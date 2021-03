Крутые советы от "морского котика", кто написал "Мышей", сожженные гетманы Украины - 5 книг, которые вас удивят

13 марта, 2021, 07:00

Почти во всех книгах этой подборки продолжается возвращение в Украину прославленных имен, а также памяти о недавних событиях украинской истории. Трагической, скрытой, рассекреченной. Иногда, чтобы справиться после этого с эмоциями и обуздать гнев, могут понадобиться советы более опытных авторов с экстремальным прошлым

Украинская азбука. Рисунки Георгия Нарбута. Харьков : Издатель А. Савчук, 2020

Эта книга - первое полное издание всех известных букв украинского алфавита Георгия Нарбута, репродуцированных с оригиналов, осуществленное к 100-летию со дня смерти художника. За ее создание выдающийся украинский график Георгий Нарбут (1886-1920), автор первых украинских почтовых марок и банкнот, брался дважды: в 1917 году (14 букв) и 1919-м (3 буквы). Поэтому это издание - не только образец безупречной графики, но и результат творческого пути художника и его национальной самоидентификации. Ведь за все время имперского фундаментализма в искусстве он «официально» принадлежал к российскому «миру искусства», где его наставниками были Билибин, Бакст, Добужинский, хотя наиболее плодотворным был именно его «киевский» период. Именно в Санкт-Петербурге он начинал работать над алфавитом, каждая буква которого сопровождалась соответствующими рисунками слов, которые с нее начинаются: на "Г, Ґ" - гетман, голубь, "К" - казак, конь, корабль, "Л" - лев, лебедь, лира, "Н "- негр, ножницы, ножи, " С "- слон, самовар, сундук. Именно "слон", да. "Пикантным соединением украинской реальности с экзотикой и фантастикой" считал исследователь старины С. Таранушенко азбуку Нарбута. «... Г. Нарбут изобразил тот край, который был известен ему из посещений дома и путешествий по украинским селам и местечкам, - добавляет автор предисловия М.Филевич. - Здесь доминирует ностальгическое восхищение руинами, курьезно дополненное самыми неожиданными предметами, шутливое противопоставление столичного и провинциального, европейского и украинского». Следует добавить, что дальше планировалось создание еще и цветной версии алфавита, и автором даже было сделано несколько страниц из нее, но во время большевистского нашествия в киевском доме Нарбута произошел пожар. Сгорело все - и слоны, и гетманы ...

Михаил Андриенко. Возвращение. Киев : Родовид, 2020

Тихо и незаметно возвращался герой этой книги в родное искусство уже в конце прошлого века - как персонажи его прозаического сборника «Мыши», написанного в шестидесятых. В 1992 году французский исследователь украинского искусства Жан-Клод Маркаде вместе с женой Валентиной Васютинской-Маркаде презентовали автору этих строк составленный ими альбом Михаила Андриенко, с тех пор и началась его популяризация в Украине - включая публикацию "Мышей" в журнале "Український Засів", который редактировал упомянутый автор. Михаил Андриенко-Нечитайло родился в Одессе, по одним источникам, по другим - в Херсоне, учился в Херсоне и Санкт-Петербурге, работал в Бухаресте, Кишиневе, Аккермане, Праге. С детства мечтал жить в Париже, и в 1923 году эта мечта осуществилась. В квартире на улице Вожирар Андриенко провел большую часть своей жизни. Угольные зарисовки из серии "Исчезающий Париж" показывают город таким, каким видел его художник. В 1920-е годы он в основном занимается театральным дизайном; в 30-е выставляется в Париже, Берлине, Лондоне и Львове; во время войны прячет от нацистов свою жену, еврейку Риклу Визанскую; в 1950-е много путешествует и снова возвращается к абстракции в своей живописи; в 1960-е публикует первые литературные произведения - повести "Мыши", "Перекресток". 15 картин модерниста Андриенко из Львовского музея были уничтожены в советское время как формальные и абстрактные. К счастью, многие его произведения хранятся в музейных и частных собраниях Франции, США и других стран.

