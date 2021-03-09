Роман Безсмертный: И политика Зеленского, и человека Зеленского ведут к катастрофе. Он этого еще не понимает

9 марта, 2021, 09:13

Антин Борковский

Политик, дипломат в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о взрывоопасной динамике ситуации в стране и двойные стандарты власти в российском вопросе

Президент Зеленский оказался в определенной ловушке, о которой вы в свое время предупреждали довольно четко. Он, сделав очень серьезные, возможно, смелые шаги, оказался в сложной ситуации, с нивелированными достижениями в глазах патриотической общественности.

Президент Зеленский своими действиями загнал себя в угол, оказавшись перед определенным Рубиконом. От того, пройдет он его, не пройдет, зависит его личная судьба и судьба команды, так называемого однопартийного большинства в Верховной Раде. Давайте, прежде всего, проанализируем решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Насколько оно воплощено в жизнь? Безусловно, с моей точки зрения, это комплекс абсолютно правильно задекларированных решений. Но являются ли эти решения действиями? На сегодняшний день ни правительство, ни фонд госимущества, ни антимонопольный комитет не сделали необходимых действий. Не указаны временные администрации, разве что чуть по линии Службы безопасности, Министерства внутренних дел, прокуратуры ведется следствие. Но даже в ходе этого следствия не предъявлены обвинения основным субъектам этого процесса. Это означает, что ситуация будет затягиваться. Теперь, когда мы говорим о соответствующих организации, учреждении, предприятия, мы должны понимать - там идет производственный процесс, там есть документооборот, там есть деньги. Представляете, что сейчас происходит с этим процессом на этих предприятиях, в частности с сохранением документов. Относительно части этих объектов продолжают звучать анекдотические вещи. Скажем, тезис - это была собственность государства, по непонятным вещей стала собственностью Медведчука. Она была и остается собственностью государства! Она просто была оперативно в управлении человека, без какого-либо законного на то действия или решений получала сверхприбыль. Есть много других вещей, за информационными сообщениям которых скрывается совсем другой смысл.

Я надеялся, что мы услышим в Верховной Раде с докладом, например, пусть даже полузакрытого формата для руководства фракций Верховной Рады лейтенанта Баканова, или мы увидим в Верховной Раде Венедиктову, руководителей ГБР, руководителя НАБУ. Что будет проведено супер совещание закрытого формата, которое бы продолжало линию СНБО и после этого мы бы увидели конкретные дела. Речь идет не о каких-то очередных заявлениях или видосиках. Речь идет о конкретных уголовных делах по фигурантам.

Вспомните, какие первые объяснения звучали из Офиса президента. Они носили такую коннотацию, что мы же взялись выполнять постановление Верховной Рады. Помните? Оно звучало, как оправдание. Уже тогда это натолкнуло меня на мысль, что, а разве решение СНБО не может ждать такая; судьба, как и постановление Верховной Рады? Ну принята она была три года назад, пролежала она все это время без каких-либо действий, а нельзя так поступить с решением Совета национальной безопасности и обороны и есть такие случаи, когда эти решения клались в долгий ящик? Есть такие случаи и такой вариант развития событий возможен. Возможно он задумывался, как просто тактический отход, для того, чтобы выровнять весы, так же еще другая сторона. Вместе с тем, здесь есть нюансы, о которых надо обязательно сказать. Совершив этот шаг, запущено несколько внутренних и внешних процессов, которые нельзя не заметить. То, что касается внутренних вещей. Первое - передел собственности, передел финансовых потоков, передел на энергорынке. Почему? Потому что то, о чем мы говорим - это больше 5 млн тонн нефтепродуктов, а точнее дизельного топлива по году. Украина потребляет 7,8 - 7,6 миллиона тонн в год. Следует понимать, что это почти 2 миллиарда долларов. Это первый момент, на который нужно обратить внимание. И второй - источник. Таких источников два, точнее оно одно. Если мы говорим о двух - это Беларусь "Мозырь" и Россия, которая идет через "Мозырь" тоже. Внешняя часть одновременно касается и Минска, и Москвы. Так вот, смотрите, во внутренней ситуации мы должны положительные и можем еще иметь положительные последствия, если бы в этом отношении работать и технологически выполнять данное решение. Я уже не говорю по внешней части. Поскольку при дизельку, которую мы покупали на протяжении лет независимости в России и Беларуси, Украина заплатила почти 25 млрд долларов. Это означает, что этот фактор экономический он и он играет и сегодня. Итак, давайте представим, что ситуацию довели до логического завершения внутри и снаружи. Это большая помощь миру в том, чтобы поставить на место и режим Лукашенко, и российский. Только в этом случае надо сделать соответствующие шаги на европейском рынке. Но, обратите внимание, правительство молчит.

