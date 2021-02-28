1 марта, 2021, 12:13

Татьяна Зинченко

Март - особый месяц в вопросах питания: межсезонье, пост, весеннее вдохновение. Известные кулинарные мастерицы делятся новыми рецептами, на этот раз к нам присоединяются и дети со своими вкусными советами

Март - месяц, который мы ждем больше всего. Он начинает долгожданную весну, увеличивает дни, дарит первые цветы. В марте даже душа чувствует обновление, а с этим приходит вдохновение, хорошие идеи и желание творить!

Очень хороший вариант такого творчества - кулинарный. Создание семейного уюта, вкусные и полезные блюда, особые праздники для родных - то, что под силу каждой хозяйке, и это - те маленькие страницы, которые мы вписываем в свои книги счастья.

Питание весной имеет определенные особенности и характеристики. Организм испытывает определенное истощение из-за недостатка солнца и тепла, заготовленные овощи-корни уже заканчиваются, у них все-таки меньше витаминов. Но есть продукты, пищевая ценность которых не меняется в зависимости от времен года и климата, и на них как раз сейчас надо обратить особое внимание.

Запаситесь специями и желанием!

Все это знают, но нелишне напомнить, что это жиры, белки, углеводы и микроэлементы.

Жиры - разнообразные масла, сало, сливочное и другие масло, орехи, семечки.

Салаты (из моркови, капусты, яблок, редьки, репы, лука, дайкона, свеклы - выбирайте свой вариант, комбинируйте) будут смаковать с заправками из масла, лимонного сока, бальзамического уксуса. К ним прекрасно подходят измельченные орехи, семечки, различные специи.

Белки - мясо, яйца, сыр, рыба, бобовые, грибы. Согласитесь, из таких продуктов каждая хозяйка может создать собственный кулинарный шедевр? Март тем, кто хочет, подарит вдохновение!

Углеводы - неограниченный выбор круп, макароны, овощи, фрукты, сухофрукты. Каши с салатами, фруктовые каши, молочные супы - без преувеличения, пищевой "тренд" марта.

Нельзя забывать о квашеных, ферментированных овощах и фруктах - это наша защита от болезней и бойцы за укрепление нашего иммунитета.

В марте у православных начинается Пасхальный пост, который, впрочем, также предусматривает кулинарию, но особую. Ограничения в определенных продуктах, предостережения чрезмерному потреблению пищи - это хороший "тренинг" организма перед весной, очищения не только тела, но и души. Природа позаботилась о том, чтобы и в этот период было достаточно соответствующих продуктов, поэтому до сих пор на полках магазинов есть тыква, достаточно фасоли, овощей и фруктов. Спрос, как говорится, порождает и предложение: появилось много новых видов муки - цельнозерновой, спельтовой - для выпечки, блинов, оладий.

Есть много круп, которые мы не успеваем распробовать тогда, когда "все можно": тот же булгур или перловка - целая кладовая полезного!

Сегодня обо всем этом нам расскажут хозяйки, рецепты которых очень почитаются в кулинарных сообществах, наши топ-хозяйки, которых мы знаем и любим.

А еще - дети. Мне повезло встретить детский кулинарный конкурс в огромном кулинарный сообществе "Пироги и Рецепты от Лилии Цвит", и я была поражена, как готовят дети! Если это приготовит ребенок - почему этого не сумею я? - очень сильный мотиватор, скажите?

А еще ко всему добавляется особенно тщательное отношение к фигуре - хочется весну встретить стройнее. Поэтому учитывать все!

Готовят дети!

Яблоки под снегом от Маргариты Михайлуца-Павлович с дочерью

Малой кулинарочке еще нет и трех лет, но она уже покорила сердца многих взрослых кулинаров.

Ингредиенты:

1кг небольших яблок

400 г творога

1 яйцо

100 г изюма

100 г сахара

1 пакетик ванильного сахара

Для снега:

3 ст. л. муки

1 ч. Л. смальца

1 ч. Л. ванильного сахара

Приготовление:

Яблоки помыть, разрезать на половинки и выбрать серединку. К творогу добавить яйцо, изюм, сахар, ванильный сахар и перемешать. Муку со смальцем и ванильным сахаром перетереть в крошку. Яблоки начинить сыром и посыпать сверху крошкой. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут. Красота готова!

Пицца от дочери

Можно назвать и так, потому что главное в этом вкусном деле - приятное общество ребенка, общение с ней и вкусная выпечка в результате.

