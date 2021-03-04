Развратная соблазнительница, инопланетянка в вашем теле и украинский "Мадагаскар" - 5 книг, которые стоит прочитать весной

5 марта, 2021, 07:00

В этой подборке весеннего чтива преобладают тексты о женщинах и любви, а также свободе и борьбе за нее - разве может быть иначе в то время, когда все просыпается от зимней спячки?

Биографическая драма, исторический роман, урбанистическое стихосложения и даже сказочные приключения - все это пригодится, чтобы выйти из сезонного ступора.

Стейси Шифф. Клеопатра. Жизнь. Харьков : Фабула, 2021

Героиня этой книги - одна из самых известных женщин, которые когда-либо жили на свете. Она правила Египтом в течение двадцати семи лет, утратила было царство, вернула его, почти утратила снова, расширила границы своей империи, наконец потеряла все. Богиня в детстве, царица в восемнадцать лет, легендарная личность сразу же после смерти, она даже во времена своей жизни была объектом удивления и поклонения, сплетен и легенд. В общем, фигура Клеопатры окутана мифами. Она вошла в историю развратной соблазнительницей, спутницей двух великих римлян - Юлия Цезаря и Марка Антония. Но историю этой египтянки писали мужчины. Что о ней может сказать женщина? Автор попыталась по-новому взглянуть на жизнь египетской царицы, показать ее отдельно от мужчин и определить, ошибались ли историки прошлого. Итак, это основательное и интересное исследование жизни Клеопатры, в котором правда отделяется от вымысла, а предубеждения от реальности. И перед нами предстает образованная, невероятно богатая, блестящая женщина, властная правительница большого Египетского царства.

Глендо Уандера. Там, где лес встречает звезды. Харьков : Виват, 2020

Сюжет этого романа напоминает новый сериал "Засланный из космоса", в котором пришелец с другой планеты в результате аварии попадает на Землю, овладевает телом и жизнью первого встречного, и дальше, конечно, продолжается комедия. В данном случае происходит почти то же, хотя и без кровавых подробностей, ведь пришелец в романе - это девочка, которая попала в семью к орнитологу.

"Теперь Джо увидела глаза. Умный блеск в ее взгляде был слишком проницательный как для детского личика, поэтому женщина восприняла это как знак того, что с ней затеяли игру. - Если ты инопланетянка, то почему у тебя человеческий облик? - Я просто использую тело этой девочки. - Скажи ей, чтобы шла домой, пока ты там, в ее теле. Ладно? - Она никуда не может уйти. Она была мертва, когда я вселилась в тело. Если она вернется домой, ее родители испугаются. - Вот оно что! Теперь начинается игра в зомби ".



На самом деле никакой игры, все всерьез: пиво в холодильнике, картофельный салат, сосед, от которого девочка не убегает. От всех убегает, а от него нет, представляете? А еще помогает по орнитологии своей новой хозяйке, но лучше, все-таки, посуду помыть. Потому что представление о человечности у инопланетян оказываются почему-то более гуманными, чем у самих людей.

Влада Ралко. Рот и крест. Киев : ArtHuss, 2020

"Сельская" образность всегда привлекала городских авторов, поскольку считалось глубоко "народной", и первые попытки всегда отдавали обязательным "фольклором". Именно так в 60-х входил в модную "украинскую" тематику киевский поэт Леонид Киселев и именно так дебютирует поэтическим сборником киевская художница Влада Ралко. Параллели, возможно, натянутые, но не откажешь в одном: обоих подтолкнул к "переходу" сложный жизненный период, в первом случае - смертельная болезнь, во втором - менее сокрушительная (духовно и физически) пандемия. В сборнике художницы нет иллюстраций - только стихи, «сжатые тексты», как называет их автор. На самом деле это настроения, концептуальные эскизы, философские этюды в "фольклорном" исполнении.

“Селом заправляють жінки”, “Селом ходить ніч із серпом”, “Глевка грядка підмета”, “Мама шлунок стравить помалу”, “Не бери серпа”. Автор сразу предупреждает, что лучше ей живется в городе, а "домик с садом у луга на краю деградирующего села, куда мы всегда приезжаем летом" - это "укрытие от будничной реальности". “Заходь усередину / Ведись як удома / Та мені відомо про камінь / Замість порога / Плаский важкий / Тягнеш його, вже не радий запрошенню / В хаті вогко, але все влаштовано, щоб тут бути / Ось холодні після зими крейда і попіл / Гарно / Ось сволоки із гаками / Хочеш вішайся / Хочеш вішай колиску / Для лялечки”.

Питер Померанцев. Ничего правдивого и все возможно. Киев : Yakaboo Publishing, 2020

По большому счету, эта книга британского журналиста из семьи русских эмигрантов, который попал в Россию в 2006 году, - аналитический срез, если не конспект, всех знаковых романов Пелевина того времени. С его симулякрами, пиар-технологиями и будничной магией телевидения. "И в центре этого большого зрелища стоит сам президент, - напоминает автор, - созданный из никакого, серого спецслужбиста при помощи силы телевидения так же стремительно, как и художник-перформер, трансформируясь в своих персонажей - солдата, любовника, охотника с обнаженным торсом , бизнесмена, шпиона, царя, супермена. "Новости - это тот фимиам, которым мы благословляем действия Путина, делаем его президентом", - нравилось говорить продюсерам и политтехнологам. Именно в это время автор становится продюсером документальных фильмов и реалити-шоу на телеканале ТНТ. Он знакомится с миром всемогущего российского телевидения, больших денег и большой власти. И рядом с этой Россией нефтяных капиталов, декадентских вечеринок, заоблачно дорогих произведений искусства является Россия переполненных следственных изоляторов, бандитов, спецслужб, бесправия. Так автор открывает сам способ мышления этой «новой России» - глубокое расщепление личности, множественность, расслоение и пустоту между ними. Рассказ не заканчивается в Москве: по возвращении в Лондон автор наблюдает, как «новая Россия» шагает по Западу, скупая недвижимость, а ее мышление универсализуеться.

Мирослав Лаюк. Киви киви. Львов : Издательство Старого Льва, 2020

В свое время украинский эмигрант, который попал в Австралию после Второй мировой, рассказывал нам о своей тамошней жизни с экзотической кукобарой на плече. Казалось, в нашей литературе не было и не будет больше таких необычных пернатых героев, и вдруг уже современный известный писатель дарит нам историю еще об одной птице с не меньшим клювом, но родом из Новой Зеландии. Изменились времена, изменились страны, но интерес к экзотике у нашего читателя не пропал. На этот раз это приключения Киви, который с детства не знал свободы, потому что его отца поймали на их родине, Новой Зеландии. Летать он, конечно, не умеет, но сбежать из зоопарка ему помогают крепкие ноги и врожденная быстрота и сообразительность. Но на свободе, где весело и одновременно опасно, Киви остается замечательным футболистом, первым и лучшим в команде птиц. Вместе с друзьями ему придется играть и побеждать в матче с командой крыс. Так как же все сложится в этом экзотическом и необычном приключении, которое напоминает как австралийские пригороды в добровольной неволе упомянутого эмигранта, на чужбине победившего-таки советских крыс, которые превратили в "колхоз животных" его родину, так и современный мультфильм "Мадагаскар".