Речь идет о закупке дизельного топлива. Просто, чтобы не получилось, как с ситуацией с антиковидными вакцинами ...

Совершенно верно и это подтверждает логика внутренних процессов. А теперь смотрите, правительство наше молчит, никаких диалогов не ведет, чтобы компенсировать эти объемы, но еще показательнее, молчит Минск и молчит Москва. Это означает, что эти потоки попадут кому-то другому. Тогда вопрос, а за что ссора !? Для того, чтобы привлечь к ответственности врагов Украины или лиц, которые служат врагам Украины? Или за то, чтобы переделить потоки? Очевидно, нынешний сценарий говорит о том, что идет передел рынка. Добавьте к этому начатый, а затем запрещенный импорт электроэнергии из Беларуси и начат импорт электроэнергии из России. И все становится на свои места. Становится понятно, что команда Зеленского начинает бороться за подряд выполнения задания Кремля в Украине. Кто это понимает и специально действует, как контрагент, а кто-то, как тот полезный дурак, не осознавая всего этого, лезет в пасть врага.

Подобные шаги имели бы смысл, если бы они были настоящими и искренними, если бы они были усилены законом о коллаборации или коллаборационизм. Этого мы не увидели и мы понимаем, что множество персонажей, фигурирующих, фамилии называются, могут смеяться и откровенно смеяться над Украинским государством, потому что привлечь их за контакты с агентурным сетям государства-агрессора, то есть с российскими структурами нельзя в силу того, что соответствующей законодательной базы у нас недостаточно.

Я в этом отношении хочу просто напомнить судьбу так называемого мистера "гав-гав". Помните, был такой сеньор, который в Германии, будучи журналистом, зачитывал тексты в пользу нацистов. Сейчас идет много разговоров о том, а как относиться ко всем этим людям, о которых мы с вами говорим, и он закончил выполненным смертным приговором. Суд принял решение, ведь он, зачитывая тексты, служил врагу. И, когда мы ведем эту дискуссию, я вижу как сейчас дискуссия забежала - коллаборационизм - это понятие или не правовое. Если это не правовое - замените его обычным правовым - предатель Родины или лицо, которое перешло на сторону врага. Но уже давным-давно надо было и в уголовный кодекс, в уголовно-процессуальный, ввести нормы. Мы не можем на сегодняшний день на одну линию ставить тех, кто находится насильно в режиме оккупации и тех, кто обслуживает оккупантов, в том числе через средства массовой информации, через экономические схемы и так далее. Если не будет этого сделано, будет принято соответствующее законодательства, не будет зафиксировано на правовом конституционном уровне этот вопрос, тогда это не последняя подобная вещь, которая, с одной стороны, правильные решения СНБО не дает возможности выполнить, а с другой стороны она дает гораздо хуже, а именно позволяет Кремлю как угодно крутить ситуацией в Украине, используя информационное поле. Ведь сейчас ситуация понятна, эти частоты, эти лицензии будут через суд возвращать.

Медведчукисты уже де-факто на маршруте перегруппировались. Зашли деньги. Они сейчас перекупают лицензии, и вскоре мы получим снова полноценные рупоры. Но основная проблема даже не в этом. А в том, что президент Зеленский думает, что он мудрый и хитрый, и пытается переиграть всех. Но в подобной игре не бывает двойных стандартов. Не хотелось бы его сравнивать с президентом Кучмой, но в свое время президент Кучма оказался в подобной ситуации, как сейчас оказался, например, Зеленский. Потому что в свое время история с кассетным скандалом, с убийством Гонгадзе сделала Кучму хромой уткой.

Возьмите вопрос о судьбе Стерненко - это не судьба человека. Это судьба государства, это судьба общества. Я очень часто слышу вопрос, почему Стерненко? Ответ очень прост: возьмите поставьте чашку, наливайте в нее воду, вы увидите - там будет поверхностное натяжение. А потом польется! Так вот, решение по Стерненко - это точка в определении антимайдановской политики, которую проводит Зеленский. Когда я говорю о необходимости перейти рубикон, выйти из тупика, я имею в виду собственно: ему нужно отойти от антимайдановской риторики. Сохранение антимайдановской риторики ведет и политика Зеленского, и человека, и гражданина Зеленского к катастрофе. Он этого не понимает. Он почему-то не связывает личность Стерненко и судьбу Украины. Он ошибается. Стерненко такой как и все мы. Но действия по Стерненко, что вполне подпадают под принцип "не верю", - вот о чем следует говорить. Игнорирование этого протеста - это непонимание того, что происходит. Игнорирование этого протеста - это продолжение антимайдановской риторики. Это не осознание того, что Майдан - это цивилизационный выбор и за ним стоит европейский выбор. И вот неспособность совместить эти вещи, она сошлась в человеке, фамилия которого Стерненко. Сфальсификованисть этого решения на самом деле - это динамит, который начинает нарастать. Это как объем тротила. И отсутствие реакции со стороны Зеленского, со стороны руководителей государства на эти вещи - это накопление этого тротила.