Для теста берем:

125 мл молока

20 г дрожжей

0,5 ст. л. масла

0,5 ст. л. сахара

1 маленькое яйцо

25 г маргарина или масла

Щепотка соли, мука сколько займет чтобы было не густое тесто.

Начинка: (может быть любая по желанию)

У нас это 300 г копченой колбасы

1 большая морковка

2 средние луковицы

маринованные грибы

100 г твердого сыра

майонез, домашний кетчуп

Диаметр формы - 30 см

Приготовление:

Морковь с луком потушить в масле и оставить, чтобы остыло, колбасу порезать соломкой, грибы промыть и на дуршлаг, чтобы стекли, сыр натереть на терке. Замешиваем тесто: молоко подогреть, растопить маргарин или масло, влить в молоко, добавить масел, сахар, соль, яйцо перемешать и добавить дрожжи, замесить мягкое тесто. Дать тесту подняться, а потом раскатать и в форму, смазанную маслом. Тесто смазываем немного кетчупом и майонезом и выкладываем морковь с луком, опять немножко майонеза с кетчупом и выкладываем колбасу, снова майонез с кетчупом и грибы. Ставим выпекать при 180 градусов 30 минут, за 5 мин до готовности посыпаем сыром. Такая красивые и вкусная удается пицца - загляденье!

Супчик с киноа от мамы Ани и малого повара Кирилка

Счастливая мама двух сыновей Аня Лучкай рассказывает, что они вместе готовят, варят и пекут, хоть Кирилко имеет определенные ограничения в питании. Но это не останавливает креативную дружную семью - они создают новые вкусы, которые нравятся становятся любимыми не только на их столе. Вот как этот суп.

Требуется: 50 мл каши (помыть и залить на полчаса холодной водой), 2 картофелины (тоже замочить, чтобы получился крахмал), морковка, пол луковицы, пучок зеленого лука, куриный жир, соль по вкусу, лавровый лист, яйцо, немного куриной приправы.

Приготовление: Режем картофель на маленькие кубики. Морковь шинкуем, как по-корейски, заливаем все водой. Добавляем измельченный лук, жир и доводим все до кипения.

Добавляем киноа, лавровый лист, солим, куриную приправу и немного воды. Варим 20 минут, затем добавляем зеленый лук и укроп. Пока готовится суп, отварить яйца и порезать на кубики. Добавлять в суп перед подачей. Наслаждайтесь!

Оладьи от Ани со стевией

Если кому-то нельзя сахара, есть хороший и вкусный вариант - Аня расскажет, а вместе с сынишкой и покажет, как готовить вкусные оладьи.

Потребуется: 200 г кефира

1 ч. л. соды.

1 чайная ложка еритолу (сахарозаменитель) или сахара или стевии или кокосового сахара

1 яйцо

150 г рисовой муки

щепотка соли

Кефир немного подогреть, добавить соду, перемешать и дать 5 минут постоять Затем добавить соль, сахар, яйцо, перемешать и добавить муку. Опять все перемешать и выпекать блинчики на сухой сковородке. Они вкусные!

Шитиминь с яблоком от Ани

Опять интересная выпечка, стоит попробовать!

Потребуется: 400 г муки

2 ст. л. жира свинины

2 яйца

сахар - примерно 200 г

11 яблок

Манка, чтобы сверху и снизу посыпать

Замешиваем тесто. На крупной терке натираем яблоки выдавливая сок перекладываем в другую миску.

Разогреваем духовку до 200 градусов. Делим тесто на 2 части, раскатываем первую. На первую сыплем по всей длине манку и выкладываем яблоки, сверху на яблоки - манку и вторую часть теста.

Выпекаем примерно 30 минут.

Сырник от Тани Козак

Сырники - это, во-первых прекрасно! Они, наверное, не надоедают, не повторяются и не прекращают удивлять. Поэтому в марте их надо печь по умолчанию. А, во-вторых, кулинарная мастерица Таня Козак, наш любимый кулинарный гид, умеет научить, что печешь - как приобщаешься к интересной истории.

"Простые вещи, порой оказываются гораздо сложнее, чем кажется. Вот и с сырниками та же история. Конечно, для опытных хозяек, это блюдо настолько привычная, что и говорить об этом не следует, но бывает по-разному.

Есть много способов приготовления сырников, вот один из них, который я обожаю и всегда удается.

Нежный, воздушный, полезный - такой сырник по праву, действительно заслуживает звания идеального завтрака", - говорит хозяйка.

Раздвижная форма, квадрат размер 24 см на 24 см.

Так что нам нужно: Корж основа шоколадная

Мука 250 гр.

