране правительственной коалиции

Отставка Крайчи стала для главы правительства Игоря Матовича "меньшим злом" по сравнению с возможной отставкой с поста премьер-министра и даже новыми выборами в стране. А причиной кризиса оказались поставки в Словакию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Матович решил пойти по пути премьер-министра соседней Венгрии, давнего приятеля Владимира Путина Виктора Орбана. Более того, поставка первой партии российской вакцины была превращена премьером-популистом в самое настоящее политическое шоу: Матович и Крайчи прибыли в аэропорт Кошице, чтобы встретить груз из Москвы.

Однако Словакия – не Венгрия и не Сербия. Решение главы правительства организовать поставки российской вакцины еще до того, как препарат получил одобрение в ЕС и без согласования с партнерами по коалиции, вызвал самый настоящий политический кризис. Сам Матович усугубил ситуацию своей неуместной шуткой о том, что пообещал России в обмен на поставки вакцины украинское Закарпатье. Премьер-министру пришлось потом публично извиняться за этот странный юмор, однако осадок остался – и в Киеве, и в Ужгороде, и у партнеров Игоря Матовича в правительстве страны. А самое главное – эта шутка прекрасно продемонстрировала, что премьер-министр отдает себе отчет в том, какую политическую нагрузку несут поставки российской вакцины. Нет, это не просто лекарство, чтобы там Матович потом не говорил.

И эта история с поставкой и отставкой еще раз напомнила нам, что популизм – союзник пандемии. В Украине популистская администрация Владимира Зеленского просто провалила вакцинацию и поставила под вопрос экономическое выживание страны в постковидную эпоху. В Словакии премьер-популист и его союзник, теперь уже бывший министр здравоохранения, решили прибегнуть к российской помощи, чтобы закамуфлировать проблемы с вакцинацией. Все логично. Там, где граждане голосуют за популистов, они отгребают по полной. 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать