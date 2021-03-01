Виталий Портников: Песков отрицает аннексию

1 марта, 2021, 13:11

Портников Виталий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что аннексии Крыма не было, а было «воссоединение по всем нормам международного права».

Это и есть реакция Кремля на заявление американского президента Джозефа Байдена, отметившего, что его страна «никогда не признает целенаправленную аннексию полуострова Россией». Но в Москве даже и дискутировать об этом не собираются – потому что нет предмета дискуссии. Нет аннексии. И оккупации тоже нет.

Опровергать слова Пескова нет нужды. Россия не раз признавала на международном уровне территориальную целостность Украины, а на момент аннексии полуострова в России действовало законодательство, которое отдавало приоритет международным обязательствам страны перед ее внутренними законами. Российское законодательство исключало присоединение к стране части территории любого другого государства. Россия формально присоединяла два «независимых субъекта». Однако вопрос о «независимости» Крыма и Севастополя принимали органы власти, которые не были уполномочены принимать такие изменения согласно действовавшему на тот момент законодательству Украины и Автономной Республики Крым. У жителей Крыма и Севастополя тоже не спросили, хотят ли они жить в «независимых государствах», а сразу же провели фейковый «референдум» о присоединении «государств» к России. Все это выглядит, конечно же, нелепой правовой комедией. Если решение о независимости Севастополя мог принять горсовет во главе с выкрикнутым на площади «народным мэром», обычным вороватым проходимцем, то почему нельзя принять решение о «независимости» Воронежа или Новосибирска? Чем эти города хуже Севастополя? И если решение о независимости Крыма мог принять Верховный Совет автономии, почемуРоссия отказала в таком же праве парламенту Чечни? Чем чеченцы хуже крымчан?

Но это – бессмысленные вопросы, которые просто напоминают о том, что в Кремле готовы нарушать международное право и законы России тогда, когда это выгодно Путину и преступному окружению российского правителя. Крым остается для Путина «сакральной идеей», которая помогает обосновывать его право на вечную власть. Поэтому не нужно себя обманывать – пока Путин в Кремле и пока путинизм в головах россиян, Россия ни с кем не будет вести дискуссий о будущем полуострова. Для Путина этот вопрос действительно закрыт – на какие бы жертвы ему не пришлось пойти ради удержания контроля над Крымом.