Какао 1-2 ст. ложки (зависит от качества какао)

Яйцо 1 шт.

Сахар 100 г

Масло 120 г

Сметана 1-2 ст. ложки

Разрыхлитель 1 ч. Л.

Замесить тесто и разделить на две части (одну часть использую, а другую оставить в морозилке для следующего раза).

творожная масса

Творог жирный 1.400 кг.

Сахар 250 г

Яйца 4-5 шт. (Большие)

Масло 150 г

Манка 5 ст. ложек

Молоко - 375 мл.

Ванильный сахар - 1 пачка.

В блендере взбить творог, яйца, сахар, ванильный сахар, добавить масло комнатной температуры, молоко + манка.

Форму заселить пергаментом, выложить шоколадное тесто, равномерно распределить по всей форме, вылить творожную массу, равномерно распределить и ставить выпекать при температуре 180 градусов 45-50 минут.

Готовый сырник- это когда середина слегка шевелится, исключаю духовку и оставляю до полного остывания.

На ночь оставляю в холодильнике, сырник любит отдохнуть, идеален при нарезанные!

Смакуете на здоровье!

Леопардовый рулет от Лилии Цвит

Наверное, каждая хозяйка, которая хоть иногда что-то печет готовит, знает кулинарный канал Лилии Цвит - нашей действительно кулинарной феи. Этот канал заслуживает внимания не только потому, что рецепты у мастера действительно уникальные, очень вкусные и рассказывает она максимально доступно, о чем свидетельствует серебряная кнопка этого канала, но и то, что он - украиноязычный. Выдерживать конкуренцию на языковой почве также непросто, но Лилия Цвит достойно держу украинский кулинарную марку. Поэтому смотрим украинское, поддерживаем своих!

Леопардовый рулет - новый кулинарный шедевр мастера, созданный в преддверии весны.

"На самом деле, вы будете удивлены, как это просто сделать! А выглядит очень оригинально! Кроме того, в нем вкусный крем-чиз! Такой вкусный и красивый рулет не стыдно даже подарить подруге, сестре или маме!" - говорит Лилия Цвит.

Форма 30х40 см Тесто для узоров: яйцо - 1 шт. сахар - 30 г мука - 10 г какао - 10 г крахмал - 1 ч. л. куркума - 1 ч.л. БИСКВИТ: яйца - 3 шт. сахар - 80 г мука - 60 г разрыхлитель - 1 ч. л.

ШОКОЛАДНЫЙ КРЕМ-чиз: сыр - 300 г сгущенка сыра - 50 г пудра - 20 г какао - 15 г масло -100 г

Меренговий рулет, как облако, от Лилии Цвит

"Это один из фаворитов среди десертов на заказ! Кто попробует хотя бы раз - влюбится в эту нежность и изящество! Такой рулет можно готовить с различными ягодами и фруктами, орехами! Готовьте и наслаждайтесь!" - мастерица знает, как поощрить. Надо в марте такую хмаркову нежность, не говорите.

Требуется: форма 30х40: белки - 190 г сахар - 250 г ванильный сахар - 1 п.16 г лимонная кислота - щепотка соль - щепотка крахмал кукурузный - 30 г миндальные хлопья - 20 г

Крем: сыр Маскарпоне - 200 г сливки - 200 г сахарная пудра - 20 г

Тирамису без выпечки от Оксаны Билинской

Это просто эстетическая и вкусовая удовольствие. При этом готовится очень быстро и легко!

Требуется: 30 шт. печенья савоярди

500 г маскарпоне

300 мл сливок (от 33%)

120 г пудры

1 ч. л. ванильной пасты

какао для посыпки

Сироп 300 мл горячей воды

1,5 ст. л. растворимого кофе

Готовим кофейный сироп. Взбиваем маскарпоне, пудру, ваниль и сливки в устойчивое крем. Печенье макаем в холодный сироп и кладем в три ряда на пергамент.

Аккуратно смазываем кремом, потому что печенье очень мягкое, и присыпаем какао.

Скручиваем в рулет, помогая пергаментом и ставим в холодильник на пару часов, чтобы схватился. После наносим крем этаж, посыпаем какао и украшаем по желанию! Далее охлаждаем и предвкушаем.

Готовьте с любовью!

Песочное печенье с орехами от Валентины Кузьмовой

Очень вкусное, известная кулинарка знает, что советовать!

Нужно:

150 г масла или маргарина

350 г муки

150 г сметаны

0,5 ч. Ложки разрыхлителя

щепотка соли

1 желток

приготовление:

Масло перетереть с мукой и разрыхлителем, добавить сметану, соль, желток. Замесить тесто и накрыть пищевой пленкой и оставить на 10 мин.

