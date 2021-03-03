Оголтелые от языка. Как Марченко, ОПЗЖ и часть СН объединились против украинского

3 марта, 2021, 14:46

"Слуги народа", ОПЗЖ и Оксана Марченко объединили усилия. Если вы думали, что за что-то хорошее - то нет. Такого никогда не было и не будет. Объединились вместе эти пчелы, носороги и бюджетная пародия на Хиллари Клинтон против языка. Против украинского языка в сфере обслуживания, от чего у любителей большого и могучего пылает с 16 января 2021 года

3 марта комитет по гуманитарной и информационной политики будут рассматривать законопроекты депутатов партии Зеленского № 4638 (Бужанский, Дубинский, Шевченко, Брагарь, Качура, Гетманцев и др.) и № 4638-2 (Потураев, Корниенко, Кравчук и др.) об изменениях в закон о государственном языке.

В случае поддержки любого из этих проектов будет уничтожено механизм защиты прав украинцев на получение услуг на украинском языке. Закон о языке превратится в декларацию, которую можно безнаказанно нарушать.

Одно дело, когда войну против языка объявляют качок-украинофоб Макс Бужанский и лицо под американскими санкциями Александр Дубинский. Другое, когда войну против основ любой идентичности объявляют Александр Корниенко и Никита Потураев - представители здорового крыла "слуг народа". Поэтому неудивительно, что часть патриотических кругов собирается на протесты прямо под комитетом - во времена, когда Медведчук с женой скалит зубы и покупает новые каналы во львовских "свободовцев" - нам только не хватало отмены языковых законов. Это при том, что согласно исследованию КМИС - уже 61,7% процента украинцев поддерживают норму об обслуживании украинском языке. А это учтите - прошло меньше двух месяцев.

Зато Корниенко говорит, что надо штрафы отложить. То есть - лишить людей страха в случае игнорирования или откровенном сопротивления закона: "Я присоединился к инициативе коллег по гуманитарному комитету - она связана с тем, чтобы отсрочить действительно эти штрафы на определенный период - до 1 июля следующего года. С той даты вступают в силу еще некоторые положения закона, чтобы оно просто гармонично вступало. А за это время люди привыкнут, начнет работать лучше эта система, которая сейчас пока налаживается, мы не понимаем ни качество, ни количество результативных обращений их рассмотрения ".

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На практике это выглядит как попытка задней Банковой в действительно прогрессивном шаге. А еще желание подыграть тем украинофобам, которые давно с пеной у рта рассказывают, что язык - это мелочь и его на хлеб не намажешь. "Здесь русский притесняют".

Поэтому вместо того, чтобы кОпать российскую гидру повсеместно - не только санкциями против гламурной Оксаны Марченко - видим как "слуги народа" тихо сползают на радость самому ОПЗЖ. Которое синхронно по всей Украине, где есть их фракции в горсовете и облсоветах синхронно саботируют закон об украинском языке.

Вот в Днепре настоящий представитель ОПЗЖ, первый заместитель председателя Днепропетровского облсовета Геннадий Гуфмана игнорирует закон и выступает на русском языке, придумав для нее новый термин - "восточноукраинский язык". А вот в Черкассах депутат партии Медведчука Александр Замирайло бьет себя в грудь с доводами, что украинский он знает, но пользоваться им не будет, потому что он рожден в СССР и так будет защищать свое право на русский.

Немного лучше было в Николаеве, где шурин нынешнего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова - Владислав Чайка выступал в зале на русском, потому что для него "нет никакой разницы" и "это - не политика, а экономика". Лишь после того, как мэр Николаева Александр Сенкевич во время заседания горсовета выступил в роли синхронного переводчика - депутат ОПЗЖ резко вспомнил украинский.

А на днях клуб борцов с украинским языком усилился VIP-звездой, самым большим сокровищем Виктора Медведчука Оксаной Марченко. И рассказывает Анне Герман, Вячеславу Пиховшеку и Диане Панченко "баба да" на максималках - как она искренняя этническая украиночка горячо борется за право украиночка читать Пушкина в оригинале.

С моего любимого - Оксана обещает нам здесь трехъязычную Швейцарию, когда отменим этот проклятый закон о языке в сфере обслуживания. Правда - любимое ребро Медведчука как-то не в теме, в Швейцарии в отличие от нас никогда не было собственного языка. И это совершенно уникальный случай государственности. А еще - что Швейцария с русским языком и действиями Виктора Медведчука - это ОРДЛО. Ужасная и вонючая клоака без перспектив, в которую уже вряд ли вернутся даже те коренные жители Донбасса, которые с одним чемоданом убегали от "градов" и "ураганов" в 2014 году.

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А теперь на заметку всем. "Слугам", тем, кому не никакой разницы и язык на хлеб не намажешь. Вот прямая речь главного ФСБшники и главы Совбеза РФ Николая Патрушева, который очень четко дал понять, как Россию корчит от украинского языка в сфере услуг.

"Основным языком, на котором говорит и думает многонациональны народ Украины, как и России, был и остаётся русский. Это обусловлено многовековым совместным проживанием сотен национальностей в наших странах, наличием смешанных семей и уважением к богатому культурному наследию, неотделимому от творчества писателей и поэтов на их родных языках. Поэтому в России никому и в голову не приходит притеснять другие языки, в том числе украинский ", - рассказал автор глубоких спецопераций продвижения российского влияния на территорию аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса еще с середины 2000-х годов. Когда Патрушев активно разворачивал сетку с агентуры "русского мира", его союзниками были коммунисты, регионалы и локальные пророссийские партии. Почему сегодня отменой языкового закона занимается правящая партия, которая объявила список санкций против Медведчука - загадка.

Я лично не хочу иметь ничего общего ни с Патрушевым, ни с Оксаной Марченко. Закон о языке - слишком большая жертва, чтобы получить какие-то временные бонусы от аудитории условной лайт-ваты. Власти мало протестов по Стерненко? От языковых можно уже не отойти.