Виталий Портников: "словацкий Зеленский", что поделаешь

4 марта, 2021, 11:56

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извиняется перед Украиной за странную шутку своего премьер-министра Игоря Матовича, заявившего в одном из радиоинтервью, что «пообещал» Кремлю украинское Закарпатье в обмен на поставки российской вакцины «Спутник V».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба советует словацкому премьеру обменять регионы его собственной страны. Что и говорить, странный юмор! Но показательный.

Он напоминает нам, что бывает, когда к власти приходят популисты. Когда партия Игоря Матовича победила на парламентских выборах в Словакии, его называли «словацким Зеленским» - такой же "простой человек", который борется со старыми политиками и готов защищать интересы простых словаков. Ну так и Матович шутит также, как «простой человек», как могут пошутить на улице или на базаре. Было Закарпатье частью довоенной Чехословакии? Было. Пришла туда Красная Армия и передала регион СССР? Передала. Россия – наследница Советского Союза? Наследница. Украина тут при чем? Чего обижаться, мы же друзья. А то, что современная Словакия и довоенная Чехословакия – это разные государства и Закарпатье никогда, даже до войны никакого отношения к Словакии не имело, было отдельной территориальной единицей в составе Чехословакии, так об этом не думают ни на базаре, ни в кабинете премьер-министра Словакии. Смешно? Ага. «95 квартал».

Матович потому и «словацкий Зеленский», что он совершенно не понимает ответственности политика, тем более руководителя государства за собственные слова. Но разве не этим отличается «настоящий», украинский Зеленский, разве не этим грешат его соратники. Популисты относятся к словам просто как к средству привлечения и оболванивания собственного невзыскательного электората, это всем давно известно. А краснеть за их инфантилизм приходится всем нам.

Так что не стоит обижаться на премьер-министра Словакии. Куда разумнее посмотреть в зеркало.