Готовим начинку: 150 г орехов, 100-120 г сахара.

Орехи перемолоть на мясорубке и добавить сахар и перемешать.

Тесто делим на 12-14 шариков раскатываем толщиной 5-7 мм. Начиняем ореховой начинкой, формируем как на пирожки. Затем сверху пинцетом делаем защепив, как листочки. Выпекаем при температуре 180 градусов 20 минут.

Шоколадно-апельсиновый кекс от Оксаны Билинской

Кекс - беспроигрышный вариант с такой нежной влажной структурой, да еще и с двумя вкусами: на этот раз шоколадный и апельсиновый!

Потребуется: 200 г муки, 4 яйца, 200 г масла, 180 г сахара, 2 ч л разрыхлителя, 30 г какао, 50 г молока, цедра и сок из 1/2 апельсина.

Яйца, сахар и щепотка соли взбиваем миксером до светлого цвета. Добавляем растопленное масло; просеиваем муку с разрыхлителем; перемешиваем; тесто густувате.

Делим тесто на две не равные части; в меньшей части просеиваем какао и доливаем молоко; перемешиваем. К светлой части добавляем цедру и сок апельсина.

Кексов форму выкладываем пергаментом (если не силиконовая) и выкладываем в шахматном порядке темное и светлое тесто; выравниваем.

Выпекаем в разогретой до 180 градусов 40-50 минут (проверяем деревянной шпажкой).

Сверху можно полить глазурью (100 г пудры + 2 ст. л. лимонного сока), или карамельным соусом

Очень простой в приготовлении вкусный, нежный, влажный кекс!

Фундукового торт от Оксаны Костик

Наши хозяйки что-то же знают! Потому пекут торты, предлагают все новые и новые рецепты випичы. Значит, будут праздники, семейные посиделки и романтические встречи - весна же!

Изысканный аромат шоколада, Нутеллой, фундука в сочетании со сливочным кремом никого не оставит равнодушным. нужно:

Форма d 26.

Шоколадный бисквит:

5 яиц

180 г муки

150 г сахара

30 г какао (темное)

70 г масла (без запаха)

50 г воды

18 г разрыхлитель, ванильный сахар. Нужно испечь два таких коржа.

Приготовление: Готовим как обычный бисквит. Разделяем яйца на желтки и белки. Желтки взбиваем с сахаром до пышной белой массы, дальше все ингредиенты, кроме белков. Белки, взбитые до устойчивых пиков, вмешиваем лопаткой до шоколадной массы. Выпекаем при температуре 170 градусов примерно 40 минут.

Когда хорошо остынет перерезаем пополам, так что у нас выходят 4 коржа.

Начинка: 200 г нутеллой

200 г фундука

кофе растворимый или заварной для пропитки.

Каждый разрезанный корж пропитываем кофе, смазываем разрезанные части шоколадной нутеллой и присыпаем измельченным, хорошо высушенным фундуком.

крем:

700 г маскарпоне, можно заменять на кисломолочный протертый творог или творожную массу

200 г сахарной пудры

500 г сливок (33-36%)

ванилин

приготовление:

Сыр смешиваем с пудрой, ванилином, отдельно сливки. К взбитых сливок по ложке вмешиваем творожную массу, можно дать сок лимону.1 / 4крема отделяем и добавляем к нему 50гр.розтопленого шоколада или 1 ложку какао.

Сборка торта в кондитерском кольце: Шоколадный корж с нутеллой + белый крем + шок.корж + шоколад.крем + шокол.корж + белый крем + шок.корж.

Сверху торт я выравнивала шоколадным ганашом.

"Для ганашом я брала 300 г масла и 300 г шоколада. Растопить шоколад над горячей водой, отдельно взбить масло. Соединить и взбить до однородности. Температура должна быть одинаковой. Украсить по желанию, чтобы было красиво!" - заключает мастерица.

Пирог с плетением от Лилии Цвит

Я сначала подумала, что мастер предлагает испечь каравай - настолько хороша, нарядная, увлекательная эта выпечка. Испечь каравай - дело не из простых, но если взяться, то все возможно, - убеждает нас Лилия Цвит, которая начала с простого и достигла таких кулинарных вершин, где вполне можно чувствовать себя волшебницей. Но к караваям, будем надеяться, мы также придем, а пока - вот этот удивительный пирог!

"Очень красивый и очень вкусный сдобный пирог! Предлагаю вам упрощенный рецепт дрожжевого теста без опары! Готовится намного проще! Попробуйте такой вариант!" - поощряет кулинарная фея.

