Виталий Портников: Провал вакцинации – это и есть наш приговор

23 февраля, 2021, 13:43

Портников Виталий

У меня нет никаких сомнений в том, что доставку в Украину первой партии вакцины против коронавируса власть будет называть своим огромным достижением

Но на самом деле это – огромный провал. В ситуации, когда в некоторых странах уже завершается вакцинирование населения, когда страны Европейского Союза борются между собой за дополнительные дозы препарата, когда борьба за вакцину чуть было не привела к первому серьезному конфликту между ЕС и Великобританией, Украина только приступает к вакцинированию своих граждан. И то – очень условному, почти символическому. 500 тысяч доз! Что такое 500 тысяч доз? И то для начала этого процесса министр здравоохранения вынужден был лично летать в Индию – какой немыслимый позор!

Кстати, о вакцине индийского производства. Я, конечно же, не специалист по фармацевтике, чтобы обсуждать, чем эта вакцина отличается от той, которую производят на европейских предприятиях и отличается ли. Но давайте задумаемся – в условиях, когда огромное количество наших соотечественников вообще не доверяет никаким прививкам, многие ли захотят привиться индийскойвакциной? Тем более, когда узнают, что пока что эта вакцина поставляется только в страны Юго-Восточной Азии. Да, это – "вакцина для бедных", чтобы мы себе там ни придумывали. А «вакцины для богатых» - вернее, для тех, кто вовремя о бронировании вакцин позаботился – это для наших соседей. Поляков, словаков, румын, венгров. Для всех, кто думал об управлении страной в то время, когда президент Украины и его приближенные самодовольно рассказывали нам о дорогах и доказывали, что деньги из коронавирусного фонда просто некуда было девать. Хотя их было куда девать – на бронирование вакцин. Да, у нас были деньги чтобы забронировать вакцины на уровне любой страны Европы. Мы просто этого не сделали. Потому что те, кто должны были бы об этом подумать, живут одним днем. Как бабочки. И этим популист во главе страны отличается от ответственного компетентного политика – во вторник он даже не задумывается о том, что будет среда. И выстраивает вертикаль власти из таких же бабочек и жуков-навозников, которые еще могут думать о том, как на поставке вакцины заработать и какую фирму-прокладку задействовать.

И поэтому популизм – это и есть наш страшный приговор. Приговор каждому из нас – если кто еще не понял.