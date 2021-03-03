Виталий Портников: Украина могла бы быть "лучшим учеником"

3 марта, 2021, 13:07

Визит председателя Европейского Совета Шарля Мишеля в Украину – еще одна демонстрация того, что в Брюсселе к сотрудничеству с нашей страной относятся с особым вниманием.

Сейчас, в эпоху пандемии, каждый "настоящий" визит на вес золота, политики предпочитают ограничиваться виртуальными встречами. И, тем не менее, в Брюсселе принимали президента Украины Владимира Зеленского, а совсем недавно – премьер-министра Дениса Шмыгаля. Теперь в Украину прибыл и сам глава Европейского совета. Более того – прибыл не просто с протокольным визитом в украинскую столицу, а начал свою поездку с посещения Донбасса. И это еще один важный сигнал не только Киеву, но и Москве – в ЕС не собираются забывать об агрессивных действиях России против Украины. "К сожалению, Россия не ответила на те политические позитивные шаги, которые сделала Украина для выполнения Минских соглашений. Именно поэтому наши экономические санкции против России остаются. Россия является частью этого конфликта, а не посредником", - подчеркнул европейский чиновник после этой поездки.

Стоит обратить особое внимание на тот факт, что поездка Шарля Мишеля в Украину – это часть его дипломатического турне по странам постсоветского пространства, подписавшим соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Однако политическая ситуация в этих странах далека от стабильности. В Грузии после задержания лидера оппозиции Никанора Мелии вновь обострился конфликт между властью и ее оппонентами, так что Шарлю Мишелю пришлось вспомнить свой бельгийский политический опыт и выступить в роли посредника на переговорах. А в Молдове новый президент Майя Санду пытается добиться проведения досрочных парламентских выборов после своей победы на выборах главы государства. Парламент до сих пор контролируется оппонентами Санду, в стране работает временное правительство.

В этой ситуации Украина с ее парламентским большинством, которое ориентировано на главу государства, могла бы выступить в роли "лучшего ученика" Европейского Союза, показать пример проведения реформ и выполнения соглашения об ассоциации. И это действительно шанс – и с точки зрения дальнейших европейских перспектив, и с точки зрения получения финансовой помощи от ЕС.

Конечно, в том случае, если к проведению таких реформ готова сама власть и если реформы не подменяются разговорами о реформах и громогласными обещаниями. И если власть сама не провоцирует конфликт с активной частью общества – потому что в этом случае ситуация в Украине быстро может стать похожей на ситуацию в Грузии и европейские чиновники будут приезжать к нам посредничать, а не призывать к ускорению реформ.