Форма д. 30 см дрожжи прессованные "Душистая Хата" - 20 г сахар - 80 г ванильный сахар - 1 п. 16 г молоко - 250 мл яйцо - 1 шт. масло - 50 г мука - 580 г куркума - щепотка варенье густое - 150 г (сухих дрожжей нужно 7 г).

Старый рецепт: тертый корж с вареньем от Лилии Цвит

Этот пирог, наверное, любят все, потому что он - с детства. Бабушки и мамы готовили варенье и бережно закручивали его в баночки для нас, своих детей и внуков. И пекли из него пироги - вот такие душистые, сладкие, хрупкие, нежные и с большой любовью. Как-то так и мастерице удалось передать настроение, что и печь хочется, и вспоминать те моменты, когда мы были маленькие и помещались у бабушки на коленях.

Можно испечь такой пирог своей семье!

"Вкус детства! Песочный пирог со слоем любимого ароматного варенья из домашней смородины !!! Просто, вкусно .... доступно! Обязательно его приготовьте! Пора использовать прошлогоднее варенье" - комментирует этот рецепт с детства Лилия Цвит.

Требуется: ф. 25х35 см масло - 200 г яйца - 2 шт. сахар - 70 г мука - 430 г + - 20 г разрыхлитель - 1 ч. л. варенье - 300 г

Муссовые сердечки от Лилии Цвит

Уметь готовить сердечки - это особое умение. Это - эстетика вкусной красоты, умение создать особое настроение и особый праздник.

«Муссовые пирожные - это один из самых популярных современных десертов! Его чаще всего заказывают на фуршет для различных торжеств. И недаром! Это изысканно, красиво и очень вкусно! Это пирожное невероятно нежное и легкое. Попробуйте приготовить его дома!" - как всегда, Лилия Цвит уверена, что каждый это сможет.

Нужно на 20 шт. БИСКВИТ с киселем ф. 30 * 40 см яйца - 3 шт. сахар - 120 г кисель (или крахмал) - 40 г разрыхлитель - 1 ч. л. мука - 30 г фруктового КОНФИ фруктовое пюре - 500 г сахар - 70 г желатин - 15 г вода - 50 мл йогуртовый МУС: йогурт фруктовый - 800 г желатин - 25 г вода - 50 мл ГЛАЗУРЬ желатин - 10 г вода для желатина - 60 г сахар - 150 г вода для сиропа - 75 г глюкозный сироп - 150 г белый шоколад - 150 г сгущенка сыра - 100 г пищевой краситель гелевый.

Овсяное печенье от Кристины Ласяк

Неутомимая креативная молодая кулинарка, идейная вдохновительница "Сладкой Аннички" создала новый рецепт очень вкусного любимого овсяного печенья.

Итак замешиваем тесто миксером. 80г масла + ванильный сахар 10 г + 1 / 2чл корицы + 100г сахара взбить до однородности. Отдельно 6 ст. л кипятка +1/2 член соли + 1/2 чл соды-перемешать. К нашему забитого масла добавляем 80г овсяной муки (если нет - можно смолоть на кофемолке овсянку) + 1ст л той воды> взбиваем миксером. Сюда добавить 180 г пшеничной муки + 1 ст л яблочного пюре + остальную воду и снова взбить миксером. Готовое тесто собрать в кучу. Из него формируем шарики размером с орешек и немного приплюскуемо. Выпекать при температуре 180 градусив15 минут. Приятного аппетита!

Весенний зефир от Ирины Онишкевич

Известная нам кулинарная мастерица к весне подготовилась очень красиво! Зефир - нежный, как хорошие мысли, и красивый, как цветы - это ее рук работа. Ирина утверждает, что такие вкусные произведения получатся у всех желающих, и делится рецептом.

Ягодный зефир. Яблочное пюре - 100г. Ягодное пюре (черная смородина или малина, клубника, ежевика и р.) - 25г. Белок - 1шт. (40г.) Для сиропа: вода - 75г. Сахар - 200г. Агар-агар (сила геля 1200) - 8г. Глюкозный сироп - 80г. (Можно заменить 80г. сахара) В глубокой посуде смешиваем пюре яблочное, ягодное и белок. Все тщательно взбиваем миксером до увеличения массы и осветления. Масса должна стать плотной. Готовим сироп: В сотейник с толстым дном вливаем воду, добавляем Агар-Агар - перемешиваем. Добавляем сахар и глюкозный сироп (глюкозный сироп добавляется для того, чтобы зефир быстро не засахарился.