Я просто со страхом думаю, не дай Бог, что-то случится со Стерненко, потому что его не перевели в Киев. Мы понимаем, насколько мощные пророссийские среды в Одесской области, мы слышали угрозы со стороны пророссийской пятой колонны. То есть, это дело может стать не просто символическим для Зеленского, это может стать взрывоопасной, как вы правильно отметили, делом.

Господин Антон, дело в том, что это уже в истории Украины было. И оно уже было несколько раз. Я боюсь сейчас об этом рассказывать. Я лишь хочу обратить внимание.

Намекните, господин Роман.

Когда-то были поезда, которые ехали в Крым, ехали в Донецк. Помните чем это оборачивалось?

Вы имеете в виду так называемый крымский поезд с украинскими патриотами и националистами, который очень сильно поднял градус напряжения в Крыму и это было использовано тем самым Мешковым и компанией. Да?

Совершенно верно. И эта, и несколько других подобных вещей, которые, в связи с отсутствием преемственности в системе государственных институтов, в связи с отсутствием институциональной памяти, дают сейчас возможность Кремлю накрутить ситуацию, через прежде всего информационные каналы, спровоцировав соответствующие противостояния, так, что Киев сам Зеленский, спецслужбы не будут в силе справиться с ситуацией. Для меня это очевидно. Потому что они реагируют совершенно неадекватно на то, что происходит в государстве. Они убегают от проблем. В такой ситуации нельзя убегать от проблем. Ее надо признавать, идти на диалог и формировать общественное ответ. Не может быть такого, чтобы при назревании такого противостояния в обществе, президент, встречаясь со своей фракцией, начал нагнетать обстановку. Понимаете, он даже в ближайшем окружении выносит внутренний протест. Это означает, что импульс. который мы видим снаружи, он уходит от него. Если ты видишь волну, которая идет на тебя, и последний шанс, который у тебя есть это люди, которые вокруг тебя, а ты их стравливают между собой, это значит, что ты просто не понимаешь опасность. А в присутствии внешнего врага в ситуации, в которой мы сейчас оказались, который продолжает в своем большинстве контролировать информационное пространство, навязывать содержание дискуссии, элементарно же можно довести ситуацию до цугундера.

Мы понимаем, что если силовики, а силовики, мы знаем, - очень капризные персонажи, речь идет, например, об украинском генералитете, - увидят, что Зеленский не понимает ситуации, не контролирует ее, они начнут сразу искать других лидеров. С другой стороны мы понимаем, что Кремль очень хорошо осведомлен в ситуации среди украинских элит и он может инициировать рукотворный тот или иной новый скандал, новый арест, новый выступление для того, чтобы максимально вновь поднять ситуацию на востоке.

Безусловно, такие возможные варианты следует рассматривать, анализировать и разрабатывать варианты противодействия. Но почему я позволяю себе именно так строить логику развития событий? Потому что там есть Аваков. И в этой команде людей, которые далеки от понимания ситуации, есть человек, который очень глубоко знает генеалогию и тайминг развития этих процессов. Он ее знает с обеих сторон. Это единственное, на что на сегодняшний день может опереться Зеленский в ситуации окружения людьми, которые совершенно не ориентируются в развитии событий, и каким-то образом деформировать ее. Я убежден, что апеллировать к услугам людей как Аваков, Данилов он будет вынужден. Но, если он не прислушивается к тому, что один и второй говорят, а они оба были инкорпорированы в события - я подчеркиваю, как в 2005 году, такие и 2013 года, и они очень хорошо владеют гармонограмой этих процессов. Если этого не произойдет - а я убежден, что не произойдет, потому что большинство все же исповедует прокремлевские взгляды, то ситуация будет очень плохо. И она закончится внутренним конфликтом, каким будет курировать враг. А эти качалки - с одной стороны нанесли удар по Медведчуку, с другой стороны нанесли удар по Стерненку - закончатся катастрофой. Мы живем не в девяностых годах. Сейчас на улице 2021. Посмотрите, кто на днях вышел в Офис президента. Это люди, которым в 13-м году было 12-15 лет. Задумайтесь над этим. Это уже совсем другой взгляд на жизнь. Это совсем другие принципы. Это совсем другие механизмы. Это совсем другие принципы управления. Неужели не видно, что сегодня в социальных сетях, бросив лозунг «завтра собираемся там такой-то площади», можно получить, если есть повод, сотни тысяч людей. Сейчас поступил момент изменить, принципиально изменить институциональную модель общения с обществом.