Андрей Курков. Самсон и Надежда. Харьков : Фолио, 2020

Новый роман этого автора - неожиданный жанровый микс на основе рассказа Бабеля "История моей голубятни" и повести Козачинского "Зеленый фургон", более известной по одноименному советскому фильму. Не совсем, как сказал бы Остап Бендер, удачный результат синтеза швейной машинки "Зингер" и сноповязалки, но в итоге получилась довольно пестрая картина ранней весны 1919 года в Киеве. В начале - "бабелевский" уличный погром, у главного героя погибает отец, ему самому отрубают ухо, далее - "красные" грабежи, беспорядки, большевики и местные банды. В результате - служба в милиции, приставленные красноармейцы, нечистые на руку, как в упомянутой "фургонной" повести, чьи преступления главный герой и начинает расследовать. Автору вполне удался эксперимент с жанром, сюжетом, языком.

“Самсон кивнул. И почувствовал, как повязка сползает. Нашел на ощупь узелок бинта над отрубленным ухом, развязал, подтянул и связал кончики наново. - Болит? - участливо спросил один из мужиков. - Нет, - ответил Самсон. - Только ноет. - Оно всегда так! - сказал мужик и с видом всепонимающего мудреца закивал непокрытой головой. После чего достал из кармана ватной куртки мятую клетчатую кепку и покрыл голову. Получив расчет, мужики пошли к подводе. Самсон остался один. И тут из-за туч выглянуло солнце”.

Светлана Алексиевич. Последние свидетели. Соло для детского голоса. Харьков : Фолио, 2020

Начать историю этой книги стоило бы с того, как дети задолго до Второй мировой, о которой сейчас речь, оставались в Советском Союзе сиротами в годы Большого Террора, так как их родителей репрессировали. Впервые по горячим следам они могли рассказать об этом после освобождения из-под советской власти в 1941-м - старшие дети репрессированных украинских писателей Кулиша и Буревия, Свидзинского и Хоткевича, а также русских, вроде того же обэриута Введенского, - а уже с возвращением " наших " снова наступило молчание на полвека. Поэтому эта книга - это истории разных людей об эпизодах их детства, что пришлось на 1941-1945 годы, истории тех, кому пришлось повзрослеть в 12-14 лет, или даже в пять или в семь, но рассказаны они уже взрослыми. Автор брала интервью у множества людей, кто был ребенком во время Второй мировой войны и кто сохранил воспоминания о своем детстве до очередного «свободного» времени.

"Все боялись произнести вслух то, что случилось, даже тогда, когда уже знали, ведь уже успели сообщить, - вспоминает уже сейчас один из героев книги о начале войны. - Но они боялись, чтобы их не назвали провокаторами. Паникерами. А это страшнее войны. Они боялись ... Это я сейчас так думаю ... И, конечно, никто не верил. Что вы! Наша армия на границе, наши вожди в Кремле! Страна надежно защищена, неприступна для врагов! Это я тогда так думал ... Я был пионером ".

Брэндон Уэбб, Джон Дэвид Манн. Обуздать страх. Опыт "морского котика". Киев : Yakaboo Publishing, 2021

Опираясь на собственный уникальный опыт и истории именитых друзей и участников его подкаста "Сила мысли" (The Power of Thought), автор этой книги учит превращать страх в союзника. "Вы можете быть узником своего страха, - говорит он, - или же он может стать катапультой, которая запустит вас к желанному". Главное здесь - не бороться со страхом, а первым делом понять его. Перед нами руководство, с помощью которого вы сможете превратить свои страхи в друзей, от автора бестселлеров New York Time и бывшего «морского котика» Брэндона Уэбба. Выполняя опасные для жизни миссии в горячих точках планеты, скажем, захватывая вражеские корабли или освобождая заложников, он научился обуздывать вполне естественную панику перед лицом угрозы. Уэбб разработал и преподавал программу подготовки снайперов-спецназовцев, где особое внимание уделял пяти этапам обуздания страха - они есть в этой книге. Полученные навыки он использует и теперь, оставив военную службу, создав и возглавив многомиллионный медийный бизнес. Гражданская жизнь, конечно, не так опасна, как миссия в пустыне Афганистана, однако чувство страха и здесь часто сильно мешает.