Все тщательно перемешиваем и на среднем огне завариваем сироп. Варим, постоянно помешивая, до температуры 110 градусов. Если нет термометра, можно протестировать готовность сиропа на «непрерывную нить» - когда с ложки сироп стекает тонкой нитью, а не подает каплями. Далее, готовый сироп небольшими порциями добавляем во взбитую массу с белка и пюре. (Этот процесс не затягиваем, так агар-агар стабилизируется уже при температуре 40 градусов) Постоянно взбивая миксером. Взбиваем пока не введем все сироп. После чего скорость миксера увеличиваем до максимальной и взбиваем зефир до пышной массы. Перекладываем в кондитерский мешок или можно ложкой и отсаживают на пергаментную бумагу или перфорированный коврик. Даем стабилизироваться 6-12 часов (зависит от размера зефира) при комнатной температуре. После сушки зефира, две половинки склеиваем и обсыпают сахарной пудрой. Все, зефир готов к употреблению. Пусть Вам все удается!

Вкусные булочки от Магдалины Шершун

Они - пухлые до невероятности! Душистые, с разными начинками, они создадут праздник и настроение в каждой семье.

Итак нужно: 200 г сыворотки, 50 г дрожжей - размешать, добавить 200 г муки, дать подойти в тепле 20 минут. Добавить 300 г молока, 300 г сахара, столовую ложку соли,

50 г сметаны, перемешать до полного растворения ингредиентов.

1,2 кг муки просеять. Соединить две смеси ингредиентов, добавить туда муку, хорошо вымесить до однородности, добавить 200 г растопленного масла, замесить тугое тесто.

Поставить в теплое место для брожения на 2:00.

Как тесто подойдет, вымесить его, еще раз дать подойти, а потом формировать булочки.

Маковая начинка: 200 г молотого мака, 100 г сахара перемешать и запарить в 100 граммах кипятка, немного проварить и остудить.

Творожная начинка: 500 г творога перемолоть, добавить 150 г сахара, пакетик ванилина, 3 столовые ложки манной крупы, 2 яйца, хорошо перемешать.

Приготовление с маком: раскатать квадрат, выложить маковую начинку, сформировать в виде рулета, порезать на порционные кусочки.

С сыром: тесто раскатать на большой квадрат, порезать прямоугольниками, на середину положить творожную начинку и защипуваты конце внутрь, в виде конвертиков.

Дать подойти 15-20 минут. Смазать яйцом и выпекать при температуре 200 градусов до румяной корочки.

Жаворонки от Екатерины Скрябиной

Они призывают весну! Это - обрядовое печенье, печется на 22 марта - праздник Сорока Святых. Кулинарная мастерица из Полтавы Екатерина Скрябина рассказывает, как встретить весну и птиц красиво и вкусно!

(С постного теста)

Тесто:

250 мл воды

350-450 гр муки

1 ч. л. сухих дрожжей (с горкой)

50 г сахара

40 мл масла

1/2 ч. л. ванильного сахара

1/2 ч. л. соли

изюм, финики и т.д. для украшения

масло или крепкий черный чай для смазывания

1. В теплой воде развести дрожжи, сахар, ванильный сахар и соль. Постепенно всыпать просеянную муку. Замесить некрутое тесто. Далее влить масло и вымесить эластичное тесто, не липнуть к рукам.

2. Тесто положить в емкость, накрыть полотенцем и оставить на 40 минут в теплом месте. Далее обмять и дать постоять еще минут 20.

3. Тесто обмять, разделить на шарики (примерно 15-17 шт.).

Сформировать птиц:

- раскатать жгут;

- завязать узелок, сформировать головку и хвост;

- пальцами сформировать клюв;

- сделать на хвосте надрезы ножом;

- глаза сделать из разрезанных изюма, фиников и тому подобное.

4. Птичек выложить на противень, застеленный пергаментом. Смазать маслом или крепким чаем. Выпекать 15-20 минут при температуре 180 ° С.

5. Готовых жаворонков переложить на деревянную поверхность, накрыть легкой тканью и дать отдохнуть.

Приятного тебе аппетита!

Тюльпаны от Валентины Кузьмов

Хорошие весенние цветы будут и на вашем столе.

Нужно:

8-10 помидоров

200 г твердого сыра

2-3 шт. яиц

1-2 зубец чеснока

майонез, петрушка (стебли)

приготовление:

Помидор разрезаем на 4 части внутрь, осторожно ложечкой выбираем серединку.

