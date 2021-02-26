Что общего у спортсмена и бандита, жертва секса и смерти в Facebook - 5 книг с формулой успеха

26 февраля, 2021, 12:49

Игорь Бондарь-Терещенко

Веря в то, что рецепты успеха - это замечательный секс, полный желудок и хорошее настроение, мы забываем о влиянии психологических факторов. Прозрение поступает, когда мы начинаем действовать. Поэтому, чтобы начать еще и думать перед тем, как воплощать в жизнь чужие советы, можно попробовать полистать эти книги

Алекс Хатчинсона. Выдержать все: ум, тело и удивительно гибкие границы человеческой выносливости. - М .: Yakaboo Publishing, 2021

Помнится, как в историях про суперменов герои сражались по несколько часов, а потом падали замертво от усталости. Даже плохие парни, бандиты и воры, те что выпивали весь бар, крушили все в клубе, выносили стойку на улицу, после чего с десяток мужчин едва могли затянуть его назад - все равно выключались спустя в сутки. Что происходило? Кончился заряд? Батарейки сели? Что объединяло суперменов с бандитами? Автор этой книги - бывший бегун на длинные дистанции, член канадской национальной сборной, который специализируется на теме выносливости в спорте - повествует не менее невероятные истории мужчин и женщин, которые испытывали и испытывают свои физические пределы. "В играх полуфинала, во время напряженного дополнительного периода, Джеймс неожиданно попросил снять его с игры, потом передумал, сделал результативный трехочковый бросок, вслед за ним - бросок в прыжке в беге за 12,8 секунды до окончательной победы, затем после сирены упал на пол без сознания, повлекшее оживленные обсуждения в соцсетях, - рассказывает автор. - на начало четвертой игры финала он едва двигался. Не завоевав ни одного очка в финальной четверти, он признал: "Я потерял сознание". Дело не в том, что у Джеймса внезапно "села дыхалка". Безусловно, причиной того, что он оказался на грани выносливости, стала постоянная усталость, которая накапливалась в течение дней, недель и месяцев". Поэтому, если хотите достичь большего не только в спорте, узнайте из этой книги о новейших исследованиях, которые свидетельствуют, что физические барьеры, с которыми мы сталкиваемся, устанавливает не только тело, но и мозг.

Вен Вуд. Хорошие привычки, плохие привычки. Наука положительных изменений. - М .: Book Chef, 2020

Автор этой книги не зря считает, что любая привычка может быть инициирована независимо от намерений, и действие происходит с минимальным контролем сознания. В качестве примера она приводит случай своей сестры, которая заявила в Facebook, что собирается похудеть, за ней следили ее друзья, которые поддерживали это решение, но изменений так и не произошло, и к этой теме в своих сообщениях сестра так и не возвращалась. Вспомним тот же случай с известной певицей, которая, решив проверить реакцию друзей, так же заявила в Facebook, что совершит самоубийство, и никто не откликнулся. "Первый шаг к решению этой проблемы - подсказывает автор, - признать, что мы не полностью рациональны. Причины наших действий могут быть неоднозначными. То, что нас поддерживает, может удивлять. Ученые только начали разгадывать многогранную природу человеческой сущности проявлять наши многочисленные предупреждения и предпочтения. Учитывая это, надо понимать, что мы не можем полностью (отменить влияния всех психологических факторов, но можем по крайней мере осознавать, когда действуем. Наше поведение следует из некоторых загадочных, глубоко скрытых и (до недавнего времени) неопознанных источников иррациональности ". Далее нам же объясняют, что мешает меняться нам всем, и что же руководит нашим поведением.

Скотт Гэллоуэй. Алгебра счастья. Заметки по поиску формулы успеха, любви и смысла жизни. - М .: КМ-Букс, 2020

Автор этой книги рассказывает о том, как сделать свою карьеру успешной, а не только прибыльной, можно достичь равновесия между работой и личной жизнью, каковы основные составляющие хороших отношений не только с родными и коллегами, но и с миром в целом. Лучшие романтические партнерские отношения, о которых я знаю, держатся на трех вещах. Партнеры испытывают физическое влечение друг к другу. Секс и взаимная симпатия делают ваши отношения уникальными, вы будто бы мысленно произносите: "Я выбираю тебя". Хороший секс - это 10 процентов отношений, а плохой секс - 90 процентов. Именно на этом этапе большинство молодых людей останавливают свою проверку на соответствие. На самом деле следовало бы убедиться, что ваши мысли совпадают и в таких вопросах, как религия, количество детей, подход к их воспитанию, близость с родителями, а также жертвы, на которые вы готовы пойти ради экономического успеха, и кто за что будет отвечать.

Марианна Пауэр. Помогите! Действительно ли книги о саморазвитии способны изменить жизнь. - М .: Виват, 2020

Давно уже известно, что книги по саморазвитию обычно обещают "счастливое счастье", но не все они действуют и подходят каждому. Чтобы другие долго не тратили время на поиск действенных методик, автор этого исследования проверила 12 самых популярных мотивационных книг на собственном опыте. Тем более, что на момент начала такого эксперимента ей это было просто необходимо: автор была в депрессии, в долгах и слишком часто выпивала. И решила, что книги смогут извлечь ее из этого состояния. В течение года автор исследовала, или полезными для нее оказались советы известных коучей и тренеров, подытоживая свои переживания и рассказывая о возможных трудностях. Таким образом, эта книга позволит посмотреть, насколько реально стать лучше, следуя уже традиционным моделям поведения, и поможет читателю сэкономить время и средства, показав суть сразу целого ряда других книг.

Артемий Сурин. 280 дней вокруг света: история одной мечты. - М .: BookChef, 2020

Прочитав эту книгу - реальный пример самомотивации и правильного использования собственных ресурсов - можно узнать: как воплотить мечту в жизнь; как пройти "черный ретрит" и почувствовать себя; как совершить кругосветное путешествие; как выбраться из камеры смертников иранской тюрьмы. Также читателя ждет история о нелегком пути по строгим правилам кругосветных путешествий от Британского Королевского географического общества: возможность побывать на всех шести континентах Земли, пересечь все меридианы, все часовые пояса, дважды - экватор, три океана и более 40 стран. 100000 километров непрерывного пути без авиаперелетов - передвигаясь только наземным и водным транспортом. 280 дней приключений и преодолений, где с каждым шагом менялся не только мир вокруг, но и сам герой повествования. По результатам кругосветного путешествия автор книги принят в международный клуб выдающихся путешественников "The Explorers Club", награжден орденом "Великие Украинцы современности", экспертный совет Книги рекордов Украины методом голосования избрал его бренд-послом Украины в мире.