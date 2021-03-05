Одаренный Словом, Песней, Малярным талантом, Силой и Любовью. Что в каждом из нас есть от Шевченко?

7 марта, 2021, 10:59

Татьяна Зинченко

Почему он так сильно любил, за что он так упорно боролся, которым он на самом деле был, наш Шевченко?

Жизненный путь народного гения - короткий только по количеству лет

Удивительно, как в одном человеке может сочетаться огромное количество ипостасей. Его таланты - поистине неизмеримые, а короткий жизненный путь - короткий только по количеству лет, но очень длинный, когда его мерить его действиями и поступками. Он не вписывался в рамки своего времени, потому что всегда шел впереди его. Не было страха и не заискивал перед авторитетами, не ползал, не просил. Его сила воли, настойчивость, умение видеть мир под собственными углами зрения, помноженные на талант и трудолюбие, явили миру в его лице:

поэта, прозаика, переводчика, публициста;

живописца, скульптора, художника, мастера офорта и графики, фотографа, художника, иллюстратора;

актера, певца, режиссера, драматурга, театрального критика;

путешественника, изобретателя, археолога;

философа, просветителя, историка.

Украина на ладони

Вся Украина на ладони - это его произведения, это правда и откровенность, это такая сила, которая поднимала дух, закаляла, возрождала украинцев, причем во все времена, в любые периоды жизни его народа.

Его писательское наследие многогранно и глубоко: поэзии, поэмы, прозаические произведения и произведения драматичны. А начинал свое творчество с баллад. В 1837 году году Т. Шевченко написал первую балладу "Причинна". В первое издание "Кобзаря" (1840) вошла одна из лучших Шевченко баллад "Тополя". Позже были созданы баллады "Утоплениця", "Лілея", "Русалка". Сказочный мир, который рисует в них автор, - на самом деле мир болезненной реальности.

В 1840 г. вышла тоненькая книжечка под названием "Кобзарь", а с ней пришло и признание поэтического таланта Шевченко. Выход первого "Кобзаря" стал эпохальным явлением и таким будет во все времена.

При жизни поэта, несмотря на цензурные притеснения, увидела мир почти треть его стихов. Так, "Кобзарь" вышел трижды (последний раз на двух языках). Кроме того, выдавались "Катерина", "Гайдамаки", "Гамалія", "Наймичка", "Тополя", "Тарасова ніч", "Псалмы Давида", "Иван Подкова".

"Я на сторожі коло їх поставлю слово"

"А действительно, - говорит Мария Беднарчук, основатель сообществ "Пишем грамотно на украинском языке "," Украинское Слово "," Оберег нации ", филолог, фольклорист. - Шевченково слово сопровождает нас с детства.

Наступает весна - и сразу же вспоминается: "встала й весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила..."; встречаем восход солнца -и видим, как "світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає";; любуемся плакучей ивой над прудом - и снова приходит в голову Шевченко: "...а над самою водою верба похилилась", задивимося на небо, а там "за сонцем хмаронька пливе" - " і все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою".



... Так воспеть красоту родной земли до Шевченко, и после него, не удавалось никому. Чувство слова чрезвычайное, что и неудивительно: Господь одарил его прекрасными талантами - Словом, Песней, Малярным талантом. Поэт поднял народный язык до высот, до самого неба; она заиграла у него всеми радужными красками ("як у Дніпрі веселочка воду позичає"); забриніла чистою джерельною цілющою водою ("тече вода понад яром, яром на долину"); засміялась-заплакала барвінковою блакиттю ("барвінок цвів і зеленів, слався, розстилався"; "шкода того барвіночка й недосвіта шкода"), полинула понад світом гучною руною-луною ("руна гуляє, Божа мова", "пішла луна гаєм"); защебетала солов'їно ("защебече соловейко в лузі на калині"); зацвіла червоною калиною

("зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина").



Десять лет солдатской каторги и неволе, вдали от родного края, вдали от родного Слова - как было Поэту их перестрадать-пережить! Обращался к Богу, к небу, к звездам

Зоре моя вечірняя,

Зійди над горою,

Поговорим тихесенько

В неволі з тобою.

Розкажи, як за горою

Сонечко сідає,

Як у Дніпра веселочка

Воду позичає.

Як широка сокорина

Віти розпустила...

А над самою водою

Верба похилилась;

Аж по воді розіслала

Зеленії віти,

А на вітах гойдаються

Нехрещені діти.

Поет-пророк, поет-бунтівник, поет-філософ, який запитував: "Чи буде правда меж людьми?" і хотів вірити, що

"Повинна буть, бо сонце стане

І осквернену землю спалить".

"Будем верить и мы, беречь его завещания, беречь этот ценный, самый дорогой клад - родной Язык, родное Слово, потому что для него и для него жил, боролся, любил и страдал Поэт", - призывает, показывает своим примером Мария Беднарчук.

Наш Рембранд

Эдуард Межул, живописец, график и педагог, руководитель арт-студии, рассказывает, что его студийцы очень легко воспринимают художественные произведения Шевченко и охотно создают по его мотивам: "Его поэтические строки и рисунки очень современные. Студийцы с удовольствием делают копии рисунков и легко учат стихи ".

Художник говорит, что Шевченко - наш украинский Рембрандт. Рисунки сопровождали его всю жизнь, и становление его как художника произошло еще раньше, как поэта. "Наш Кобзарь имел большие успехи в графике, за что получил серебряную медаль в Петербургской академии. Как живописец следовал Карла Брюллова, был его точным последователем. Как график и рисовальщик он - гениален. Ему удавалось 3-4 тонами передать жизнь в рисунке. Я каждый год даю студийцам рисовать на тему шевченкианы и убеждаюсь, что в черно-белом или цветах сепии или умбры (коричневых-земляных) Тарас был маэстро! ".

В студии создают рисунки по мотивам Шевченко

Мы отмечаем рождения человека, которого знает и любит мир и который любила нас, свой народ, и сделал все возможное для того, чтобы мы утвердились как большая сильная нация. Человек - крепостной и академик, человек со сверхчеловеческими дарованиями и сверхчеловеческой силой, которую он потратил исключительно на свой народ, так и не создав собственной семьи. Его семьей были мы, его дети, потомки, наследники. Из всех привычных, много раз услышанных фраз, эта - самая правдивая.