Сыр и сваренные яйца, трем на крупной терке, выдавливаем через чеснокодавку чеснок, добавляем майонез. Все перемешиваем и фаршируем помидор.

Стебель делаем из петрушки.

Польский суп с фрикадельками и сметаной

Кулинарное творчество Марии уважают ее единомышленники. И знают под творческим псевдонимом "Федор Ушаков". Это даже интересно, что рецепт воспринимается, как мужской, так, глядишь, и мужчины больше готовить будут!

Фрикадельки: 400 г мясного фарша (любого), 1 яйцо, 1 луковица, зелень укропа, соль, перец - перемешать, сформировать небольшие фрикадельки, жарить на сковороде 3 минуты на среднем огне в 2 ложках масла. Переложить в кастрюлю + 1морквина 1 луковица + сельдерей + 3 картофеля + 2 литра бульона (или воды + 1 бульонный кубик) + соль + лук зеленый - довести до кипения, уменьшить огонь, варить 20 минут. Затем добавить 200 г сметаны + 1 лавровый лист + зелень укропа, петрушки. Варить еще 5 минут. Готово. Приятного аппетита!

Маринованные мидии от Оксаны Дорош

Что-то надо еще такое экзотическое, чего еще не готовили. С мидиями - отличный вариант от известной львовской кулинарки Оксаны Дорош.

Требуется: мидии (варено-мороженые) 400 г.

соевый соус 4 ст. л.

вода 1 стакан

соль 1 ч. л.

сахар 1 ч. л.

уксус 9% 1 ст. л.

масло 2 ст. л.

зелень 1 пучок

лимон 1/2 шт.

чеснок 6 зубчиков

перец душистый 1/2 ч. л

В кастрюльку, где будем готовить маринад, налить соевый соус, уксус, масло. Добавить перец, лавровый лист, соль, сахар.

Всыпать мидии. Они уже готовы, их нужно размораживать, так они лучше сохраняют форму.

Добавить кипяток и поставит на огонь. Довести до кипения. Кипятить меньше минуты.

Зелень и чеснок нарезать. Зелень можно использоваться любую по вкусу, я брала укроп. Подготовить лимон.

Добавить лимон, чеснок и зелень в маринад к мидий. Когда мидии остынут, можно подавать.

Стеклянные макароны от Натальи Королевой

Интересный рецепт предлагает кулинарная мастерица, интригует уже с заголовка! Все просто и быстро - обжарить овощи отдельно на масле. Откинуть на сито. Приготовить макароны как написано на коробке. Добавить обжаренные овощи, мясо, перемешать. По вкусу добавить соевый соус.

Блюдо хорошо подходит как горячей так и холодной!

В рецепте: цуккини, морковь, лук, сладкий перец. Можно брать овощи на любой вкус. Очень вкусно с грибами, баклажанами.

Каждая партия овощей обжаривается отдельно на большом огне, постоянно помешивая минут 7. Мясо, тонко порезанный, так же - большой огонь и минут 8.

Кнедлики с сыром и мачанкой от Кристины Ласяк

Хозяйка подходит к вкусному вопрос креативно и решительно.

"Варим картофель (у меня 4-х литровый горшок) и когда варится солим, толку, делим на четыре части. 1/4 выбираем и вместо нее даем столько же крахмала картофельного. Сюда 2 яйца и хорошо растолочь" - приступает она сразу к дела.

Начинка: творог посолить, поперчить + добавить немного той клубни мы отобрали - все хорошо растолочь.

Берем 1 столовую ложку клубни с крахмалом розплескуемо в руках в кружочек 1 большую чайную ложку творожной начинки и формируем книдлик.

Варить 1-2 мин после того, как они всплыли наверх.

Мачанка: жарим лук на растительном масле до готовности, солим, перчим, добавляем сметаны и еще тушим 1-2хвилины.

Приятного аппетита!

Печеночный рулет от Марии Гнатив

Очень интересный рулет: структурный, насыщенный, нарядный, очень вкусный!

Нужно:

200 г печени (на ваш вкус)

2 ст. л. муки

луковица 1шт

яйца 2шт

50мл.-молока

квадратные вафли

соль

перец.

Печень и лук пропустить через мясорубку, добавить яйца, молоко и муку, посолить поперчить, тщательно перемешать.

Вафельный корж разделить на четыре части, каждый окунуть в печеночную массу, обжарить на масле с обеих сторон, дать остыть.

Для начинки:

плавленый сырок 1шт

2 вареных яйца

3 зубчика чеснока

майонез (примерно 4 ст. л.)

Плавленый сырок и яйца натереть на мелкой терке, чеснок пропустить через пресс, все соединить и заправить майонезом, немного посолить. На вафельные квадраты выложить начинку по всей поверхности и завернуть в рулет, порезать кусочками. Приятного тебе аппетита!

Грибные котлеты от Марии Пташник

"Котлеты хорошо держат форму, не рассыпаются. Очень вкусные и сочные", - комментирует свой рецепт известна кулинарная мастерица из Тернопольщины.

Килограмм грибов (в рецепте опята) отварить, просушить на сковородке и мелко перемолоть. Отдельно измельчить среднюю луковицу. Прожарить две средние луковицы (мелко покрошенные) и среднюю морковку (потереть на мелкой терке). Посолить и поперчить. К подготовленной массы добавить потертую, как на драники, картофелину и три столовые ложки манки.

Хорошо вымешать и формировать котлеты, обкачуваты в сухарях и жарить на среднем огне. Поскольку уже есть петрушка, крипчик, стебли зеленого лука - добавляйте сюда и наслаждайтесь!

Вареники картофельно-капустные от Оксаны Харченко

А как это - без вареников?

Кулинарка из Винницкой области делится очень хорошим рецептом вареников - с картошкой и капустой, два в одном!

Тесто:

Мука 4 стакана

Кипяток навара из картофеля 1стакан

масло 4ст.л

соль щепотка

Месим тесто из представленных продуктов.

Начинка: Пюре картофеля 70% + тушеная капуста 30%.

Отдельно готовим п 'юре и отдельно тушим капусту. Охлаждаем. Объединяем картофель с капустой, перемешиваем и лепим вареники.

Рыба с овощами от Надежды Бутин

"Люблю овощи и люблю рыбу ... Вот и возникло такое сочетание. Блюдо легко, не калорийная, вкусная, - говорит мастерица. - Использовать можно любую рыбу и любимые овощи".

Итак, рецепт:

1 свежая рыба

1 баклажан (маленький)

1 кабачок (маленький)

1 помидор

1 морковь

1/2 шт. - перец болгарский красный

1/2 шт. - перец белый, или желтый

1/2 шт. - красного лука

1/3 шт. - перца чили

Пару долек лимона

Маринад для овощей:

3-4 ст. л. соевого соуса

1 ч л сахара

Соль, перец по вкусу

Сухие любимые травы

3-4 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. бальзамического уксуса (по желанию)

приготовление:

Баклажан нарезать кольцами и посолить. Оставить на 10 мин. Промыть водой и просушить. Все овощи произвольно нарезать. Соединить со всеми ингредиентами маринада и перемешать. Рыбу посолить, поперчить по вкусу. Положить дольки лимона и сбрызнуть оливковым маслом. В форму выложить овощи с маринадом сверху рыбу.

В разогретой духовке на 180 'готовить 35-40 мин.

всем приятного аппетита

Печеночный торт от Светланы Чепурной

Рецепт очень удачный. Блины хорошо держат форму, их легко и быстро печь, очень нежные, а в сочетании с начинкой - это взрыв вкуса для любителей печени.

Тесто:

500 г печени (любой)

1 стакан молока

3 яйца

2-3 ст. ложки муки

2 ст. ложки масла / в тесто /

соль, перец по вкусу

Начинка: 4 моркови

4 луковицы

майонез

соль, перец

масло для жарки

Лук и морковь пожарить или потушить.

Начинка может быть любая вашему вкусу.

В чашу блендера положить печень, яйца, влить молоко, все хорошо перебить, добавить соль, перец, масло и частями муку. Поскольку плотность продуктов у всех разная, может потребоваться еще одна ложка муки. Именно благодаря блендера, консистенция теста получается очень однородна и послушная.

Печем на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки. Блины не рвутся, даже первый всегда удачный.

Собираем торт: блин смазываем майонезом, выкладываем начинку и так пока все не закончатся.

Соленые палочки от Ирины Онишкевич

Хороший перекус, если задержались, прогуливаясь мартовским лесом, например. Нужно:

Маргарин - 250г

Мука - 2 стакана (250 мл)

Мягкий маргарин порубить с мукой. Замесить тесто. Поставить в холодильник на 2 часа.

Раскатать тонко. Порезать на полоски. Помазать яйцом, посыпать морской солью и посыпать семенами льна.

Выпекать при температуре 200 градусов.

Получается ооочень вкусно! Попробуйте.

Прогуливайтесь мартовским лесом, наслаждайтесь наступившей весной и вкусно готовьте! Пусть вам все удается! Вкусной весны!